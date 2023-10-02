Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 586-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Украинская армия может получить Bayraktar Akıncı — улучшенную версию беспилотника Bayraktar TB-2. Об этом заявил Халук Байрактар, руководитель компании-производителя Baykar Defence, сообщает «24 канал».
«Что касается Bayraktar Akinci, это вопрос в процессе рассмотрения, насколько мне известно», — сказал он.
Со слов Байрактара, рабочие на заводе собирают дроны для Украины днем и ночью.
Bayraktar Akıncı (с турецкого «Знаменоносный рейдер») — это тяжелый ударный дрон, работа над ним началась в 2018 году, а первый полет — спустя год. В 2021 году его приняли на вооружение ВВС Турции, его затем закупили пакистанская и ливийская армии.
На аппарате установлены украинские двигатели и интеллектуальная система наведения, радиолокационная система AESA для оценки метеорологических данных. Он способен переносить крылатые ракеты и управляемые авиабомбы, а также выполнять задачи «воздух-земля» и «воздух-воздух».
На Украине погиб гражданин Эстонии Танель Криггуль, воевавший в составе Интернационального легиона территориальной обороны ВСУ, сообщила газета Postimees.
У Криггуля был позывной Стингер. В Интернациональном легионе ВСУ он состоял с 2022 года. Погиб мужчина в районе города Лиман в Донецкой народной республике.
Украина рассчитывает на близкое партнерство с Германией, но именно Польша приняла несколько миллионов украинских беженцев и больше всего помогала, когда Берлин намеревался прислать в Киев только каски, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий. Он обратился к Зеленскому и предупредил его, что Берлин все еще готов договариваться с Москвой.
«Я понимаю, что он теперь думает, что у него будет тесный союз с Германией. Предупреждаю, немцы всегда будут хотеть достичь взаимопонимания с русскими через головы центральноевропейских государств», — добавил он.
Автомобильная часть Крымского моста будет закрыта с 21:00 2 октября по 06:00 3 октября для восстановительных работ.
Президент США Джо Байден выразил надежду, что Конгресс одобрит необходимую Украине американскую помощь после того, как проект финансирования правительства был утвержден без средств для Киева. Спикер Палаты представителей Конгресса, республиканец Кевин Маккарти обещал отдельное голосование по помощи Украине после принятия временного бюджета, сказал Байден. «Сделайте это», — призвал он.
В США закончился 2023 финансовый год, на который было рассчитано предоставление Украине военной помощи по ленд-лизу. «Страна.ua» отмечает, что по этой программе Киев так ничего и не получил, так как для его военной поддержки Вашингтон использовал другие механизмы.
Американский президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины 9 мая прошлого года. Согласно нему, Киев (и другие восточноевропейские государства) мог бы получать в 2023 финансовом году военную технику от Вашингтона в аренду без соблюдения некоторых условий, прописанных в законодательстве: среди них, например, пятилетний срок кредитования или оплата расходов, понесенных США в связи с арендой.
Как писала Politico со ссылкой на представителей администрации Байдена в апреле этого года, Вашингтон решил не прибегать к ленд-лизу, отдавая предпочтение способам помощи, за которые бы Киеву не пришлось платить. Газета отмечала, что задействовать механизм могут в том случае, если бы произошло снижение двухпартийной поддержки помощи Украине.
Словакия на данный момент испытывает более серьезные проблемы, чем Украина, поэтому Братислава не будет поддерживать Киев в военном отношении, заявил глава победившей на парламентских выборах партии «Направление — социальная демократия» (SMER) Роберт Фицо.
«Если SMER сформирует правительство, независимо от того, будет ли у нас пост премьер-министра или нет, мы сделаем все, чтобы начать мирные переговоры как можно быстрее», — сказал он.
Фицо отметил, что Словакия готова оказывать гуманитарную помощь Украине и помогать в ее восстановлении.
НАТО пока не планирует вносить какие-либо изменения, касающиеся размещения ядерного оружия на европейских базах, заявила глава директората ядерной политики альянса Джессика Кокс в интервью финской газете Ilta-Sanomat.
