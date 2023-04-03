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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 404-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
08:44
В Мелитополе на улице Богдана Хмельницкого взорвался автомобиль, пострадал человек, уточнила администрация города в телеграм-канале. 
08:30
В Мелитополе Запорожской области был слышен звук взрыва, подробности выясняются, сообщила администрация города в телеграм-канале.
07:33
Число пострадавших при взрыве в кафе в Петербурге, при котором погиб военкор Татарский, выросло до 32, 10 человек находится в тяжелом состоянии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минздрав.
05:25
Оборонный концерн Rheinmetall планирует открыть в Румынии центр по обслуживанию и ремонту оружия, используемого на Украине, сообщает Reuters.Хаб будет находиться рядом с границей с Украиной. Он будет обслуживать гаубицы, европейские танки Leopard и британские танки Challenger, а также бронетранспортеры Fuchs, военные грузовики и боевые машины пехоты Marde
00:51

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически» Артемовск (Бахмут) взят, украинские силы остались в западных кварталах города. Над городской администрацией подняли российский флаг с надписью в память о военкоре Владлене Татарском и знамя ЧВК, добавил он.

Вчера 21:16

Российское тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии, «придвинут» к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов. «Оно (ядерное оружие. — РБК) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — сказал он.

Вчера 20:36

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: 25 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Петербурге, 19 из них госпитализированы.

Вчера 20:33

СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) после взрыва в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский. 

Вчера 19:55

Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

Взрыв произошел во время творческого вечера Татарского. Его организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом.

Бомбу на встречу принесла неизвестная девушка. Она спрятала ее в статуэтке, подарила Татарскому, а через 5 минут после этого прогремел взрыв.

Вчера 18:30

В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет.

«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также различные повреждения есть в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях. Аварийные и оперативные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела», — написал губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 18:29

Семь жителей села в Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате украинского минометного обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт. 

Вчера 17:50

Призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине «только с Россией» является «маразматической идеей» и «мишурой», которую украинцы отвергают, заявил бывший посол в республике, замглавы МИДа Андрей Мельник.

«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», — написал дипломат. Ранее сын экс-канцлера Вилли Брандта Петер и ряд немецких политиков призвали к скорейшему прекращению огня на Украине и переговорам с Россией.

Вчера 17:49

Польша даже без развертывания на своей территории ядерного оружия готова принять более широкое участие в политике НАТО по ядерному сдерживанию, заявил агентству глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера.

«Потенциально Польша была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках политики НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность», — сказал он. В то же время Севера подчеркнул, что вопрос о развертывании в Польше ядерного оружия – «это другое дело».

Вчера 16:54

Для урегулирования конфликта на Украине важно не отказываться от дипломатических усилий, а посредником может выступить любое государство, способное остановить боевые действия, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. «Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России», — сказала она.

Международное сообщество, по ее словам, должно сделать все возможное, чтобы поскорее завершить конфликт. Чернохова готова аплодировать тем, кто этого добьется, заявила она. «Мне все равно, если это Китай», — добавила министр.

Вчера 14:52

Брифинг Минобороны России:

— средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников;

— уничтожен командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ;

— на купянском направлении западная группировка войск уничтожила три бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30;

— ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ДНР и Запорожской области; три бронетранспортера Kirpi турецкого производства на донецком направлении;

— в ЛНР и Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

Вчера 14:36
Украинские военные нанесли удар по Мелитополю с помощью РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов, заявили в администрации города. Среди пострадавших — только мирные жители, подчеркнули в администрации. Ранения получили шесть человек, в том числе 56-летняя женщина. В результате обстрела повреждения получили объекты локомотивного депо и многоэтажный дом на улице Западно-Линейная, зафиксировано попадание снаряда в газовую трубу на улице Штевнева.
Вчера 13:00
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал не воспринимать всерьез заявления украинских политиков о переименовании города. Развожаев считает, что высказывания украинских политиков «больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть». «Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей», — сказал губернатор.
Вчера 12:10
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов предложил переименовать Севастополь в «объект № 6», чтобы разорвать исторические ассоциации с городом русской воинской славы. Он также поддержал снос памятника затопленным кораблям и установку на его месте иного монумента. 
Вчера 11:19

В результате обстрела Мелитополя помимо разрушений есть и пострадавшие. Речь идет, как минимум, об одной раненой женщине, сообщил Рогов.

Вчера 10:33
По данным Рогова, украинские военные нанесли удар из РСЗО HIMARS с территории города Орехов, который находится под контролем ВСУ.
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Редакция РБК
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