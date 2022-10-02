Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 октября
EUR ЦБ: 52,74 (-2,67) Инвестиции, 30 сен, 16:32
Курс доллара на 1 октября
USD ЦБ: 55,3 (-2,11) Инвестиции, 30 сен, 16:32
5 подкастов, которые стоит послушать. Страх будущего, IT и индустрия игр Life, 10:00
Что будет с долларами из-за возможных санкций к НКЦ: в банке и у брокера Инвестиции, 10:00
Как бумерам, зумерам и миллениалам работать в одной команде: 6 советов Pro, 09:55
Times узнала о совете Трасс королю Карлу III пропустить саммит по климату Политика, 09:39
Партия премьера Латвии оказалась лидером на выборах в Сейм Политика, 09:29
Лечебный экспорт: как заработать на медицинском туризме в России Партнерский проект, 09:29
Оставайтесь дома: как спецоперация изменила внутренний туризм в России Pro, 09:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подпишитесь за 99 ₽ в месяц
В России отменили десятки концертов после указа о частичной мобилизации Технологии и медиа, 09:00
Как предотвратить следующую пандемию: девять рекомендаций ученых Социальная экономика, 09:00
Надежда на авось: как отучить водителей ездить без страховки Партнерский проект, 08:41
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 08:36
Средние темпы закачки газа в ПХГ Евросоюза снизились почти на 30% Политика, 08:35
Экс-советник главы Пентагона порассуждал о причастных к ЧП на Nord Stream Политика, 08:20
Почему финтех не похоронит классические банки РБК и S+Консалтинг, 07:55
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 221-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
09:53

Виталий Милонов анонсировал законопроект о лишении отсрочки желающих участвовать в специальной военной операции на Украине депутатов Госдумы. Действующее законодательство исключает депутатов и сенаторов из числа тех, кто может быть мобилизован, те, кто направляются в зону спецоперации добровольно, могут быть наказаны за пропуски заседаний.

08:38

Министр обороны США Ллойд Остин осудил «бряцание ядерным оружием» и сказал, что, хотя он не видит ничего, что указывало бы на то, что президент России Владимир Путин решил использовать ядерное оружие на Украине, выбор остается за ним.

Остин отметил, что он рекомендовал министру обороны России Сергею Шойгу, чтобы он «не шел по этому пути и не вел себя подобным образом, безответственно». Глава Пентагона уточнил, что их разговор состоялся некоторое время назад, но «недавно» другие представители руководства США передали аналогичные послания российской стороне.

08:35
Австралия введет дополнительные целевые финансовые санкции и запрет на въезд в страну в отношении 28 россиян, связанных с проведенными референдумами в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

«Эти дополнительные санкции усиливают решительное несогласие Австралии с действиями президента Путина и тех, кто выполняет его приказы», — подчеркнула министр иностранных дел Пенни Вонг. Австралийский МИД не привел список попавших под санкции россиян.
Вчера 20:38

Признав результаты референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, Владимир Путин «сделал сложным, даже невозможным» завершение военного конфликта на Украине, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.


 

Вчера 20:07

Компания-оператор Nord Stream 2 AG уведомила Копенгаген, что в газопроводе «Северный поток-2» стабилизировалось давление.

Это значит, что газа в нем больше нет, заявило Энергетическое агентство Дании.

Вчера 19:10

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запрете перевозок грузов по России компаниям из стран, которые ввели транспортные ограничения против России.

Постановление вступит в силу 10 октября. Оно коснется стран ЕС, Великобритании, Норвегии и Украины.

«Доставка грузов автотранспортом из недружественных стран конечным получателям по территории России по-прежнему будет осуществляться. Для этого в таможенно-терминальных комплексах в приграничных территориях в Псковской, Калининградской, Ленинградской и Мурманской областях, Республике Карелия и Санкт-Петербурге товары с иностранных автомобилей будут перегружать (либо перецеплять полуприцеп) на российские и белорусские транспортные средства», — пояснили РБК в Минтрансе.

Вчера 18:52

Губернатор Севастополя сообщил, что у самолета, который выкатился за пределы ВПП на аэродроме Бельбек, «произошел частичный подрыв боекомплекта».

