Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 464-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинские военные обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в телеграм-канале. В результате загорелся жилой дом. Никто не пострадал.
В Киеве прогремели взрывы, работает система ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. ZN.ua пишет о взрывах и работе ПВО в Черкасской области. Кроме того, взрывы слышны в Харьковской области, сообщило издание.
Позднее Кличко рассказал, что в Дарницком районе Киева после воздушной тревоги на дороге обнаружили «тлеющие обломки ракеты. Кроме того, по его словам, в Подольском районе загорелся травяной настил в результате падения обломков.
Около Курска ночью силы ПВО сбили несколько украинских беспилотников, сообщил губернатор Роман Старовойт. Местное издание «Друг для друга» со ссылкой на жителей писало, что ночью были слышны взрывы в разных районах города. Телеграм-канал Mash писал о взрывах близ железнодорожного вокзала.
У Украины нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у России, заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе выступления на саммите Европейского политического сообщества в Молдавии. Однако, по словам президента Украины, «мотивация» у его страны сильнее, «до истребителей надо дожить».
Надежды Украины на вступление в НАТО становятся «все более и более отдаленными», заявил Владимир Зеленский на саммите Европейского политического сообщества в Кишиневе.
«Мне жаль, что приходится выражать здесь свое разочарование от лица как солдат, сражающихся за свободу, так и народа», — добавил Зеленский.
По его словам, «пришло время решений» и на саммите Североатлантического альянса этим летом решение принять Киев в свои ряды должно быть принято.
Глава Шебекинского городского округа Белгородской области Владимир Жданов рассказал, что на фоне атак украинских войск на город ему позвонил президент. По его словам, он доложил Владимиру Путину обстановку, а тот в ответ поблагодарил его.
«Мне сегодня позвонил главнокомандующий Владимир Путин, я ему доложил обстановку, рассказал о наших действиях и планах. Он меня поблагодарил», — сообщил Жданов в эфире «России 24».
Минобороны России рассказало подробности об атаке украинских военных утром 1 июня в районе Шебекино. Как отмечают в ведомстве, попыток прорыва через границу было две. Одна началась в 03.57 мск, вторая была предпринята в промежутке между 06:05 до 06:45 мск.
В общей сложности, по подсчетам министерства, прорваться на территорию Белгородской области пытались до 135 человек. В атаке были задействованы бронемашины, а также пять танков. Нападению предшествовал часовой интенсивный артиллерийский обстрел автомобильного пункта пропуска «Шебекино». По данным Минобороны, после боев, в которых участвовала авиация ВКС России, нападавшие отступили с большими потерями.
Также Минобороны опубликовало видео ударов по пытавшимся атаковать в районе Шебекино украинским частям.
Евгений Пригожин заявил, что не видит ничего предосудительного в своих словах об отряде специального назначения «Ахмат», а его телефоны известны всем участникам дискуссии.
«А что касается моего местоположения. То все участники этой дискуссии прекрасно знают мои в том числе закрытые специальные телефоны и имеют возможность со мной связаться», — продолжил основатель ЧВК «Вагнер».
Так Пригожин ответил на призыв депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова «обозначить время и место», чтобы Пригожину «объяснили, что непонятно».
Владимир Зеленский словами «может быть нокаут» прокомментировал ЧП в Киеве, где ночью погибли три человека. Они не смогли укрыться в бомбоубежище во время обстрела, потому что оно было заперто.
«Страна.ua» называет эту реплику Зеленского намеком на отставку мэра Киева Виталия Кличко — в прошлом чемпиона мира по боксу.
Страны Евросоюза смягчат некоторые предложения Еврокомиссии по 11-му пакету антироссийских санкций, узнал Bloomberg.
По словам собеседников агентства, от запрета для судов с подсанкционными товарами заходить в порты стран ЕС частично откажутся. Помимо этого, санкции, касающиеся перегрузки товаров с судна на судно, и судов, отключающих системы навигации, будут предусматривать отсрочку 30 дней, отмечают источники.
