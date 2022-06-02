Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 98-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
На фоне санкций некоторые участники Петербургского форума просили «Росконгресс» не указывать на их бейджах информацию о месте работы, узнал РБК.
Сам фонд, который выступает организатором ПМЭФ, сообщил, что обрабатывает эти запросы. Несколько источников рассказали, что у гостей форума также есть возможность не указывать своих спикеров или название компании в официальных и публичных списках участников. Для этой опции есть галка в личном кабинете участника, отметил один из них.
При этом швейцарское правительство напомнило Дании о своей политике нейтралитета. По данным агентства, Швейцария требует, чтобы зарубежные страны, покупающие швейцарское оружие, добивались специального разрешения на его реэкспорт.
Соединенные Штаты вместе с союзниками обсуждают возможность закупок российской нефти по ценам ниже рыночной вместо отказа от ее импорта, заявил Джо Байден.
По его словам, США вместе с союзниками в Европе ищут варианты сдержать цены на топливо, которые растут на фоне конфликта на Украине и антироссийских санкций.
«У вас есть проблема, которая обозначилась сейчас, когда Европа планирует еще больше ограничить закупки российской нефти. Идут активные размышления, что можно сделать — может быть, даже закупать нефть, но по ограниченной цене», — сказал Байден.
«СБУ массово задерживает украинских оппозиционеров. По данным СМИ, их избивают и под пытками заставляют записывать антироссийские обращения (чаще всего на видео)», — говорится в сообщении.
«Известно о задержании телеведущего и политолога Дмитрия Джангирова, политолога Юрия Дудкина, бывшего сотрудника СБУ, участника эфиров украинских и российских телеканалов Владимира Мулыка, выступающих за дружбу Украины и России политологов Александра и Михаила Кононовичей. Также сообщается о задержании оппозиционного политика Василия Волги и избиении депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Нестора Шуфрича», — отметили в МИДе.
Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что в ближайшее время в город Шостка (Сумская область) ожидается поставка из США ракетных систем большой дальности, «с помощью которых планируется наносить удары по приграничной территории Российской Федерации непосредственно из жилых районов города, что должно спровоцировать ответный огонь». «При этом планируется задействовать украинских и зарубежных журналистов для подготовки фейковых фото- и видеоматериалов о якобы «убийствах мирных жителей города русскими»», - заявил Мизинцев.
УПЦ сообщила, что в результате обстрелов в районе города Святогорск были повреждены два корпуса Свято-Успенской лавры, расположенной на берегу реки Северский Донец. Жертвами стали благочинный лавры архимандрит Галактион, монах и монахиня. Несколько человек получили ранения.
Украина может получить реактивные системы залпового огня не только из США — Лондон ведет активные переговоры с Вашингтоном по поставке на Украину из Великобритании РСЗО американского производства М270, узнало издание Politico.
Соединенное Королевство просит США подписать план по отправке современных ракетных систем средней дальности на Украину в течение нескольких недель, рассказал собеседник издания.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон говорил с Джо Байденом о передаче реактивных систем залпового огня M270 американского производства в среду утром, на утро 2 июня запланирован разговор между министром иностранных дел Великобритании Лиз Трасс и госсекретарем Энтони Блинкеном, сообщил источник, знакомый с графиком. «США должны официально одобрить этот шаг из-за правил экспорта, хотя администрация Байдена почти наверняка даст зеленый свет», — пишет Politico.
ВВП России в апреле 2022 года на фоне западных санкций снизился на 3% к тому же месяцу прошлого года после роста на 1,3% в марте, оценило Минэкономразвития. Это первый месяц в нынешнем году, когда экономика снижалась.
«Основными факторами снижения ВВП в апреле стали транспортно-логистические ограничения, а также сокращение внутреннего спроса», — указали в министерстве.
За первые четыре месяца экономика показала рост на 1,7% к сопоставимому периоду прошлого года благодаря высоким показателям первых месяцев (+5,6% в январе и +4,1% в феврале).
Из базовых отраслей экономики в апреле существенный спад наблюдался в оптовой торговле (минус 11,9% год к году) и грузовом транспорте (минус 5,9% год к году). Значимый вклад в снижение ВВП, по данным Минэкономразвития, в апреле также внесло сокращение потребительского спроса.
При этом Росстат зафиксировал снижение безработицы в апреле. По сравнению с мартом общая численность официально зарегистрированных безработных сократилась более чем на 70 тыс. человек — до 3 млн. По итогам второго месяца весны уровень безработицы в России составил 4%.
Пентагон сообщил подробности о новом пакете военной помощи Украине на $700 млн. Это стало «одиннадцатым изъятием оборудования из запасов Министерства обороны США для Украины с августа 2021 года».
