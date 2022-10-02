Глава Чечни Рамзан Кадыров резко раскритиковал командующего Центральным военным округом генерала-полковника Александра Лапина, который руководил обороной участка в районе Красного Лимана (Донецкая область, ее территорию Россия признала принадлежащей ДНР), из которого отошли союзные войска. По его мнению, к сдаче Лимана привел «армейский непотизм».

«Генерал-полковник выставил на всех рубежах Лиманского направления мобилизованных бойцов с ЛНР и прочие подразделения, но не обеспечил их необходимой связью, взаимодействием и подвозом боеприпасов», — написал Кадыров. По его словам, он сообщил о возможной опасности главе Генштаба Валерию Герасимову, однако тот заверил главу Чечни, что «не сомневается в полководческом таланте Лапина и не считает, что в Красном Лимане и его окрестностях возможно отступление».

«Обидно не то, что Лапин бездарь. А то, что его покрывают наверху руководители в Генштабе. <...> Армейский непотизм не доведет до хорошего. В армии нужно назначать командирами людей твердого характера, смелых, принципиальных, которые переживают за своих бойцов, которые зубами рвут за своего солдата, которые знают, что подчиненного нельзя оставлять без помощи и поддержки. В армии нет места кумовству, особенно в сложное время», — заявил Кадыров.

