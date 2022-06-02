ВВП России в апреле 2022 года на фоне западных санкций снизился на 3% к тому же месяцу прошлого года после роста на 1,3% в марте, оценило Минэкономразвития. Это первый месяц в нынешнем году, когда экономика снижалась.

«Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса», — указали в министерстве.

За первые четыре месяца экономика показала рост на 1,7% к сопоставимому периоду прошлого года благодаря высоким показателям первых месяцев (+5,6% в январе и +4,1% в феврале).

Из базовых отраслей экономики в апреле существенный спад наблюдался в оптовой торговле (минус 11,9% год к году) и грузовом транспорте (минус 5,9% год к году). Значимый вклад в снижение ВВП, по данным Минэкономразвития, в апреле также внесло сокращение потребительского спроса.

При этом Росстат зафиксировал снижение безработицы в апреле. По сравнению с мартом общая численность официально зарегистрированных безработных сократилась более чем на 70 тыс. человек — до 3 млн. По итогам второго месяца весны уровень безработицы в России составил 4%.