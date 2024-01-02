Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 678-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
В Киеве произошли новые взрывы, сообщили «Суспiльне» и «Страна». До этого о звуках взрывов украинские СМИ сообщали около 9:30.
Мэр Виталий Кличко написал, что в Подольском районе Киева горит складское здание на площади 2 тыс. кв. м.
В Киеве прогремели взрывы, сообщил мэр города Виталий Кличко. Он написал в своем телеграм-канале о падении обломка в Голосеевском районе.
- Часть объектов и жилых домов в нескольких районах украинской столицы обесточены.
- В некоторых районах Киева нет давления в водопроводной сети, сообщил Кличко.
- Мэр Харькова Игорь Терехов написал в своем телеграм-канале о взрыве в городе.
- Издание Суспiльне сообщило о взрыве в Кропивницком Кировоградской области.
- Воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.
Президент России Владимир Путин в своей резиденции в Ново-Огарево встретился с участниками военных действий на Украине и вручил им наградное оружие и значки со штандартом главы государства.
Личное табельное именное оружие и значки со штандартом получили 11 военнослужащих, в том числе женщина, которая служит медиком в танковом батальоне. Имен награжденных в Кремле не назвали.
Великобритания и другие европейские страны работают над механизмом, который позволит гарантировать, что они смогут помочь Украине победить в конфликте с Россией без помощи США, в случае если новым американским президентом станет Дональд Трамп, пишет The Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника в британском правительстве. По данным издания, британские министры пытаются нарастить производственные мощности по всему континенту, чтобы отправлять оружие и боеприпасы Киеву и «сдерживать» Россию как минимум еще год, вне зависимости от того, продолжится ли помощь со стороны Вашингтона.
В то же время руководство британской разведки считает, что Украина не сможет выиграть в 2024 году, потому что у нее нет ни живой силы, ни оружия для прорыва на поле боя, говорится в статье.
Президент Владимир Путин заявил 1 января, что Запад добивается стратегического поражения России, делая это «руками украинцев». «Суть проблемы не в Украине, а в тех, кто руками Украины пытается уничтожить Россию. Вот в чем проблема. Но у них ничего не получится, это просто исключено, абсолютно исключено», — говорил глава государства.
Умерла четырехлетняя девочка, пострадавшая при обстреле Белгорода 30 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Общее число жертв выросло до 25 человек.
Село Красное Белгородской области снова попало под обстрел ВСУ, снаряды угодили в жилой дом. В нем находилась семья, но она не пострадала, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Второй раз за день воздушная тревога объявлена по всей территории Украины.
Силы ПВО сбили украинский беспилотник над Климовским районом Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет.
Под обстрел со стороны Украины попало село Троицкое в Кореневском районе, пострадавших нет, повреждены два дома и хозпостройки, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Путин заявил, что Россия готова к миру, но на своих условиях.
Он также назвал обстрел Белгорода со стороны ВСУ терактом.
Президент Путин приехал в госпиталь им. Вишневского, где встретился с участниками военной операции, которые проходят там лечение и реабилитацию.
Путин заявил, что «Украина нам не враг», а враги — те, кто хотят добиться стратегического поражения России.
Он добавил, что ситуация в зоне военной операции меняется не в пользу Украины.
Минобороны России заявило, что войска 31 декабря нанесли удар по инфраструктуре аэродромов, на которых базировались самолеты-носители ракет Storm Shadow, все объекты были поражены.
Также целями ударов стали предприятие по производству беспилотников в районе Чугуева в Харьковской области и четыре склада топлива для военной техники в районах Одессы, Днепропетровска (Украина переименовала город в Днепр) и Константиновка (последний - в Николаевской области).
Силы ПВО сбили в Днепропетровской области украинский Су-27.
Беспилотник сбит над Брянским районом, заявил губернатор области Александр Богомаз. Пострадавших и разрушений нет, добавил он.
Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
Село Красное Шебекинского округа Белгородской области попало под обстрел ВСУ, в жилом доме пробило крышу, еще один снаряд попал на территорию школы. Пострадавших нет, заявил губернатор Вячеслав Гладков.
Мария Захарова прокомментировала ночной обстрел Донецка со стороны ВСУ: «Так могло поступить только террористическое зверье».
Экипажи штурмовиков Су-25 поразили живую силу и легкобронированную технику ВСУ на краснолиманском направлении, сообщило Минобороны России.
Удар был нанесен неуправляемыми авиаракетами С-8. Все цели успешно поражены, говорится в сообщении.
Донецк в ночь на 1 января попал под массированный обстрел ВСУ из реактивных систем залпового огня, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Позднее он уточнил, что погибли четыре человека, 13 ранены.
В Киевской области прогремели взрывы, пишет «Страна». В телеграм-канале военной администрации региона сообщили, что работает ПВО.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев призвал жителей города не выходить на улицу в новогоднюю ночь без лишней необходимости.
Он отметил, что в новогоднюю ночь и ближайшие дни не исключены атаки на Севастополь со стороны Украины, а также различные провокации, в том числе информационные.
Развожаев напомнил, что использование фейерверков в городе запрещено. Он объяснил ограничения тем, что фейерверки и салюты создают ложные цели и осложняют работу ПВО.