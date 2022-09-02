Грузии не нужно вводить визовый режим с Россией, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что безвизовый режим для россиян ввели в 2012 году, когда президентом был Михаил Саакашвили.

«Остальное — спекуляции, и всё снова и снова связано с военной пропагандой, военной риторикой. Естественно, мы не будем присоединяться в этом к радикальной оппозиции. Никакие риски не фиксируются. За это отвечают соответствующие ведомства, и они все это контролируют». — сказал он.

По данным ФСБ, во втором квартале Грузию посещали 160 тыс. россиян. При этом прямого авиасообщения между странами нет.