«Пилот успел эвакуироваться. Пожар оперативно потушен, аэродром не пострадал», — добавил Михаил Развожаев.

Вчера 18:30

Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной участка в районе Красного Лимана (Донецкая область, ее территорию Россия признала принадлежащей ДНР), из которого отошли союзные войска. По его мнению, к сдаче Лимана привел «армейский непотизм».

«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — написал Кадыров. По его словам, он сообщил о возможной опасности главе Генштаба Валерию Герасимову, однако тот заверил главу Чечни, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявил Кадыров.
 

Вчера 18:14

Губернатор Севастополя сообщил о внештатной ситуации на аэродроме Бельбек: самолет выкатился за пределы ВПП и загорелся.

Video

Вчера 17:05

Россия не была переизбрана в руководящий совет Международной организации гражданской авиации (ИКАО), сообщил Reuters.

По данным агентства, Россия не получила достаточного количества голосов, необходимых, чтобы остаться в совете.

Вчера 16:50
Минобороны России: в связи с угрозой окружения союзные войска были отведены из населенного пункта Красный Лиман на более выгодные рубежи.
Вчера 16:14

К следующему отопительному сезону на Украине можно отказаться от газа и использовать вместо него топливо из мусора и биомассы, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«Опыт Житомира показывает, что в большинстве случаев можно к следующему отопительному сезону перейти с природного газа на иное отопление, например, на биомассу, мусор», — сказал он.

Вчера 16:03
«Газпром» подтвердил, что поставки газа через Австрию остановлены. Концерн объясняет это «отказом австрийского оператора подтверждать транспортные номинации». «Это связано с регулятивными изменениями, произошедшими в стране в конце сентября», — сообщил «Газпром».
Вчера 15:36

Призванные в рамках частичной мобилизации военнослужащие из Астраханской области проходят боевое обучение в Волгоградской области и Чечне, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Игорь Бабушкин.

«Наши астраханские бойцы, призванные на службу по частичной мобилизации, прислали видео. Они проходят боевое слаживание в воинском подразделении Волгоградской области. Вторая группа размещена в воинском формировании в Шатойском районе Чеченской Республики», — написал он.
 

Вчера 15:23

Срок начала осеннего призыва сдвинулся на 1 ноября только из-за того, что загруженность военкоматов сейчас достаточно высокая, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

«Поэтому нам бы не хотелось, чтобы были различного рода накладки. Именно поэтому сам призыв сдвинут на 1 ноября», — сказал он.

Изменение сроков начала призыва не повлияет на сроки демобилизации отслуживших военнослужащих, заверил министр. «Что касается сроков возвращения военнослужащих по призыву домой, указ на это не распространяется. 1 октября ребята начнут возвращаться домой», — заявил Шойгу.

Вчера 15:19
Женщин не будут призывать в армию в рамках проходящей в России частичной мобилизации, заявил Сергей Шойгу
Вчера 15:11

Студентов коммерческих вузов, имеющих государственную аккредитацию, в ходе частичной мобилизации призывать тоже не будут, сообщил Сергей Шойгу.

«Сейчас подготовлены дополнения в указ президента. Вы знаете, что в соответствии с указом президента студенты государственных вузов в мобилизации не участвуют», — сказал Шойгу.

Вчера 14:57

«Газпром» 1 октября уведомил Eni, что не может подтвердить запрашиваемые на субботу объемы газа из-за запрета транзита через Австрию, говорится в сообщении итальянской компании.

«Газпром» сообщил, что не может подтвердить запрошенные на сегодня объемы газа, заявив, что поставка газа через Австрию невозможна. Поэтому сегодняшние поставки российского газа в Eni через точку входа в Тарвизио будут на нуле», — сказано в релизе.

Вчера 14:24

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с пятничным обстрелом Курской области с украинской территории.

Под ударом оказался поселок Гордеевка. Мирные жители не пострадали, но повреждены дома и линия электропередач, отмечают в СК.

Вчера 13:39

В Новосибирской области на период проведения частичной мобилизации запретили продажу спиртного вблизи военных комиссариатов и высшего военного командного училища.

Запрет распространяется на территории, прилегающие к «пунктам предварительного сбора граждан». Алкоголь не будут продавать в радиусе 300 м от военкоматов, в пределах 1 км от училища.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter