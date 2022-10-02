Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 221-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Виталий Милонов анонсировал законопроект о лишении отсрочки желающих участвовать в специальной военной операции на Украине депутатов Госдумы. Действующее законодательство исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован, те, кто направляются в зону спецоперации добровольно, могут быть наказаны за пропуски заседаний.
Министр обороны США Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» и сказал, что, хотя он не видит ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин решил использовать ядерное оружие на Украине, выбор остается за ним.
Остин отметил, что он рекомендовал министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя подобным образом, безответственно». Глава Пентагона уточнил, что их разговор состоялся некоторое время назад, но «недавно» другие представители руководства США передали аналогичные послания российской стороне.
«Эти дополнительные санкции усиливают решительное несогласие Австралии с действиями президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — подчеркнула министр иностранных дел Пенни Вонг. Австралийский МИД не привел список попавших под санкции россиян.
Признав результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, Владимир Путин «сделал сложным, даже невозможным» завершение военного конфликта на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Компания-оператор Nord Stream 2 AG уведомила Копенгаген, что в газопроводе «Северный поток-2» стабилизировалось давление.
Это значит, что газа в нем больше нет, заявило Энергетическое агентство Дании.
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России.
Постановление вступит в силу 10 октября. Оно коснется стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.
«Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», — пояснили РБК в Минтрансе.
Губернатор Севастополя сообщил, что у самолета, который выкатился за пределы ВПП на аэродроме Бельбек, «произошел частичный подрыв боекомплекта».
«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — добавил Михаил Развожаев.
Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной участка в районе Красного Лимана (Донецкая область, ее территорию Россия признала принадлежащей ДНР), из которого отошли союзные войска. По его мнению, к сдаче Лимана привел «армейский непотизм».
«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — написал Кадыров. По его словам, он сообщил о возможной опасности главе Генштаба Валерию Герасимову, однако тот заверил главу Чечни, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».
«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявил Кадыров.
Губернатор Севастополя сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек: самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся.
Россия не была переизбрана в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщил Reuters.
По данным агентства, Россия не получила достаточного количества голосов, необходимых, чтобы остаться в совете.
К следующему отопительному сезону на Украине можно отказаться от газа и использовать вместо него топливо из мусора и биомассы, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор», — сказал он.
Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из Астраханской области проходят боевое обучение в Волгоградской области и Чечне, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.
«Наши астраханские бойцы, призванные на службу по частичной мобилизации, прислали видео. Они проходят боевое слаживание в воинском подразделении Волгоградской области. Вторая группа размещена в воинском формировании в Шатойском районе Чеченской Республики», — написал он.
Срок начала осеннего призыва сдвинулся на 1 ноября только из-за того, что загруженность военкоматов сейчас достаточно высокая, заявил министр обороны Сергей Шойгу.
«Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября», — сказал он.
Изменение сроков начала призыва не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих, заверил министр. «Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — заявил Шойгу.
Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, в ходе частичной мобилизации призывать тоже не будут, сообщил Сергей Шойгу.
«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», — сказал Шойгу.
«Газпром» 1 октября уведомил Eni, что не может подтвердить запрашиваемые на субботу объемы газа из-за запрета транзита через Австрию, говорится в сообщении итальянской компании.
«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле», — сказано в релизе.
Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с пятничным обстрелом Курской области с украинской территории.
Под ударом оказался поселок Гордеевка. Мирные жители не пострадали, но повреждены дома и линия электропередач, отмечают в СК.
В Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации запретили продажу спиртного вблизи военных комиссариатов и высшего военного командного училища.
Запрет распространяется на территории, прилегающие к «пунктам предварительного сбора граждан». Алкоголь не будут продавать в радиусе 300 м от военкоматов, в пределах 1 км от училища.