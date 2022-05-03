Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 69-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Папа римский Франциск рассказал, что предложил Путину встречу в Москве и ждет ответа. «Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем [на встрече], хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал понтифик.
Шестой пакет санкций против России, который в том числе будет предусматривать отключение новых банков от международной системы платежей SWIFT, может быть одобрен на ближайших заседаниях Совета ЕС по иностранным делам. Они пройдут 10 и 16 мая.
Вместе с тем министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова поддержать немедленное эмбарго ЕС на нефть из России.
Вечерний брифинг Минобороны России:
артиллерийскими подразделениями уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ
оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов ВСУ
ракетными войсками России в течение дня поражен командный пункт украинской 93-й механизированной бригады
средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный
Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Турции Хулуси Акаром, обсудили ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы.
Минобороны России: из 80 человек, которые 1 мая покинули «Азовсталь», 11 остались в ДНР, 69 решили выехать на подконтрольную Украине территорию.
Брифинг Минобороны России:
в ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29
высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины
также авиация ВКС России поразила 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 26 единиц украинской бронетехники, отметили в министерстве
артиллерийскими подразделениями уничтожены шесть складов боеприпасов.
«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма», — сказал Зеленский.
«Ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что «позиция НАТО ясна».
Турецкий министр также рассказал, что на переговорах между Россией и Украиной сейчас «иногда прогресс, иногда регресс». По его словам, есть люди, которые не заинтересованы в окончании боевых действий, они «уже почти не прячутся».
Целью специальной военной операции является обеспечение безопасности восточной Украины и России, Москва не намерена добиваться смены власти в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Mediaset.
Он также заявил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая.
По словам министра, Россия не требует, чтобы Зеленский «сдавался», однако он должен отдать приказ отпустить всех мирных граждан и «прекратить сопротивление». Если Зеленский это сделает, то он «может принести мир», считает Лавров.
Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянкой телекомпании «Медиасет» заявил, что Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался.
«Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. «Они этим занимаются по всему миру», —ответил он на вопрос о том, является ли сдача Зеленского условием для мира.
Отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать к 9 мая, Лавров заявил, что традиция «сделать что-то крупное, громкое» к празднику была в СССР, а действующие власти России концентрируют свои действия на Украине исходе из задач, обозначенных президентом. К таким задачам Лавров отнес защиту гражданского населения, отсутствие на Украине угроз для России, связанных с наступательным вооружением и «нацификацией».
«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы». — сказал министр.
Республиканец Адам Кинзингер внес на рассмотрение Палаты представителей США проект резолюции, в соответствии с которым предлагается разрешить отправку американских военных защищать Украину в случае применения оружия массового поражения.
Конгрессмен отметил, что этот документ не обязывает президента США Джо Байдена предпринимать какие-либо действия, внеся его на рассмотрение он хочет показать, что у главы государства есть такая возможность.
По мнению Кинзингера, это даст Байдену «больше гибкости» и может послужить сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина.