Худшим сценарием для Европы будет, если на выборах президента США победит человек, который решит сократить американскую активность в рамках НАТО, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

При этом даже если следующий хозяин Белого дома будет настроен проевропейски, ему придется уделять больше внимания Индо-Тихоокеанскому региону, считают в Берлине.