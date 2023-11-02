Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявляет, что информация о вхождении ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии является фейком, однако бывшие бойцы ЧВК могут заключать контракты с Росгвардией как добровольцы в индивидуальном порядке.

Ранее о том, что ЧВК «Вагнер» после гибели своего основателя Евгения Пригожина вошла в состав Росгвардии сообщал пермский портал 59.RU со ссылкой на представителя ЧВК в Перми. По его словам, ЧВК уже возобновила набор добровольцев, а руководит компанией теперь 25-летний сын Пригожина Павел.

Хинштейн в своем телеграм-канале пояснил, что тема вхождения бывших подразделений ЧВК «Вагнер» в состав Росгвардии «активно разгоняется» в соцсетях и телеграм-каналах с конца прошлой недели, а сегодня сообщения появились и в СМИ: «якобы в Перми уже начался набор в ЧВК, ставшей частью Росгвардии».

«Я неоднократно уже комментировал подробные слухи, вызванные в том числе и нашими законопроектами о праве Росгвардии создавать добровольческие формирования. Повторюсь вновь. Ни о каком вхождении ЧВК в Росгвардию нет и не может быть речи! Бывшие бойцы смогут заключать контракты, как добровольцы, только в индивидуальном порядке», — заявил депутат, отметив, что «структурное поглощение» ЧВК Росгвардией невозможно по определению.

