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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 617-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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07:56

Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Черным морем и перехватили еще пять над территорией Крыма, сообщило Минобороны,

07:23

Илон Маск согласился с тем, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Он ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса , в котором тот комментирует статью в Time. Бизнесмен приводит несколько выводов из материала, в том числе о «нереалистичных целях» Киева, «ошеломляющих потерях», деморализации войск и не поддающейся контролю коррупции.

«К сожалению, этот анализ точный», — написал Маск в ответ на пост.

06:54

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал
Валерий Залужный в статье для The Economist предупредил о риске перехода боев в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы. По словам Залужного, это несет угрозу для украинской армии и самого государства.

Вчера 20:52

Вчера 20:34

МИД Украины сообщил о скором возвращении сети H&M, которая приостановила работу в стране после начала боевых действий. Как говорится в телеграм-канале ведомства, украинские дипломаты получили в Стокгольме подтверждение, что магазины начнут открываться уже в ноябре.

Возвращение таких торговых гигантов, как H&M и IKEA, в сообщении названы «одной из целей украинской дипломатии сегодня».

Глава МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что работа над возвращением ИКЕА на Украину «активно продолжается». «И я рассчитываю, что по этому направлению скоро также будут хорошие новости», — добавил он.

Вчера 19:58

Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявляет, что информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии является фейком, однако бывшие бойцы ЧВК могут заключать контракты с Росгвардией как добровольцы в индивидуальном порядке.

Ранее о том, что ЧВК «Вагнер» после гибели своего основателя Евгения Пригожина вошла в состав Росгвардии сообщал пермский портал 59.RU со ссылкой на представителя ЧВК в Перми. По его словам, ЧВК уже возобновила набор добровольцев, а руководит компанией теперь 25-летний сын Пригожина Павел.

Хинштейн в своем телеграм-канале пояснил, что тема вхождения бывших подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии «активно разгоняется» в соцсетях и телеграм-каналах с конца прошлой недели, а сегодня сообщения появились и в СМИ: «якобы в Перми уже начался набор в ЧВК, ставшей частью Росгвардии».

«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи! Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке», — заявил депутат, отметив, что «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению.
 

Вчера 19:23

В Белгородской области вновь работала система ПВО: в районе поселка Батрацкая Дача (Шебекинский округ) сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.

Вчера 18:50

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района города погибла девушка 2001 года рождения.

Вчера 17:53

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино.

«Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал он в телеграм-канале.

Вчера 17:40

Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал свою политическую программу. Он пообещал бороться с коррупцией, разрешить выезд за границу мужчин (при условии возвращения на Украину в случае призыва), вступить в НАТО.

Всего в программе Арестовича 14 пунктов. Подробно о них можно прочитать здесь.

Вчера 17:02

Минобороны оценило потери ВСУ за последние сутки более чем в 1 тыс. человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты три танка (в том числе один Leopard), три артиллерийские системы М777, две САУ Krab, САУ AS-90, две САУ «Гвоздика». В районе Куроедовки и Новоселовки сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины.

Вчера 16:15

Минобороны сообщило о следующих изменениях на различных направлениях за последние сутки:

  • на купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки;
  • на краснолиманском направлении отражены две атаки в районах населенного пункта Петровское и Серебрянского лесничества;
  • на донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка;
  • на южно-донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское;
  • на запорожском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Работино и Вербового.
Вчера 15:10

В рамках процесса по воссоединению семей четверо детей при посредничестве Катара вернулись на Украину, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.

«Четверо детей при трехсторонней работе удалось нам вернуть на территорию Украины. Одна девочка вернулась у нас в Россию. В ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению», — сказала Львова-Белова.

Вчера 14:43

Минобороны сообщило, что около 14:00 дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа.

Вчера 13:27

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Новая Деревня Белгородского района система ПВО сбила беспилотник самолетного типа.

Вчера 13:18

Шойгу считает, что обещанных Украине самолетов F-16 хватит примерно на 20 дней.

Вчера 13:00

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимают более выгодные позиции и рубежи.

Вчера 12:57

Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.

Вчера 12:53

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего Крымского полуострова. Он посоветовал жителям города оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.

Вчера 12:50

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что средства ПВО отразили ракетное нападение. «Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали», — сообщил он.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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