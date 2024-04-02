Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане, сообщила пресс-служба главы республики. Есть пострадавшие, серьезных разрушений на предприятиях нет.

«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — заявили РБК в пресс-службе.

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