«Я думаю, что ядерное оружие, которое Соединенные Штаты разместили в Европе, находится в хорошем месте там, где оно находится сейчас. Нет никаких оснований менять его местоположение», — отметила Кокс.
Она пояснила, что если натовская страна желает принять участие в ядерной миссии, это должно обсуждаться блоком в рамках Группы ядерного планирования (NPG), в частности, укрепит ли участие этой страны ядерную безопасность НАТО или же оно сопряжено с рисками.
«В ближайшее время изменений не предвидится», — отметила Кокс.
Великобритания тренирует украинских граждан и военных на своей территории и продолжит это делать, но ни один британский солдат не будет отправлен участвовать в конфликте на Украине, заявил в эфире телеканала Sky News британский премьер-министр Риши Сунак.
«Мне кажется, что об этом не очень правильно сообщили [...] То, о чем говорил министр обороны [Великобритании Грант Шэппс] возможно в будущем, часть этих тренировок мы сможем проводить на Украине, но речь идет о долгосрочной перспективе, а не о текущем моменте», — ответил Сунак.
Сводка Минобороны России:
- На Донецком направлении отражены десять штурмовых атак ВСУ. На Краснолиманском направлении — три. На Южно-Донецком направлении — четыре. На Запорожском — две.
- Силе и технике 65-й бригады ВСУ «нанесено поражение» у Работино в Запорожской области.
- У Волчанска в Харьковской области уничтожен склад боеприпасовй бригады спецназначения ВСУ.
- На острове Пееряславский в Херсонской области пресечена деятельность двух ДРГ.
- В Николаевской области нанесен ударе по ракетному складу ВСУ.
- У Никаноровки в ДНР уничтожена украинская РЛС. Также в ДНР у Клещеевки был сбит украинский штурмовик Су-25.
Минобороны России уточнило, что в Крыму были перехвачены оперативно-тактические ракеты «Гром-2».
Силы ПВО сбили ракету над Джанкоем, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. Осколки повредили складские помещения, пострадавших нет.
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал в Киев и встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.
В Брянской области под обстрел ВСУ попало село Любечане Климовского района, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Пострадавших нет, повреждены два административных здание и несколько жилых домов.
«Газпром» сократил транзит газа в Европу через Украину, следует из данных концерна за 30 сентября и 1 октября.
Компания снизила подачу на 5%. Через газоизмерительную станцию «Суджа» 30 сентября было подано 40,5 млн куб. м, а на следующий день — 37,9 млн куб. Заявка на прокачку через ГИС «Сохрановка» в оба дня была отклонена украинской стороной.
По Крымскому мосту временно перекрыто движение автотранспорта.
Два украинских беспилотника были перехвачены над Смоленской областью около 10:00 мск, сообщило Минобороны.
Дмитрий Медведев прокомментировал слова министра обороны Великобритании Гранта Шэппса о том, что британские войска могут начать проводить обучение солдат ВСУ на Украине. Он заявил, что британские инструкторы в таком случае станут легальной целью российских военных.
Также он обратил внимания на слова главы комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман о том, что Германия должна срочно предоставить Украине ракеты Тaurus. «Мол, это соответствует международному праву. Ну в таком случае и удары по немецким заводам, где эти ракеты делают, будут полностью соответствовать международному праву», — написал Медведев.
«Все-таки эти недоумки активно толкают нас к третьей мировой», — добавил он.
В международном аэропорту Сочи были временно ограничены полеты из-за атаки беспилотника в Краснодарском крае. На запасные аэродромы были перенаправлены шесть рейсов.
Спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти должен обеспечить предоставление поддержки Украине, сказал президент Соединенных Штатов Джо Байден в заявлении о принятии проекта бюджета, в котором отсутствует помощь Киеву.
«Я ожидаю, что спикер сохранит свою приверженность народу Украины и обеспечит предоставление поддержки, необходимой для помощи Украине в этот критический момент», — заявил Байден. Он подчеркнул, что Вашингтон «ни при каких обстоятельствах» не может перестать помогать Киеву.