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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 403-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:14

В разных частях Мелитополя раздались несколько взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, сильнее всего взрывы были слышны в северной части города.

09:37

Украина совместно с Польшей работает над созданием единых пунктов пропуска на границе, заявил замминистра инфраструктуры Украины Сергей Деркач.

«Это единое помещение, единая территория, когда заезжает авто или приходит человек и происходит контроль пограничников и таможенников одной и второй страны одновременно, это ускоряет процедуру пересечения границы и снижает риски коррупции и контрабанды, так как там работают сотрудники полиции обеих стран», — сказал Деркач.

08:49
Российские силы на южно-донецком направлении отразили комбинированные удары двумя ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч», заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Также были сбиты два беспилотника «Валькирия» и два аппарата «Фурия». На запорожском направлении огнем из стрелкового оружия был сбит беспилотник «Лелека».
Вчера 20:27
Суд отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла под домашний арест на два месяца. Ему также запрещено общаться с прихожанами, сообщает ТСН.
Вчера 19:06

Китай наблюдает за конфликтом на Украине и «косвенной борьбе» США и России, видя в происходящем «источник бесценных уроков», пишет The New York Times.

Журналисты изучили около 100 китайских исследовательских работ и статей в СМИ с оценками боевых действий. Так, эксперты из КНР изучают новые тактики, которые Пекин мог бы использовать в случае эскалации из-за Тайваня.

NYT выделяет несколько аспектов, которые изучает Китай:

  • Использование Россией гиперзвукового оружия;
  • Применение Украиной спутниковой сети Starlink;
  • Ядерное сдерживание со стороны России;
  • Предоставление НАТО оборудования и разведданных Украине;
Вчера 16:58

Худшим сценарием для Европы будет, если на выборах президента США победит человек, который решит сократить американскую активность в рамках НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

При этом даже если следующий хозяин Белого дома будет настроен проевропейски, ему придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, считают в Берлине.

Вчера 15:55
Суд в Киеве перенес заседание по избрании меры пресечения наместнику Киево-Печерской лавры митрополиту Павлу. Священнику стало плохо во время заседания, у него упал уровень сахара в крови, пишет «Страна». Следующее заседание пройдет в 9:00 в понедельник, 3 апреля.
Вчера 15:45

Село Искра в Хомутовском районе Курской области подверглось обстрелу со стороны Украины, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

По его словам, зафиксировано «более 20 прилетов». Пострадавших и разрушений нет.

«Но из-за обстрела нарушено энергоснабжение 3 приграничных населенных пунктов: кроме Искры — села Клевень, а также деревни Богословка. Ремонтные бригады приступают к ликвидации повреждений», — добавил глава региона.

Вчера 15:03
Президент Украины Владимир Зеленский ввел санкции против экс-главы украинского предприятия «Мотор Сич» Богуслаева. Осенью прошлого года его арестовали по обвинению в коллаборационистской деятельности и пособничестве России.
Вчера 14:35
Президент Украины Владимир Зеленский ввел новые санкции против России, ограничения затронули 225 компаний и организаций, а также 33 физлица.
Вчера 12:26
Украина заказала у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak, рассказал польский премьер Матеуш Моравецкий. По его словам, технику оплатят из средств США и ЕС.
Вчера 11:54

Курский губернатор Роман Старовойт сообщил, что украинский дрон ночью сбросил взрывное устройство на крышу Дома культуры в селе Дроновка Глушковского района.

«Пострадавших нет, осколками нанесены незначительные повреждения окон и фасадов расположенных рядом зданий ФАПа и сельсовета», — рассказал глава региона.

Вчера 10:24
Наместника Киево-Печерской лавры митрополита Павла вызвали на допрос в СБУ. Ему предъявлено подозрение в разжигании розни на почве религии и работе «на Россию».
Вчера 09:04

Главное к 9:00 мск:

  • Конфликт на Украине может затянуться и продлиться от двух до четырех лет, предположил канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
  • Украина получила десятки танков от стран Запада, но их недостаточно, чтобы начать контрнаступление, сказал на конференции, организованной Frankfurter Allgemeine Zeitung замглавы МИД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник.
  • Украинские военные вряд ли смогут в 2023 году вытеснить российские войска и вернуть утраченные территории, сказал в интервью Defence One генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.
  • Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры.


