Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 191-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
ВСУ, нанося ракетные удары по Новой Каховке (Херсонская область), вечером разрушили водный элеватор. Уничтожено «огромное количество зерна», заявили в военно-гражданской администрации региона.
Серия мощных взрывов прогремела в Мелитополе Запорожской области, сообщил член главного совета ВГА региона Владимир Рогов.
«Мелитополь — очень громко! В городе слышны многочисленные взрывы», — написал он.
Грузии не нужно вводить визовый режим с Россией, заявил глава правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе. Он напомнил, что безвизовый режим для россиян ввели в 2012 году, когда президентом был Михаил Саакашвили.
«Остальное — спекуляции, и всё снова и снова связано с военной пропагандой, военной риторикой. Естественно, мы не будем присоединяться в этом к радикальной оппозиции. Никакие риски не фиксируются. За это отвечают соответствующие ведомства, и они все это контролируют». — сказал он.
По данным ФСБ, во втором квартале Грузию посещали 160 тыс. россиян. При этом прямого авиасообщения между странами нет.
Президент Украины Владимир Зеленский упразднил делегацию страны в Контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины.
В Трехстороннюю контактную группу входили представители России, Украины и ОБСЕ, такой формат был сформирован летом 2014 года.
Дания предоставит Вооруженным силам Украины военную форму и зимнюю одежду. Об этом, как передает "Укринформ", сообщил офис украинского президента после переговоров Владимира Зеленского и главы МИД Дании Йеппе Кофода.
Железнодорожное сообщение Крыма с Херсоном и Мелитополем пока невозможно из-за риска обстрелов, но перспектива его открытия сохраняется, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«По железнодорожным перевозкам пока по требованиям безопасности коллеги из ФСБ, из Минобороны добро не дают. Артиллерия на участках достает», — сказал Аксенов (цитата по ТАСС).
США не выдали российской делегации от МВД во главе с министром внутренних дел Владимиром Колокольцевым визы, в связи с этим он не смог участвовать во встрече глав полицейских служб в ООН, заявил постпред России Василий Небензя.
По его словам, это стало «очередным вопиющим нарушением» США своих обязательств по соглашению о центральных учреждениях ООН. «Предоставление виз для делегатов — это не привилегия, а международно-правовая обязанность США. Невыдача виз делегатам из отдельных государств противоречит принципам суверенного равенства, препятствует их эффективному участию в работе организации», — заявил Небензя.
Колокольцев с 2018 года находится под санкциями США. Он не может посещать Штаты, кроме случаев, специально определенных американскими властями.
Компания Shell отказалась участвовать в новом операторе проекта по производству сжиженного природного газа «Сахалин-2» — ООО «Сахалинская энергия», о чем уведомила российское правительство.
Из иностранных участников в проекте остались японские компании Mitsui & Co и Mitsubishi. О сохранении присутствия на Сахалине компании попросили японские власти, заинтересованные в продолжении поставок СПГ из России.
Запорожская АЭС переключилась на «небольшой аварийный режим» из-за падения мощности по выходу электроэнергии, сообщил глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга в эфире телеканала РБК.
«Пятый энергоблок на данный момент выведен из энергопитания, идет перестройка, шестой энергоблок работает в штатном режиме», — сказал он.
Глава военно-гражданской администрации Энергодара Александр Волга заявил о новых ударах по городу. Есть попадания по ТЭС, находящейся в непосредственной близости от Запорожской АЭС, сказал он в эфире телеканала РБК.
На Запорожской АЭС остались пятеро представителей миссии МАГАТЭ, сообщил украинский «Энергоатом», под чьим управлением остается станция. Они разгружают оборудование и продолжают работу. Предположительно, они останутся на АЭС до 3 сентября.
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси покинул Запорожскую АЭС. Вместе с ним со станции уехали большинство членов делегации.
Россия запросила проведение 6 сентября еще одного заседания Совбеза ООН в связи с ситуацией на Запорожской АЭС, сообщил зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский.
На нем Россия предлагает заслушать выступление главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси по итогам поездки на АЭС.
Российская военная операция на Украине продолжается уже 190-й день. О каких продвижениях войск за это время сообщило Минобороны России — в инфографике РБК.
Международное агентство по атомной энергии рассмотрит возможность постоянного присутствия своих представителей на Запорожской АЭС, заявил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси после осмотра станции.
«Я рассмотрю возможность установления постоянного присутствия МАГАТЭ на АЭС. С нашей точки зрения, это необходимо для стабилизации положения и получения регулярных, надежных, беспристрастных и нейтральных данных. Очень важно, чтобы мир знал, что здесь происходит», — сказал он.
Зюзинский суд Москвы прекратил административное дело о дискредитации армии против муниципального депутата Константина Янкаускаса, возбужденное из-за публикации текста молитвы папы римского, сообщил депутат.
В посте он цитировал текст воскресной молитвы папы римского Франциска, произнесенной им с балкона Апостольского дворца в Ватикане днем ранее.
Решение было принято судом в связи с отсутствием состава правонарушения.
Суд на Украине приговорил к восьми годам и шести месяцам заключения пленного российского военнослужащего по обвинению в нарушении законов и обычаев ведения войны. По данному обвинению на Украине может грозить наказание в виде заключения сроком до 12 лет.
Представители Черниговской областной прокуратуры заявили на процессе, что подсудимый — командир танка 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады — пересек 24 февраля 2022 года в составе российской военной группировки границу Украины с территории Белоруссии. В начале марта, по данным украинской прокуратуры, подсудимый «напал на жителя села Халявин и ограбил его под угрозой автоматического оружия», а позднее он попал в плен к украинским военным. Военнослужащий признал вину и раскаялся в суде. Приговор пока не вступил в силу, сообщает офис генпрокурора Украины.
Обстрелы Энергодара, где расположена Запорожская АЭС, из дальнобойной артиллерии после прибытия на станцию группы экспертов МАГАТЭ прекратились, член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «С момента приезда делегации МАГАТЭ обстрелы прекратились практически сразу, как обрезало. Ничего дальнобойного, слава богу, пока не прилетает, тишина», — сказал Рогов в эфире «Первого канала».
В военно-гражданской администрации Запорожской области заявили, что миссия МАГАТЭ проработает на Запорожской атомной станции до 3 сентября. «Миссия останется как минимум до 3 числа», — сказал в эфире «Первого канала» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.
Миссия МАГАТЭ начала осмотр Запорожской атомной электростанции в сопровождении представителей «Росатома», передают ТАСС и «РИА Новости». Ранее глава военно-гражданской администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что инспекторам покажут не только территорию станции, но и последствия обстрелов в городе Энергодар, где находится АЭС.
Возглавляющий миссию МАГАТЭ глава организации Рафаэль Гросси заявил, что экспертам уже удалось увидеть «ключевые вещи» на Запорожской АЭС. «Сегодня мы смогли собрать много информации. Ключевые вещи, которые я хотел увидеть, я увидел», — сказал Гросси журналистам.