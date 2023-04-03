Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 404-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что «юридически» Артемовск (Бахмут) взят, украинские силы остались в западных кварталах города. Над городской администрацией подняли российский флаг с надписью в память о военкоре Владлене Татарском и знамя ЧВК, добавил он.
Российское тактическое ядерное оружие, которое разместят в Белоруссии, «придвинут» к западным границам Союзного государства. Об этом заявил посол России в Минске Борис Грызлов. «Оно (ядерное оружие. — РБК) будет придвинуто к западным границам нашего Союзного государства и будет повышать возможности обеспечения нашей безопасности», — сказал он.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов: 25 человек пострадали в результате взрыва в кафе в Петербурге, 19 из них госпитализированы.
СК возбудил уголовное дело по ст. 105 УК (убийство) после взрыва в кафе в Петербурге, в результате которого погиб военкор Владлен Татарский.
Военкор Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) погиб при взрыве, который произошел в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге.
Взрыв произошел во время творческого вечера Татарского. Его организовало движение «Кибер фронт Z». В своем заявлении оно назвало взрыв терактом.
Бомбу на встречу принесла неизвестная девушка. Она спрятала ее в статуэтке, подарила Татарскому, а через 5 минут после этого прогремел взрыв.
В Белгородской области под обстрел ВСУ попало село Новопетровка Валуйского городского округа. Среди мирных жителей пострадавших нет.
«В результате прилета 12 артиллерийских снарядов погибло 15 голов крупнорогатого скота, выбиты окна и повреждена кровля на территории сельхозпредприятия. Также различные повреждения есть в 5 частных домовладениях и 2 автомобилях. Аварийные и оперативные службы работают на месте и устраняют последствия обстрела», — написал губернатор Вячеслав Гладков.
Семь жителей села в Курской области получили ранения различной степени тяжести в результате украинского минометного обстрела, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Призыв добиться скорейшего прекращения огня на Украине «только с Россией» является «маразматической идеей» и «мишурой», которую украинцы отвергают, заявил бывший посол в республике, замглавы МИДа Андрей Мельник.
«Здравствуйте, Петер Брандт и другие, идите к черту», — написал дипломат. Ранее сын экс-канцлера Вилли Брандта Петер и ряд немецких политиков призвали к скорейшему прекращению огня на Украине и переговорам с Россией.
Польша даже без развертывания на своей территории ядерного оружия готова принять более широкое участие в политике НАТО по ядерному сдерживанию, заявил агентству глава Бюро национальной безопасности страны Яцек Севера.
«Потенциально Польша была бы готова расширить свое участие и сотрудничество в рамках политики НАТО по ядерному сдерживанию и взять на себя ответственность», — сказал он. В то же время Севера подчеркнул, что вопрос о развертывании в Польше ядерного оружия – «это другое дело».
Для урегулирования конфликта на Украине важно не отказываться от дипломатических усилий, а посредником может выступить любое государство, способное остановить боевые действия, заявила министр обороны Чехии Яна Чернохова. «Неважно, будет модератором Запад или страны, которые могут быть близки к России», — сказала она.
Международное сообщество, по ее словам, должно сделать все возможное, чтобы поскорее завершить конфликт. Чернохова готова аплодировать тем, кто этого добьется, заявила она. «Мне все равно, если это Китай», — добавила министр.
Брифинг Минобороны России:
— средства ПВО за сутки уничтожили 11 украинских беспилотников;
— уничтожен командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ;
— на купянском направлении западная группировка войск уничтожила три бронемашины, два автомобиля и гаубицу Д-30;
— ВС России уничтожили две диверсионно-разведывательные группы ВСУ в ДНР и Запорожской области; три бронетранспортера Kirpi турецкого производства на донецком направлении;
— в ЛНР и Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.
В результате обстрела Мелитополя помимо разрушений есть и пострадавшие. Речь идет, как минимум, об одной раненой женщине, сообщил Рогов.