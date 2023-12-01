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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 646-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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11:28

Начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что на Донецком направлении отражены две атаки ВСУ в районе Марьинки. Нанесен удар по позициям 93-й механизированной бригады ВСУ в районе Андреевки. Потери украинской армии составили до 270 военнослужащих.

11:05

Начальник пресс-центра российской группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении отражена одна атака ВСУ. Потери украинских подразделений составили до 250 человек.

10:49

ФСБ сообщила о задержании мужчины, который в июле с помощью беспилотников атаковал военный аэродром «Дягилево» в Рязани. По версии ведомства, он был завербован разведкой Украины, передает «Интерфакс».
 

10:24

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о новой фазе конфликта с Россией. «У нас новая фаза войны, это факт. Зима, как новая фаза войны. Я бы сказал, что зимой войны ведутся не только на линии фронта, но и внутри городов», — заявил он.

10:13

Минобороны сообщило об уничтожении в Черном море безэкипажного украинского катера, который следовал к берегам Крыма.

Вчера 20:46

Вчера 20:07

Лидеры и представители всех фракций в Верховной раде Украины выступили против проведения парламентских и президентских выборов, пока продолжаются боевые действия, передает УНИАН. Они подписали меморандум, в котором сказано, что выборы будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Свои подписи под документом поставили в том числе глава фракции «Слуга народа» (у нее абсолютное большинство в действующем созыве Рады) Давид Арахамия, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава фракции «Голос» Александра Устинова, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и представители других депутатских групп украинского парламента.

Депутат, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев сказал изданию «Страна», что подписание меморандума о недопущении выборов в военное время было инициировано, «чтобы не раскалывать страну и нацию».

Вчера 19:18

Дрон в Брянской области сбили над Комаричским районом, уточнил губернатор Александр Богомаз.

По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Вчера 18:47

Минобороны сообщило, что около 17:30 дежурные средства ПВО уничтожили над территорией Брянской области украинский беспилотник.

Вчера 18:42

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что на заседании ОБСЕ в Скопье возобладала логика, что без Москвы обсуждать вопросы безопасности и сотрудничества в Европе не имеет смысла. В эфире телеканала «Россия 24» она посчитала, что после приглашения российской делегации у ОБСЕ появился «призрачный и пока иллюзорный шанс на то, что она продолжит свое существование».

Вчера 18:16

Посольство России в Словакии сообщило, что премьер-министр этой страны Роберт Фицо принял посла в Братиславе Игоря Братчикова и обсудил с ним перспективы двухсторонних отношений. «Словакия обязана готовиться к периоду, который наступит после завершения войны на Украине, к стандартизации словацко-российских отношений», - говорится в сообщении пресс-службы посольства, которое приводит агентство ТАСС.

Вчера 17:41

Главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил, что в трех областях страны могут ввести карантин из-за вспышки коронавируса и госпитализации детей. Речь идет о Тернопольской, Житомирской и Черновицкой областях в западной части страны.

Вчера 16:32

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что после непогоды без электроэнергии в Крыму остаются около 10 тысяч абонентов. По его словам, профильным ведомствам поручено восстановить энергоснабжение до нуля часов 1 декабря.

Вчера 15:45

Венгрия убеждена, что конфликт России и Украины не может быть разрешен военным путем, и предлагает немедленно приступить к его мирному урегулированию, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на совещании ОБСЕ в Скопье.

«Мы выступаем за мир, потому что это единственный путь к урегулированию конфликта. Те, кто говорят, что его можно разрешить на поле боя, неправы. События на поле боя не создадут условия для достижения мира. И поставки оружия [на Украину] тоже не приблизят нас к миру», — сказал Сийярто (цитата по ТАСС).

Вчера 15:17

Словацкие перевозчики планируют в пятницу с 16:00 по местному времени (17:00 мск) заблокировать движение грузовиков через пункт пропуска «Вишне Немецкое — Ужгород» на границе с Украиной. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Из Словакии протестующие собираются пропускать по 4 грузовика в час.

При этом они обещают не блокировать провоз гуманитарной и военной помощи, животных, топлива и охлажденных грузов.

Вчера 14:40

Общие потери ВСУ за сутки в военном ведомстве оценили в 750 человек. Среди уничтоженной военной техники в сводке упомянута в том числе радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37.

Вчера 14:29

Минобороны сообщило о том, что за последние сутки на различных направлениях произошли следующие изменения:

  • на Купянском направлении отражены две атаки ВСУ в районе Синьковки;
  • на Краснолиманском направлении отражена атака в районе Ямполовки;
  • на Донецком направлении отражены две атаки в районе Марьинки;
  • на Южно-Донецком направлении нанесены удары по позициям трех бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка. Константиновка, Новоукраинка;
  • на Запорожском направлении отражены три атаки в районе Вербового.
Вчера 13:47

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт на Купянском направлении.

Вчера 13:39

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о попадании украинского снаряда в кровлю здания автотранспортного предприятия в Калининском районе города.

Вчера 12:31

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи со студентами в Николаеве заявил, что территории должны возвращаться с людьми, а если люди не хотят, то «будет очень-очень сложно». Было много сепаратизма с той стороны, они воевали. Значит, что в той или иной семье на Донбассе не все вернулись. Или вернулась какая-то история. Отношения понятны», - цитирует Зеленского «Страна ua». Он также добавил, что «ситуация может измениться со сменой поколений».

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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