 

31.03 22:55
США могут объявить о новом пакете военной помощи Украине на $2,6 млрд 3 апреля, туда войдут радары и танковые боеприпасы, сообщает Reuters со ссылкой на трех неназванных американских чиновников.
31.03 22:03
Исполнительный совет Международного валютного фонда (МВФ) одобрил четырехлетний кредит для Украины в размере $15,6 млрд, сообщает Reuters со ссылкой на источник. Этот кредит является крупнейшим для Киева после начала военных действий в феврале прошлого года и первым, одобренным МВФ, для страны, на территории которой ведутся боевые действия, отмечает агентство.
31.03 21:48

Направлявшемуся в Тирасполь россиянину отказали во въезде в Молдавию, поскольку его сочли участником военной операции на Украине, говорится в пресс-релизе пограничной полиции республики. «В ходе допроса он запутался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение инспекторов пограничной полиции. Лицо, о котором идет речь, не было допущено к пересечению государственной границы и было возвращено воздушным транспортом в страну отправления», — говорится в сообщении.

Всего за сутки во въезде было отказано 24 иностранцам. Россиянина удалось выявить в потоке пассажиров в Кишиневском международном аэропорту по полученной от спецслужб информации.

31.03 21:33

Минюст добавил в реестр иноагентов:

  • Максима Покровского, фронтмена группы «Ногу свело!»,
  • Сергея Бойко, сооснователя «Общества защиты интернета»,
  • Георгия Чентемирова, главу Союза журналистов Карелии (покинул Россию в конце 2022 года),
  • проект «Теплица социальных технологий»,
  • объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»,
  • объединение «Настоящая Россия», основанное писателем Борисом Акуниным, актером Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым (признан иноагентом).
31.03 20:57

Россия не согласна с тем, что Запад использует Инициативу по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения (ИБОР-ОМУ) как «индульгенцию» на перехват судов, заявили РБК в департаменте информации и печати МИДа, комментируя отказ Москвы от участия в ней.

«ИБОР нужна Западу как «индульгенция» для осуществления перехватов любых не понравившихся судов на море и в воздухе без оглядки на международное право и решения СБ ООН. Мы с таким подходом не согласны, как и целый ряд других крупных государств, включая наших партнеров по БРИКС и ШОС, которые в ИБОР не участвуют», — отметили в МИДе.

В министерстве уточнили, что Москва вышла из ИБОР 23 декабря 2022 года, объяснив такой шаг неготовностью западных стран, участвующих в механизме, к равноправному и конструктивному сотрудничеству. «Последней каплей» в МИДе назвали «келейное» решение заблокировать участие России в рабочих мероприятиях ИБОР.

31.03 20:26

Норм закона, предполагающих, что удаление учетной записи на «Госуслугах» и приложения будет считаться уклонением от армии, нет, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Так он прокомментировал слова зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыдкина.

«Я таких норм закона не знаю. Возможно, уважаемый коллега депутат Швыткин так и считает — но закона такого нет», — написал он. Сенатор подчеркнул, что порядок вручения повесток остается прежним.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с РБК также усомнился в том, что присланная через «Госуслуги» повестка будет считаться лично врученной. «Ну а если он [призывник] в отпуске, например?», — добавил он. При этом Заварзин заявил, что на «Госуслугах» все данные обновляются в режиме «онлайн», это позволит не призвать «мертвых душ».

В свою очередь, Минцифры объяснило пропажу возможности удалить профиль на сайте госуслуг онлайн «участившимися взломами личных кабинетов и последующим удалением учетной записи злоумышленниками»

Министерство подтвердило, что теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ.

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