В международные гарантии безопасности для Украины должен входить блок о санкциях против России, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он считает, что действие санкций против России будет продолжаться, пока не будут выполнены два условия.

«Во-первых, она [Россия] должна дать надлежащие заверения и гарантии неповторения агрессии против Украины. Во-вторых, она должна обеспечить полную компенсацию ущерба, причиненного нашему государству и гражданам», — сказал Ермак.