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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 69-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий. 
Сначала новые
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От старых к новым
09:37

Папа римский Франциск рассказал, что предложил Путину встречу в Москве и ждет ответа. «Мы еще не получили ответ и мы все еще настаиваем [на встрече], хотя я боюсь, что Путин не может и не хочет проводить эту встречу прямо сейчас», — сказал понтифик.

09:04
Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении 75 наемников, которые участвуют в боевых действиях на стороне Украины, сообщил Александр Бастрыкин. Как полагают в СК, наемники прибыли из США, Великобритании, Канады, Норвегии, Грузии и других стран. Данные о наемниках, ставших фигурантами уголовных дел, были получены от украинских военнопленных, которые сейчас находятся на территории России, пояснил Бастрыкин.
08:26
Великобритания направит Украине очередную партию военной помощи общей стоимостью $375 млн (£300 млн). В пакет войдет оборудование для радиоэлектронной борьбы, приборы ночного видения, инструменты для подавления спутниковой навигации, тяжелые беспилотники и противобатарейная радиолокационная система. Кроме того, Великобритания передаст Киеву более 10 бронированных автомобилей для обеспечения безопасности гражданских чиновников.
08:23

Шестой пакет санкций против России, который в том числе будет предусматривать отключение новых банков от международной системы платежей SWIFT, может быть одобрен на ближайших заседаниях Совета ЕС по иностранным делам. Они пройдут 10 и 16 мая.

Вместе с тем министр экономики Германии Роберт Хабек заявил, что страна готова поддержать немедленное эмбарго ЕС на нефть из России.

Вчера 21:02
Непосредственного участия НАТО в конфликте на Украине не будет, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.
Вчера 19:57

Вечерний брифинг Минобороны России:

артиллерийскими подразделениями уничтожено 36 единиц вооружения и военной техники ВСУ

оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России поразила 13 опорных пунктов ВСУ

ракетными войсками России в течение дня поражен командный пункт украинской 93-й механизированной бригады

средства ПВО уничтожили три украинских беспилотника «Байрактар-ТБ2» в районе острова Змеиный

Вчера 19:09

Министр обороны Сергей Шойгу провел телефонный разговор с коллегой из Турции Хулуси Акаром, обсудили ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы.

Вчера 16:25
Посольство США рассчитывает возобновить работу в Киеве к концу мая, если позволят обстоятельства, сообщила временный поверенный в делах Соединенных Штатов на Украине Кристина Квин, находящаяся во Львове. 
Вчера 14:31
Украина все более «бесцеремонно садится на шею» своим «европейским спонсорам», заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он добавил, что Вашингтона Киев пока «побаивается».

 
Вчера 13:02

Минобороны России: из 80 человек, которые 1 мая покинули «Азовсталь», 11 остались в ДНР, 69 решили выехать на подконтрольную Украине территорию.

Вчера 12:17

Брифинг Минобороны России:

в ходе воздушного боя в районе Славянска сбит украинский истребитель МиГ-29

высокоточными ракетами воздушного базирования за сутки поражены 38 военных объектов Украины

также авиация ВКС России поразила 27 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и 26 единиц украинской бронетехники, отметили в министерстве

артиллерийскими подразделениями уничтожены шесть складов боеприпасов. 

Вчера 11:06
Таганрог снова стал одним из основных пунктов приема украинских беженцев. Многие оказались в городе, бежав из практически полностью разрушенного Мариуполя. Что рассказали беженцы — в репортаже корреспондента РБК Александра Атасунцева.
 
Вчера 10:55
Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал военными преступниками тех, кто поставляет оружие Украине. По его словам, Запад начал забывать о том, какую цену пришлось заплатить во Вторую Мировую войну, чтобы освободить мир от фашизма. «Короткая историческая память может привести к большим проблемам», — предупредил Володин. 
Вчера 09:00
Президент Украины Владимир Зеленский назвал двойными стандартами действия Турции, которая одновременно оказывает помощь Украине и принимает у себя российских туристов.
«С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину важными шагами, а с другой стороны, мы видим, например, одновременно подготовку туристических маршрутов. Специально для российского туризма», — сказал Зеленский.
 
Вчера 08:59
Дональд Трамп связал начало спецоперации на Украине с «некомпетентностью» Джо Байдена. Экс-президент США считает, что когда Байден вывел войска из Афганистана летом 2021 года, Владимир Путин увидел «слабость и некомпетентность» действующего президента США и после этого мог решить проводить спецоперацию на Украине. 
Вчера 08:58
НАТО не планирует участвовать в спецоперации на Украине, однако в случае нападения на члена организации последует ответ, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. 
«Ответим, если будет хоть малейшее нападение на любого союзника», — сказал Чавушоглу, подчеркнув, что «позиция НАТО ясна».
Турецкий министр также рассказал, что на переговорах между Россией и Украиной сейчас «иногда прогресс, иногда регресс». По его словам, есть люди, которые не заинтересованы в окончании боевых действий, они «уже почти не прячутся».
Вчера 08:56

Целью специальной военной операции является обеспечение безопасности восточной Украины и России, Москва не намерена добиваться смены власти в стране. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью итальянскому изданию Mediaset. 

Он также заявил, что российские военные не будут искусственно подгонять свои действия в ходе военной операции на Украине под конкретную дату, в том числе День Победы 9 мая. 

По словам министра, Россия не требует, чтобы Зеленский «сдавался», однако он должен отдать приказ отпустить всех мирных граждан и «прекратить сопротивление». Если Зеленский это сделает, то он «может принести мир», считает Лавров. 

01.05 23:11

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянкой телекомпании «Медиасет» заявил, что Россия не требует, чтобы президент Украины Владимир Зеленский сдался.

«Требуем, чтобы он отдал приказ отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление. Наша цель не включает в себя смену режима на Украине. Это американская специальность. «Они этим занимаются по всему миру», —ответил он на вопрос о том, является ли сдача Зеленского условием для мира.

Отвечая на вопрос о том, чего стоит ждать к 9 мая, Лавров заявил, что традиция «сделать что-то крупное, громкое» к празднику была в СССР, а действующие власти России концентрируют свои действия на Украине исходе из задач, обозначенных президентом. К таким задачам Лавров отнес защиту гражданского населения, отсутствие на Украине угроз для России, связанных с наступательным вооружением и «нацификацией».

«Наши военные не будут искусственно подгонять свои действия под какую-то дату, включая День Победы». — сказал министр.

01.05 21:17
СК завел дело о теракте после подрыва железнодорожного моста в Курской области. По версии следствия, утром на мосту заложили взрывное устройство. Губернатор региона ранее заявил, что причиной стала диверсия.
01.05 21:09

Республиканец Адам Кинзингер внес на рассмотрение Палаты представителей США проект резолюции, в соответствии с которым предлагается разрешить отправку американских военных защищать Украину в случае применения оружия массового поражения.

Конгрессмен отметил, что этот документ не обязывает президента США Джо Байдена предпринимать какие-либо действия, внеся его на рассмотрение он хочет показать, что у главы государства есть такая возможность.

По мнению Кинзингера, это даст Байдену «больше гибкости» и может послужить сдерживающим фактором для президента России Владимира Путина.

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