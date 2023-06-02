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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 464-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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07:04

Украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. В результате загорелся жилой дом. Никто не пострадал.

03:24

В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. ZN.ua пишет о взрывах и работе ПВО в Черкасской области. Кроме того, взрывы слышны в Харьковской области, сообщило издание.

Позднее Кличко рассказал, что в Дарницком районе Киева после воздушной тревоги на дороге обнаружили «тлеющие обломки ракеты. Кроме того, по его словам, в Подольском районе загорелся травяной настил в результате падения обломков.

01:31

Около Курска ночью силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт. Местное издание «Друг для друга» со ссылкой на жителей писало, что ночью были слышны взрывы в разных районах города. Телеграм-канал Mash писал о взрывах близ железнодорожного вокзала.

00:27

У Украины нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Однако, по словам президента Украины, «мотивация» у его страны сильнее, «до истребителей надо дожить».

Вчера 21:00

Вчера 20:52

Надежды Украины на вступление в НАТО становятся «все более и более отдаленными», заявил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.

«Мне жаль, что приходится выражать здесь свое разочарование от лица как солдат, сражающихся за свободу, так и народа», — добавил Зеленский.

По его словам, «пришло время решений» и на саммите Североатлантического альянса этим летом решение принять Киев в свои ряды должно быть принято.

Вчера 20:35

Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что на фоне атак украинских войск на город ему позвонил президент. По его словам, он доложил Владимиру Путину обстановку, а тот в ответ поблагодарил его.

«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил», — сообщил Жданов в эфире «России 24».

Вчера 20:06

Минобороны России рассказало подробности об атаке украинских военных утром 1 июня в районе Шебекино. Как отмечают в ведомстве, попыток прорыва через границу было две. Одна началась в 03.57 мск, вторая была предпринята в промежутке между 06:05 до 06:45 мск.

В общей сложности, по подсчетам министерства, прорваться на территорию Белгородской области пытались до 135 человек. В атаке были задействованы бронемашины, а также пять танков. Нападению предшествовал часовой интенсивный артиллерийский обстрел автомобильного пункта пропуска «Шебекино». По данным Минобороны, после боев, в которых участвовала авиация ВКС России, нападавшие отступили с большими потерями. 

Также Минобороны опубликовало видео ударов по пытавшимся атаковать в районе Шебекино украинским частям.

Video

Вчера 19:56

Евгений Пригожин заявил, что не видит ничего предосудительного в своих словах об отряде специального назначения «Ахмат», а его телефоны известны всем участникам дискуссии.

«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», — продолжил основатель ЧВК «Вагнер».

Так Пригожин ответил на призыв депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова «обозначить время и место», чтобы Пригожину «объяснили, что непонятно».

Вчера 19:34

Владимир Зеленский словами «может быть нокаут» прокомментировал ЧП в Киеве, где ночью погибли три человека. Они не смогли укрыться в бомбоубежище во время обстрела, потому что оно было заперто.

«Страна.ua» называет эту реплику Зеленского намеком на отставку мэра Киева Виталия Кличко — в прошлом чемпиона мира по боксу.

Вчера 19:12

Страны Евросоюза смягчат некоторые предложения Еврокомиссии по 11-му пакету антироссийских санкций, узнал Bloomberg.

По словам собеседников агентства, от запрета для судов с подсанкционными товарами заходить в порты стран ЕС частично откажутся. Помимо этого, санкции, касающиеся перегрузки товаров с судна на судно, и судов, отключающих системы навигации, будут предусматривать отсрочку 30 дней, отмечают источники.

Вчера 18:49

Над Белгородом сработали системы ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 18:40

В результате артиллерийских обстрелов Шебекинского городского округа за сутки пострадали 12 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — уточнил глава региона.

РБК собрал главное к этому часу о массовом обстреле Шебекино, крупнейшего города, расположенного так близко от украинской границы.

Вчера 18:22

Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Прудбой в Волгоградской области прокомментировал атаку беспилотников на Москву и назвал ее «абсолютно террористической». «С террористами любое государство не договаривается. Террористов надо уничтожать. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению».

Вчера 18:13

Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала «Звезда», что на сегодняшний день российские войска заняли примерно 70% территории Марьинки.

Вчера 18:11

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было предотвращено две попытки ВСУ провести разведку боем. В районе Григоровки уничтожены огневые позиции 120-миллиметровых минометов. Артиллерией уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Васильевка. Также бомбовым ударом авиации группировки уничтожен пункт временной дислокации второй аэромобильной роты ВСУ в районе населенного пункта Марьинка.

Вчера 18:06

Украинские власти объявили о принудительной эвакуации детей из нескольких населенных пунктов, сообщает Klymenko Time. Среди них расположенные рядом с Торецком (Дзержинском) город Железное (Артемово), а также поселки Нью-Йорк (Новгородское) и Северное.

Вчера 17:39

Прокуратура и полиция пришли с обысками в Киевскую городскую администрацию из-за гибели людей, которые не смогли попасть в укрытие во время обстрела. Об этом сообщает УНИАН.

ЧП произошло ночью в Деснянском районе Киева. Во время воздушной тревоги жители близлежащих домов пришли к укрытию, которое располагается в местной поликлинике, но оно оказалось закрытым. Пока люди стояли у входа, на здание и на них упали обломки ракеты.

По данным полиции Киева, погибли три человека: три женщины 33 и 34 лет, а также девятилетняя девочка.

Вчера 17:14

В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во № 2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — написал глава региона в телеграм-канале.

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Вчера 16:59

Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на комментарий по поводу действий спецназа «Ахмат» в ДНР, призвав «обозначить время и место», чтобы ему «объяснили, что непонятно».

Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения «Ахмат» в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи. «И [глава Чечни Рамзан] Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — уточнил основатель «Вагнера».

Делимханов в ответ заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен». «Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за семь-восемь месяцев, ты был руководителем. <...> Когда у нас было тяжелое время, несмотря на все сложности, совместно с Министерством обороны, Росгвардией, с ДНР, со всеми подразделениями, мы вместе решили свою проблему, когда весь мир кричал, что «невозможно будет это решить». Мы не говорили о сложностях, о проблемах, что у нас что-то не хватает. Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой вопрос решим», — заключил депутат Госдумы.

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