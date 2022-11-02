Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 252-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Рим сейчас не рассматривает новый пакет военной помощи Украине, несмотря на призывы украинского президента Владимира Зеленского поставить Киеву современное вооружение, узнала Il Messagero.
Это не означает, что Италия прекращает поддержку Украины, заверяют собеседники газеты. По их словам, рассмотрение приостановили «только и только потому, что сначала необходимо координировать действия с НАТО» и понять, что нужно Киеву и какое оружие Рим может предоставить. В ближайшие дни в Италию приедет генсек альянса Йенс Столтенберг.
Для ударов по объектам на Украине применялись новейшие крылатые ракеты Х-32, ни одна из которых не была перехвачена системами ПВО, сообщил «РИА Новости» информированный источник.
По его словам, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, однако для ее применения также было переоборудовано несколько строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.
«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — рассказал источник.
Ранее комиссар полиции Кристер Ахлгрен в интервью Yle предположил, что поставляемое Украине оружие может оказаться у преступных группировок. «У нас есть признаки того, что это оружие уже находится в Финляндии», — сказал Альгрен, сославшись на данные разведки.
«На основании интервью, данного нашим экспертом, может создаться впечатление, что оружие уже перевезено в Финляндию. Однако доказательств такого явления нет. Наша цель состояла в том, чтобы подчеркнуть, что, возможно, преступники, действующие в Финляндии, пытаются завладеть оружием из зон конфликтов», — сказал замначальника полиции Маркуса Вялимяки.
«В целом по всей линии соприкосновения практически везде наши ребята продвигаются вперед, несмотря на то что противник подбрасывает свежие резервы. Не всегда подготовленные, но с потерями противник не считается, и это тоже нужно учитывать», — сказал он.
По его словам, на марьинском направлении также есть «определенные успехи» и российские военные заняли позиции в самой Марьинке.
«Черноморская инициатива продолжается. В четверг, 3 ноября, ожидается прохождение восьми судов с сельскохозяйственной продукцией через «зерновой коридор». Мы получили подтверждение от ООН», — написал он.
Юристы фирмы дали показания в рамках расследования парламентского комитета по международным делам «Группа Вагнера» и не только: частные военные компании-посредники». Они объявили о том, что «жертвы среди украинцев сделали первый шаг в возбуждении иска в Высоком суде против Вагнера, требуя привлечения к ответственности и возмещения ущерба».
«В стандартной ситуации ГОЗ всегда сдается с 1 ноября и до конца года, и авансы выплачиваются в конце года, предстоящего к исполнению (например, 2022 год должен быть оплачен в декабре 2021 года). В этом году мы начали с мая месяца с опережением сроков отгружать то, что было запланировано к отгрузке в ноябре», — рассказал Мантуров.
США не могут подтвердить сообщения об отправке гиперзвукового оружия в Белоруссию, заявил на онлайн-брифинге координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
«Я не могу подтвердить сообщения о том, что гиперзвуковые ракеты были развернуты в Белоруссии», — сказал он, добавив, что США не видят признаков заинтересованности Белоруссии в участии в конфликте.
В Минске заявили о напряженной обстановке на границе с Украиной. Глава Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо сообщил, что белорусские пограничники несут службу в усиленном режиме. «На украинском направлении сохраняется напряженная обстановка. Мы там усилились, службу несем пограничными нарядами не менее пяти человек: с оружием, бронежилетами и в касках. Конечно, это сложно», — цитирует слова главы погранкомитета государственное агентство БелТА.
В шести регионах Украины объявлена воздушная тревога. По данным онлайн-карты, на которой обновляется информация о ситуации в стране, воздушная тревога вечером 1 ноября объявлена в Волынской, Тернопольской, Житомирской, Полтавской, Николаевской и контролируемой Украиной части Запорожской области.
Глава администрации Донецка сообщил о новых обстрелах города с украинской стороны и попадании снарядов в здание детского сада. «Зафиксированы прилеты по Петровскому району города — выпущено четыре снаряда калибром 152 мм», — написал он в телеграм-канале.
Спустя 40 минут он сообщил о новом обстреле Петровского района Донецка. «Зафиксировано прямое попадание в здание детского сада по ул. Красногоровской. Масштабы разрушений устанавливаются», — написал он.
Уполномоченный по правам человека на Украине Дмитрий Лубинец анонсировал "положительные новости" по обмену военнопленными, передает "Униан".
По его словам, новый обмен может состояться уже на этой неделе.
Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба рассказал о том, как в регионе готовят ядерные убежища. Как он сообщил в интервью Громадскому телевидению, всего в области насчитывается около 1 тыс. укрытий, но для защиты от радиационной опасности подходят только 425.
«Они расположены под землей, имеют два входа и выхода, вентиляцию», — отметил Кулеба.
До 15 ноября убежища должны оборудовать средствами связи. «Если произойдет ядерный удар, то, скорее всего, связи не будет. Единственное, что будет работать, это радио. Поэтому везде должны быть оборудованы портативные радиоприемники с батарейками, чтобы можно было принимать сигнал. Потому что информация — это будет самое главное. Только так люди смогут узнать, что нужно делать дальше», — сказал он.
Российские власти ранее отрицали возможность ядерного удара по Украине. Как заявлял Владимир Путин, в такой атаке «нет никакого смысла — ни политического, ни военного».
В Киеве готовятся развернуть до тысячи пунктов обогрева для граждан на случай полного отключения отопления, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, сейчас власти города рассматривают различные сценарии на эту зиму.
«Худший — когда вообще не будет электроэнергии, водо- и теплоснабжения», — говорит Кличко.
В нескольких районах Киева экстренно отключена электроэнергия, сообщает УНН со ссылкой на компанию ДТЭК.
«В связи с ремонтом транзитной линии в области и перегрузкой оставшейся в работе линии мы вынуждены применить экстренное отключение Оболони, Виноградаря, Минского массива и Куреневки на время ремонта», — говорится в сообщении ДТЭК.
Все оставшиеся в 2022 году домашние матчи белгородского «Белогорья» в чемпионате России по волейболу перенесены на площадки соперников. Об этом сообщает Всероссийская федерация волейбола.
Решение объясняется тем, что в Белгородской области с 19 октября действует режим «средний уровень реагирования».
После начала военной операции на Украине регион многократно подвергался обстрелам.
В ООН заявили, что прекращение движения судов по гуманитарному коридору в Черном море 2 ноября является временной мерой.
Россия приостановила свое участие в зерновой сделке в конце октября, Владимир Путин объяснял это использованием гуманитарного коридора для атаки Украины на Черноморский флот.