Пакет включает в себя:
- высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы;
- пять противоартиллерийских радаров;
- два радара воздушного наблюдения;
- 1000 ПТРК Javelin;
- 6000 единиц противотанкового оружия;
- 15 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов;
- четыре вертолета Ми-17;
- 15 тактических машин;
- запасные части и оборудование.
Президент США Джо Байден официально объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи.
В частности, Киев получит реактивные системы залпового огня HIMARS и снаряды к ним.
Запланированный на 10 июня концерт рок-группы ДДТ в Москве не состоится. Об этом РБК рассказал лидер коллектива Юрий Шевчук. По его словам, провести концерт не позволили московские власти.
«Мэрия Москвы, ее службы, отвечающие за безопасность, нам не позволили играть этот концерт. Ребята, которые проводили концерт, не получили разрешения. Мэрия мотивировала это тем, что еще нет решения суда. Но суд смешной — в Уфе и административка, к Москве это никакого отношения не имеет. Но понятно, что это из-за нашей позиции против спецоперации», — заявил Юрий Шевчук.
Административный протокол по статье КоАП о дискредитации действий Вооруженных сил был составлен на Шевчука после концерта в Уфе 18 мая. Музыкант со сцены выступил с антивоенным обращением и рассказал о своем понимании слова «родина». Дело было передано для рассмотрения в Петербург.
В конце мая Дзержинский районный суд Петербурга вернул в полицию дело против Шевчука «для устранения недостатков». Как пояснили в суде, в составленном на него протоколе не описано событие правонарушения и «отсутствует указание на то, в чем именно выразились публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил в целях защиты интересов России и ее граждан».
Журналистка Марина Овсянникова, которая в марте в прямом эфире «Первого канала» показала антивоенный плакат, попала в базу украинского сайта «Миротворец». Сайт был создан в 2014 году, в России его по решению суда заблокировали.
Причиной появления имени Овсянниковой на сайте стало «участие в информационно-пропагандистских спецоперациях Кремля, направленных на устранение санкционного давления на Россию». Создатели базы назвали экс-редактора новостной программы сотрудником пропагандистских СМИ. Также они утверждают, что Овсянникова сотрудничает с российскими спецслужбами.
Вашингтон исходит их того, что конфликт на Украине будет продолжаться еще «много месяцев», заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, которого цитирует Reuters.
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк связал прозвучавшие предложения европейских и американских политиков остановить военные действия ценой потери территорий с «их иррациональным страхом перед Россией».
По его словам, политическая элита Запада «хочет вернуться в довоенное время, не желая решать проблемы».
Глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов утверждает, что Россия практически перестала нести потери в военной операции на Украине. Именно этим он объясняет то, что Минобороны уже два месяца не сообщает новых данных о потерях.
«Мы практически перестали терять людей. Крайние цифры, которые обнародовано Минобороны в марте, — 1351 человек погибших. С тех пор данные не озвучивались Минобороны и поясню почему. В настоящее время, конечно, есть раненые, но такого количества погибших уже нет. И это результат изменения подхода к тактике ведения боевых действий», — сказал Картаполов «РИА Новости».
«Теперь она [спецоперация] проводится строго по военной науке, в соответствии со всеми руководящими документами, боевыми уставами, наставлениями по применению различных родов войск и видов ВС. И эта тактика приносит ощутимые результаты», — добавил он.
Перед тем как в 2021 году избраться в Госдуму, Картаполов в течение трех лет в ранге замминистра обороны возглавлял Главное военно-политическое управление Вооруженных сил.
Лауреат Нобелевской премии мира 2021 года, главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов продаст с аукциона свою нобелевскую медаль, сообщает американский торговый дом Heritage Auctions. Торги пройдут на Манхэттене во Всемирный день беженцев, 20 июня.
Все вырученные средства будут направлены на помощь детям и семьям беженцев с Украины, а также внутренне перемещенным лицам, пострадавшим после начала российской военной операции. Как говорится в сообщении Heritage Auctions, средства пойдут на поддержку гуманитарной помощи ЮНИСЕФ детям на Украине и в соседних странах.
В России считают разумной позицию США относительно поставок Украине вооружений, заявил Сергей Лавров.
«Признаки разумных оценок мы услышали из Вашингтона, позицию на этот счет мы неоднократно передавали по каналам, которые существуют между нашими странами — между Россией и ключевыми западными государствами, — они ее хорошо знают», — сказал министр.
Вместе с тем Лавров обвинил Украину, просящую о поставках реактивных систем залпового огня, в провоцировании Запада к вовлечению в конфликт на украинской территории.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что в ходе переговоров Владимира Путина и Реджепа Эрдогана была достигнута договоренность о том, что Турция постарается помочь в разминировании украинских портов. По его словам, это поможет «высвободить оттуда взятые в заложники, по сути дела, суда с нужными развивающимся странам грузами».