Для ударов по объектам на Украине применялись новейшие крылатые ракеты Х-32, ни одна из которых не была перехвачена системами ПВО, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

По его словам, новая ракета предназначена для модернизированных дальних бомбардировщиков Ту-22М3М, однако для ее применения также было переоборудовано несколько строевых самолетов предыдущей модификации Ту-22М3.

«В рамках СВО переоборудованные Ту-22М3 провели целую серию пусков новых сверхзвуковых противокорабельных крылатых ракет Х-32 по наземным объектам военной инфраструктуры украинской стороны. В результате в боевых условиях была полностью подтверждена способность ракет эффективно и с высокой точностью поражать наземные объекты», — рассказал источник.