Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 129-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Издание приводит слова премьер-министра Эстонии Кайи Каллас, заявившей, что «везде проявляется усталость от войны». «Это [боевые действия на территории Украины] продолжается уже четыре месяца. А у нас высокая инфляция, энергетический кризис. Коронавирус никуда не делся», — сказала она на полях саммита альянса на этой неделе.
В то же время Каллас подчеркнула, что «нам нельзя уставать, потому что мы должны помочь Украине защитить свою страну».
В международные гарантии безопасности для Украины должен входить блок о санкциях против России, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
Он считает, что действие санкций против России будет продолжаться, пока не будут выполнены два условия.
«Во-первых, она [Россия] должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», — сказал Ермак.
В Минобороны отметили, что с начала военных действий на Украине Соединенные Штаты оказали Киеву военную помощь приблизительно на $6,9 млрд.
Пентагон пообещал новый пакет военной помощи Украине. В него войдут в том числе зенитно-ракетные комплексы NASAMS, боеприпасы к РСЗО HIMARS, а также 150 тысяч артиллерийских снарядов.
В Минобороны обвинили украинские власти в провокации и намерении обвинить российских военных в целенаправленном разрушении гражданской инфраструктуры Одессы с использованием запрещенных международными соглашениями кассетных боеприпасов. «По замыслу военной администрации Одесской области при огневом воздействии со стороны подразделений Вооруженных Сил России по местам дислокации украинских вооруженных формирований планируется провести инсценировку поражения одного из социальных объектов, где заранее подготовлена «массовка» (до 30 чел.) из числа антироссийских активистов, выступающих в роли погибших и пострадавших». В Минобороны заявляют, что каждому из участников постановочных сцен пообещали по 500 долларов.
Украина попросила Турцию задержать и арестовать судно под российским флагом, которое вышло с зерном из порта Бердянска (Запорожская область). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документ и неназванного украинского чиновника. Посол Украины в Турции Василий Боднар подтвердил, что Киев обратился к Турции с просьбой «принять меры» в отношении судна.
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил в своем Telegram канале, что в результате обстрела со стороны Украины приграничного поселка Теткино повреждения получили несколько домов. «Пострадавших нет. Выясняем окончательную степень ущерба в поселке, обязательно поможем всем», - сообщил он.
Посол ЛНР в России Родион Мирошник заявил, что бои с украинской армии начались в городе Новодружеск (к западу от Лисичанска).
Представитель народной милиции ЛНР сообщил о занятии сел Приволье и Шипиловка (к западу от Лисичанска).
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что предварительный вариант соглашения о международных гарантиях безопасности для Украины может появиться в течение июля, сообщает «Страна ua». По его словам, они могут включать дальнейшее предоставления Украине современного оружия, подробные механизмы действий в случае нового конфликта, а также продолжение санкционной политики до компенсации ущерба Россией.
Донецкое агентство новостей сообщило о предъявлении обвинений в ДНР еще двум британцам, которых следствие считает наемниками. Со ссылкой на неназванный источник агентство отмечает, что Дилану Хилли и Эндрю Хиллу «инкриминируются те же самые статьи, как и троим ранее осужденным наемникам».
Ранее в ДНР приговорили к смертной казни трех иностранных граждан: двух британцев и марокканца. Все они обвинялись по трем статьям уголовного кодекса республики: «насильственный захват власти или насильственное удержание власти», «наемничество» и «прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности». Представители обвинения заявили, что они участвовали в боевых действиях в Донбассе, за что получали денежное вознаграждение.
В российском МИД считают, что Болгария приняла решение о высылке 70 российских дипломатов не самостоятельно, а под внешним воздействием. «Говорить о какой-то самостоятельной политике, внешней политике Болгарии, я думаю, можно только применительно к далекому прошлому», — сказал в эфире канала «Россия 24» постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов.
На расположенной в Энергодаре Запорожской АЭС работают два энергоблока из шести, станция исправна, радиационный фон на ней в норме, сообщил в эфире телеканала Россия-24» член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Все спокойно, работают два энергоблока. Сама АЭС по мощности 6 тыс. мегаватт, это слишком большая мощность на сегодняшний день без перезапуска всей экономики, поэтому работают два энергоблока. <…> Все в рабочем режиме, непосредственно уровень радиации в пределах нормы», — сказал он, отметив, что АЭС находится под охраной российских военных.
В ДНР сообщили об обстреле со стороны Авдеевки (контролируется украинской армией) города Ясиноватая снарядами калибром 155 мм.
Замглавы МИД России Александр Грушко назвал «противостоянием по всем фронтам» решение НАТО признать Россию прямой угрозой для Североатлантического альянса. «Существование такого государства, как Россия, признается серьезной угрозой альянсу. Это серьезнейший поворот, и это реальная заявка на противостояние с нами, на сдерживание России по всем фронтам с использованием всех инструментов», - цитирует Грушко агентство «РИА Новости».
В ДНР заявили о новом обстреле Донецка со стороны Украины. Там указали, что по Куйбышевскому району города были выпущены 10 снарядов калибра 155 мм, которые применяют в НАТО. Обстрел велся со стороны села Первомайское.
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал информацию о задымлении в районе Крымского моста. По его словам, это связано с учениями, которые возле этого объекта проводят правоохранительные органы. «Так совпало, что в это же время на мосту произошло ДТП. Никакой опасности ни для моста, ни для людей, ни для Крыма нет», - сказал он.
Оператор Nord Stream AG сообщил, что 11-21 июля обе нитки «Северного потока» будут остановлены для планового ремонта.