Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на комментарий по поводу действий спецназа «Ахмат» в ДНР, призвав «обозначить время и место», чтобы ему «объяснили, что непонятно».

Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения «Ахмат» в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи. «И [глава Чечни Рамзан] Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — уточнил основатель «Вагнера».

Делимханов в ответ заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен». «Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за семь-восемь месяцев, ты был руководителем. <...> Когда у нас было тяжелое время, несмотря на все сложности, совместно с Министерством обороны, Росгвардией, с ДНР, со всеми подразделениями, мы вместе решили свою проблему, когда весь мир кричал, что «невозможно будет это решить». Мы не говорили о сложностях, о проблемах, что у нас что-то не хватает. Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой вопрос решим», — заключил депутат Госдумы.