Над Белгородом сработали системы ПВО, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
В результате артиллерийских обстрелов Шебекинского городского округа за сутки пострадали 12 человек, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Всем оказывается необходимая медицинская помощь. Погибших нет», — уточнил глава региона.
Дмитрий Медведев в ходе посещения полигона Прудбой в Волгоградской области прокомментировал атаку беспилотников на Москву и назвал ее «абсолютно террористической». «С террористами любое государство не договаривается. Террористов надо уничтожать. Причем не только в личном качестве. Нужно уничтожить само осиное гнездо. Режим, который сложился на Украине, подлежит истреблению».
Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил в эфире телеканала «Звезда», что на сегодняшний день российские войска заняли примерно 70% территории Марьинки.
Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что было предотвращено две попытки ВСУ провести разведку боем. В районе Григоровки уничтожены огневые позиции 120-миллиметровых минометов. Артиллерией уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Васильевка. Также бомбовым ударом авиации группировки уничтожен пункт временной дислокации второй аэромобильной роты ВСУ в районе населенного пункта Марьинка.
Украинские власти объявили о принудительной эвакуации детей из нескольких населенных пунктов, сообщает Klymenko Time. Среди них расположенные рядом с Торецком (Дзержинском) город Железное (Артемово), а также поселки Нью-Йорк (Новгородское) и Северное.
Прокуратура и полиция пришли с обысками в Киевскую городскую администрацию из-за гибели людей, которые не смогли попасть в укрытие во время обстрела. Об этом сообщает УНИАН.
ЧП произошло ночью в Деснянском районе Киева. Во время воздушной тревоги жители близлежащих домов пришли к укрытию, которое располагается в местной поликлинике, но оно оказалось закрытым. Пока люди стояли у входа, на здание и на них упали обломки ракеты.
По данным полиции Киева, погибли три человека: три женщины 33 и 34 лет, а также девятилетняя девочка.
В Белгороде произошел взрыв неизвестного устройства, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«По предварительным данным, БПЛА упал на проезжую часть. Есть два пострадавших. Один мужчина с подозрением на сотрясение мозга бригадой скорой помощи доставляется во № 2 городскую больницу, второй мужчина с легкими ушибами от госпитализации отказался», — написал глава региона в телеграм-канале.
Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов ответил основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину на комментарий по поводу действий спецназа «Ахмат» в ДНР, призвав «обозначить время и место», чтобы ему «объяснили, что непонятно».
Пригожин 31 мая, отвечая на вопрос, «насколько силы специального назначения «Ахмат» в действительности способны освободить ДНР», заявил, что у них не стоит такой задачи. «И [глава Чечни Рамзан] Кадыров, насколько я понимаю, об этом не говорил. Они будут заниматься определенными направлениями, в которых будут действовать», — уточнил основатель «Вагнера».
Делимханов в ответ заявил, что спецназ «Ахмат» всегда выполняет все задачи, которые поставлены верховным главнокомандующим, а если Пригожин не понимает этого, «то и не должен». «Если тебе что-то непонятно, ты в любое время можешь связаться, обозначить место и время, мы тебе объясним — это раз. Во-вторых, ты стал уже блогером и на весь мир кричишь и орешь, что у вас только проблемы, что нет боеприпасов и прочего. Мы все знаем, сколько людей положили в направлении Бахмута за семь-восемь месяцев, ты был руководителем. <...> Когда у нас было тяжелое время, несмотря на все сложности, совместно с Министерством обороны, Росгвардией, с ДНР, со всеми подразделениями, мы вместе решили свою проблему, когда весь мир кричал, что «невозможно будет это решить». Мы не говорили о сложностях, о проблемах, что у нас что-то не хватает. Поэтому хватит тебе болтать, кричать, орать. Говори место, где увидимся, как говорил Рамзан Ахматович, и мы лицом к лицу любой вопрос решим», — заключил депутат Госдумы.