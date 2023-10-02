В США закончился 2023 финансовый год, на который было рассчитано предоставление Украине военной помощи по ленд-лизу. «Страна.ua» отмечает, что по этой программе Киев так ничего и не получил, так как для его военной поддержки Вашингтон использовал другие механизмы.

Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая прошлого года. Согласно нему, Киев (и другие восточноевропейские государства) мог бы получать в 2023 финансовом году военную технику от Вашингтона в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве: среди них, например, пятилетний срок кредитования или оплата расходов, понесенных США в связи с арендой.

Как писала Politico со ссылкой на представителей администрации Байдена в апреле этого года, Вашингтон решил не прибегать к ленд-лизу, отдавая предпочтение способам помощи, за которые бы Киеву не пришлось платить. Газета отмечала, что задействовать механизм могут в том случае, если бы произошло снижение двухпартийной поддержки помощи Украине.