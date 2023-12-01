Лидеры и представители всех фракций в Верховной раде Украины выступили против проведения парламентских и президентских выборов, пока продолжаются боевые действия, передает УНИАН. Они подписали меморандум, в котором сказано, что выборы будут проведены не ранее, чем через полгода после отмены военного положения.

Свои подписи под документом поставили в том числе глава фракции «Слуга народа» (у нее абсолютное большинство в действующем созыве Рады) Давид Арахамия, лидер фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко, глава фракции «Голос» Александра Устинова, сопредседатель фракции «Европейская солидарность» Ирина Геращенко и представители других депутатских групп украинского парламента.

Депутат, замглавы фракции «Батькивщина» Сергей Соболев сказал изданию «Страна», что подписание меморандума о недопущении выборов в военное время было инициировано, «чтобы не раскалывать страну и нацию».