Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 769-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Удар в Елабужском районе Татарстана был нанесен двумя беспилотниками в 5:45 по общежитию «Алабуги», сообщается в телеграм-канале особой экономической зоны. Пострадали два человека.
Дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в Татарстане, сообщила пресс-служба главы республики. Есть пострадавшие, серьезных разрушений на предприятиях нет.
«Серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. В Елабуге, к сожалению, есть пострадавшие в результате разрушения помещения. Им оказывается вся необходимая помощь», — заявили РБК в пресс-службе.
В Кировоградской области Украины поврежден энергетический объект, там произошел пожар, сообщил глава областной военной администрации Андрей Райкович. Ранее в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Бразилии чиновники и политики избегают говорить о военном конфликте между Россией и Украиной из-за нейтральной позиции, заявил украинский посол в этой стране Андрей Мельник.
«У меня иногда создается впечатление, что люди здесь живут на другой планете», — сказал дипломат.
В Днепре прозвучала серия взрывов, сообщили ТСН, «24 канал» и «РБК-Украина».
Минобороны сообщило, что около 19:30 дежурные средства ПВО перехватили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над акваторией Черного моря.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что число пострадавших при первом обстреле Белгорода увеличилось до 10 человек. Трое отпущены домой на амбулаторное лечение, еще семь человек остаются в больницах с осколочными ранениями разных частей тела. В самом городе различные повреждения зафиксированы в 82 квартирах 23 многоквартирных домов, в 7 частных домовладениях, 5 социальных объектах и 4 хозсубъектах. Различные повреждения в Белгородском районе выявлены в населенных пунктах Дубовое, Таврово, Майский, Разумное, Новосадовый, Никольское, Репное.
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что его страна за год в 10 раз увеличила производство дальнего действия. По его словам, есть модели, которые могут пролетать более 1000 км, сообщает «Страна ua».
Минобороны сообщило, что около 18:30 ВСУ попытались обстрелять территорию России с применением реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир». Дежурными средствами ПВО девятнадцать реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью.
Вторая за день ракетная опасность в Белгороде отменена.
Минобороны сообщило, что около 16:30 мск над Белгородской областью был сбит беспилотник самолетного типа.
Губернатор Гладков сообщил, что при сегодняшней атаке на Белгородскую область пострадали девять человек.
Ранее Минобороны сообщило, что силы ПВО сбили над регионом 17 снарядов РСЗО RM-70 «Вампир». Гладков уточнил, что воздушные цели были сбиты на подлете к областному центру.
«По предварительной информации, девять человек пострадали. Один мужчина в тяжелом состоянии — у него проникающее ранение грудной клетки и сквозное ранение стопы. У его дочери — баротравма. Бригадой скорой оба пострадавших были доставлены в областную клиническую больницу, где врачи оказывают им всю необходимую медицинскую помощь. Семь человек — шестеро мужчин и одна женщина — доставлены в городскую больницу № 2 с осколочными ранениям разных частей тела и баротравмами», — написал Гладков в телеграм-канале.
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Суд в городе Луцк на северо-западе Украины признал женщину, администрировавшую телеграм-канал с предупреждениями о местах выдачи повесток, виновной в препятствовании законной деятельности вооруженных сил. Об этом сообщает Hromadske со ссылкой на решение суда.
Женщина вела канал с осени 2023 года, 28 января 2024-го она переименовала его в «Волынь погода». Там она публиковала краткие сообщения с указанием мест, где в Луцке выдавали повестки. Следствие считает, что, распространяя среди военнообязанных данные о местах проведения мобилизационных мероприятий, женщина препятствовала законной деятельности ВСУ и других военных формирований.
Обвиняемая признала вину. Суд назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы, но освободил женщину от его отбывания при условии, что она в течение испытательного срока не совершит нового преступления и исполнит возложенные на нее обязанности.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об обстреле со стороны ВСУ села Поповка Краснояружского района. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи. Также в Поповке повреждена линия газоснабжения.
Ракетная опасность в Белгороде отменена.
Минобороны сообщило, что около 16:00 дежурные средства ПВО уничтожили 17 снарядов, выпущенных РСЗО RM-70 «Вампир» по Белгородской области.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о ракетной опасности в Белгороде и Белгородском районе.
В Старобельске (ЛНР) в результате подрыва автомобиля погиб чиновник из сферы образования — замглавы центра по обслуживанию образовательных организаций региона Валерий Чайка, сообщили местные власти.
Взрыв произошел сегодня днем рядом с филиалом Луганского государственного педагогического университета (ЛГПУ).
В телеграм-канале городской администрации говорится, что Чайка «был наставником для многих поколений государственных служащих» и «стоял у истоков становления Старобельска» после его перехода под контроль России.
Старобельск был занят российскими войсками в марте 2022 года.
Владимир Рогов заявил, что уничтоженный в подконтрольном ВСУ городе Гуляйполе автомобильный мост восстановлению не подлежит. «Разрушены не только пролеты, но и две опоры на одном из берегов», — заявил он агентству «РИА Новости».
Губернатор Курской области Роман Старовойт в ходе оперативного совещания заявил, что сигнал ракетной опасности планируется включать в том числе и в ночное время. По его словам, за этот вариант проголосовали большинство жителей региона. Окончательное решение на эту тему примет оперативный штаб, сообщает ТАСС.