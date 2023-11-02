Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 617-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Российские средства ПВО сбили один украинский беспилотник над Черным морем и перехватили еще пять над территорией Крыма, сообщило Минобороны,
Илон Маск согласился с тем, что Украина не сможет победить в конфликте с Россией. Он ответил на пост бизнесмена Дэвида Сакса , в котором тот комментирует статью в Time. Бизнесмен приводит несколько выводов из материала, в том числе о «нереалистичных целях» Киева, «ошеломляющих потерях», деморализации войск и не поддающейся контролю коррупции.
«К сожалению, этот анализ точный», — написал Маск в ответ на пост.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал
Валерий Залужный в статье для The Economist предупредил о риске перехода боев в позиционные — статичные, изнурительные боевые действия, которые могут растянуться на годы. По словам Залужного, это несет угрозу для украинской армии и самого государства.
МИД Украины сообщил о скором возвращении сети H&M, которая приостановила работу в стране после начала боевых действий. Как говорится в телеграм-канале ведомства, украинские дипломаты получили в Стокгольме подтверждение, что магазины начнут открываться уже в ноябре.
Возвращение таких торговых гигантов, как H&M и IKEA, в сообщении названы «одной из целей украинской дипломатии сегодня».
Глава МИДа Дмитрий Кулеба отметил, что работа над возвращением ИКЕА на Украину «активно продолжается». «И я рассчитываю, что по этому направлению скоро также будут хорошие новости», — добавил он.
Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявляет, что информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии является фейком, однако бывшие бойцы ЧВК могут заключать контракты с Росгвардией как добровольцы в индивидуальном порядке.
Ранее о том, что ЧВК «Вагнер» после гибели своего основателя Евгения Пригожина вошла в состав Росгвардии сообщал пермский портал 59.RU со ссылкой на представителя ЧВК в Перми. По его словам, ЧВК уже возобновила набор добровольцев, а руководит компанией теперь 25-летний сын Пригожина Павел.
Хинштейн в своем телеграм-канале пояснил, что тема вхождения бывших подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии «активно разгоняется» в соцсетях и телеграм-каналах с конца прошлой недели, а сегодня сообщения появились и в СМИ: «якобы в Перми уже начался набор в ЧВК, ставшей частью Росгвардии».
«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи! Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке», — заявил депутат, отметив, что «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению.
В Белгородской области вновь работала система ПВО: в районе поселка Батрацкая Дача (Шебекинский округ) сбит беспилотник самолетного типа, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал глава региона в телеграм-канале.
Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что в результате обстрела Куйбышевского района города погибла девушка 2001 года рождения.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино.
«Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. По предварительной информации, есть один пострадавший. В момент обстрела мужчина находился на парковке предприятия рядом со своим автомобилем. У пострадавшего осколочные ранения верхних и нижних конечностей», — написал он в телеграм-канале.
Бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович опубликовал свою политическую программу. Он пообещал бороться с коррупцией, разрешить выезд за границу мужчин (при условии возвращения на Украину в случае призыва), вступить в НАТО.
Всего в программе Арестовича 14 пунктов. Подробно о них можно прочитать здесь.
Минобороны оценило потери ВСУ за последние сутки более чем в 1 тыс. человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянуты три танка (в том числе один Leopard), три артиллерийские системы М777, две САУ Krab, САУ AS-90, две САУ «Гвоздика». В районе Куроедовки и Новоселовки сбиты два самолета Су-27 воздушных сил Украины.
Минобороны сообщило о следующих изменениях на различных направлениях за последние сутки:
- на купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки;
- на краснолиманском направлении отражены две атаки в районах населенного пункта Петровское и Серебрянского лесничества;
- на донецком направлении нанесены удары по позициям ВСУ в районах населенных пунктов Курдюмовка и Клещеевка;
- на южно-донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Урожайное, Старомайорское;
- на запорожском направлении нанесены удары по позициям четырех бригад ВСУ в районах Работино и Вербового.
В рамках процесса по воссоединению семей четверо детей при посредничестве Катара вернулись на Украину, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«Четверо детей при трехсторонней работе удалось нам вернуть на территорию Украины. Одна девочка вернулась у нас в Россию. В ближайшее время готовится очередная группа к воссоединению», — сказала Львова-Белова.
Минобороны сообщило, что около 14:00 дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской области был сбит беспилотник самолетного типа.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что над селом Новая Деревня Белгородского района система ПВО сбила беспилотник самолетного типа.
Шойгу считает, что обещанных Украине самолетов F-16 хватит примерно на 20 дней.
Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что российские подразделения в зоне специальной военной операции продвигаются вперед, занимают более выгодные позиции и рубежи.
Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что российские военные ведут работу по уничтожению большого количества разнообразных воздушных целей в различных зонах всего Крымского полуострова. Он посоветовал жителям города оставаться во временных укрытиях или безопасных местах.
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что средства ПВО отразили ракетное нападение. «Над территорией Херсонской области сбиты семь ракет, запущенных противником с самолетов и летевших на Крым. Большинство уничтожено в воздухе, две сдетонировали на земле в пустынном районе на Арабатской стрелке. Люди и инфраструктура не пострадали», — сообщил он.