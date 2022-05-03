Шестой пакет санкций против России, который в том числе будет предусматривать отключение новых банков от международной системы платежей SWIFT, может быть одобрен на ближайших заседаниях Совета ЕС по иностранным делам. Они пройдут 10 и 16 мая.

Вместе с тем министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова поддержать немедленное эмбарго ЕС на нефть из России.