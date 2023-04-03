Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.

Взрыв произошел во время творческого вечера Татарского. Его организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом.

Бомбу на встречу принесла неизвестная девушка. Она спрятала ее в статуэтке, подарила Татарскому, а через 5 минут после этого прогремел взрыв.