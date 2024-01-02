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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 678-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:17

В Киеве произошли новые взрывы, сообщили «Суспiльне» и «Страна». До этого о звуках взрывов украинские СМИ сообщали около 9:30.

Мэр Виталий Кличко написал, что в Подольском районе Киева горит складское здание на площади 2 тыс. кв. м.

08:58

В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он написал в своем телеграм-канале о падении обломка в Голосеевском районе.

  • Часть объектов и жилых домов в нескольких районах украинской столицы обесточены.
  • В некоторых районах Киева нет давления в водопроводной сети, сообщил Кличко.
  • Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале о взрыве в городе.
  • Издание Суспiльне сообщило о взрыве в Кропивницком Кировоградской области.
  • Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Вчера 20:20

Президент России Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с участниками военных действий на Украине и вручил им наградное оружие и значки со штандартом главы государства.

Личное табельное именное оружие и значки со штандартом получили 11 военнослужащих, в том числе женщина, которая служит медиком в танковом батальоне. Имен награжденных в Кремле не назвали.

Вчера 19:01

Великобритания и другие европейские страны работают над механизмом, который позволит гарантировать, что они смогут помочь Украине победить в конфликте с Россией без помощи США, в случае если новым американским президентом станет Дональд Трамп, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве. По данным издания, британские министры пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы отправлять оружие и боеприпасы Киеву и «сдерживать» Россию как минимум еще год, вне зависимости от того, продолжится ли помощь со стороны Вашингтона.

В то же время руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя, говорится в статье.

Президент Владимир Путин заявил 1 января, что Запад добивается стратегического поражения России, делая это «руками украинцев». «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено», — говорил глава государства.

Вчера 17:52

Умерла четырехлетняя девочка, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Общее число жертв выросло до 25 человек.

Вчера 16:49

Село Красное Белгородской области снова попало под обстрел ВСУ, снаряды угодили в жилой дом. В нем находилась семья, но она не пострадала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 16:07

Второй раз за день воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.

Вчера 15:36

Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.

Вчера 14:53

Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое в Кореневском районе, пострадавших нет, повреждены два дома и хозпостройки, сообщил губернатор Роман Старовойт.

Вчера 14:49

Путин заявил, что Россия готова к миру, но на своих условиях.

Он также назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом.

Вчера 14:43

Президент Путин приехал в госпиталь им. Вишневского, где встретился с участниками военной операции, которые проходят там лечение и реабилитацию.

Путин заявил, что «Украина нам не враг», а враги — те, кто хотят добиться стратегического поражения России.

Он добавил, что ситуация в зоне военной операции меняется не в пользу Украины.

Вчера 14:23

Минобороны России заявило, что войска 31 декабря нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow, все объекты были поражены.

Также целями ударов стали предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники в районах Одессы, Днепропетровска (Украина переименовала город в Днепр) и Константиновка (последний - в Николаевской области).

Силы ПВО сбили в Днепропетровской области украинский Су-27.

Вчера 12:54

Беспилотник сбит над Брянским районом, заявил губернатор области Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.

Вчера 12:23

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.

Вчера 10:37

Село Красное Шебекинского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, в жилом доме пробило крышу, еще один снаряд попал на территорию школы. Пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 09:49

Мария Захарова прокомментировала ночной обстрел Донецка со стороны ВСУ: «Так могло поступить только террористическое зверье».

Вчера 09:31

Экипажи штурмовиков Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России.

Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами С-8. Все цели успешно поражены, говорится в сообщении. 

Вчера 09:12

Донецк в ночь на 1 января попал под массированный обстрел ВСУ из реактивных систем залпового огня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Позднее он уточнил, что погибли четыре человека, 13 ранены.

31.12 20:32

В Киевской области прогремели взрывы, пишет «Страна». В телеграм-канале военной администрации региона сообщили, что работает ПВО.

31.12 19:55

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не выходить на улицу в новогоднюю ночь без лишней необходимости.

Он отметил, что в новогоднюю ночь и ближайшие дни не исключены атаки на Севастополь со стороны Украины, а также различные провокации, в том числе информационные.

Развожаев напомнил, что использование фейерверков в городе запрещено. Он объяснил ограничения тем, что фейерверки и салюты создают ложные цели и осложняют работу ПВО.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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