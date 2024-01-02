Великобритания и другие европейские страны работают над механизмом, который позволит гарантировать, что они смогут помочь Украине победить в конфликте с Россией без помощи США, в случае если новым американским президентом станет Дональд Трамп, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве. По данным издания, британские министры пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы отправлять оружие и боеприпасы Киеву и «сдерживать» Россию как минимум еще год, вне зависимости от того, продолжится ли помощь со стороны Вашингтона.



В то же время руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя, говорится в статье.

Президент Владимир Путин заявил 1 января, что Запад добивается стратегического поражения России, делая это «руками украинцев». «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено», — говорил глава государства.