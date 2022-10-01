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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 220-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:58

Турция не будет признавать вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, как не признала в 2014 году и присоединение Крыма, говорится в заявлении турецкого МИДа.

«Решение [о признании], которое является грубым нарушением устоявшихся принципов международного права, не может быть принято нами», — сказано в сообщении.
 

10:36

Обращения Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров по принятию в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже поступили в Конституционный суд.

Его председатель Валерий Зорькин обещает, что процедура проверки не будет долгой.
 

09:56

Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, чтобы не усугублять ситуацию было решено перенести призыв с 1 октября на 1 ноября, сообщил «РИА Новости» Дмитрий Песков.

По его словам, такое решение позволит развести потоки мобилизованных и срочников.

09:27
Ночью 1 октября Новая Каховка Херсонской области несколько раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, есть повреждения в жилых домах, говорится в телеграм-канале военно-гражданской администрации (ВГА) города. Данные о пострадавших не приводятся.

 
09:12

Заявление Владимира Зеленского, что Украина будет добиваться ускоренного вступления в НАТО, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.

В конгрессе мнения о заявке Киева разделились. Как отмечает издание, Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется согласие всех стран-членов, может привести к войне между США и Россией.

Вчера 22:40
Россия наложила вето на резолюцию США и Албании в Совбезе ООН о непризнании итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Китай при голосовании по документу воздержался.
Вчера 22:31

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Постпред России при ООН Василий Небензя назвал провокацией внесение США и Албании резолюции о непринятии итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

«Мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета», — отметил Небензя.

Вчера 22:30
В России после вхождения в ее состав четырех новых регионов будет создан новый федеральный округ, детали и название еще обсуждаются, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — сказал Балицкий журналистам.
 
Вчера 22:00

Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой, стороны обсуждали двусторонние отношения и Украину.

В разговоре Путин проинформировал монарха о референдумах и отметил, что
российская сторона «в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса».
 

Вчера 21:54
Российских послов вызвали в Министерства иностранных дел Швеции и Нидерландов в связи с присоединением к России новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.
Вчера 21:18

Джо Байден заявил, что США намерены придерживаться «нынешнего курса» в отношении Украины, поставляя оружие, чтобы она могла защищать себя. Он вновь указал, что Вашингтон вместе с партнерами «намерен защищать каждый дюйм территории НАТО».

Говоря о взрывах на «Северных потоках», Байден назвал их преднамеренным саботажем, США с партнерами выясняют, что случилось.

Вчера 21:02

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что у России нет данных, что взрывы на «Северных потоках» организованы с помощью западных спецслужб, но «есть информация, что раньше они это делали».

«Подрывы трубопроводов. Я сейчас не буду называть, но они этим занимались», — сказал Патрушев.

Вчера 20:52

Канада поддержит заявку Украины на вступление в НАТО, заявила глава МИД Мелани Жоли.

Оттава считает, что Украина должна быть частью альянса, таковой была позиция Канады в течение «более десяти лет», отметила министр.

Вчера 20:44

Министры энергетики стран Евросоюза опасаются, что следующие несколько зим будут сложными для Европы из-за энергетического кризиса. Об этом на пресс-конференции заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.

«За столом [переговоров] министры выразили обеспокоенность, так же как и я, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее», — сказала она, добавив, что это необходимо иметь в виду, когда ЕК будет предпринимать дальнейшие шаги в отношении российского газа.

О трудной зиме предупредил и заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, отметив, что высокие цены на энергоносители наносят ущерб европейской экономике: «На данном этапе цены остаются высокими, и быстрого решения этой проблемы нет. Следующие зимы будут трудными. Не только эта».

Вчера 20:35

Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах ускоренного вступления Украины в НАТО:

«У нас праздник. У них: тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны», — написал он в телеграме.

Замглавы Совбеза также обратил внимание, что Джо Байден «вспомнил про нас», заявив о непризнании факта присоединения новых территорий. «Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах», — отметил Медведев.

Чиновник также ответил на слова генсека НАТО о том, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. По словам Медведева, «если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев»

Вчера 20:23

Поджоги военкоматов расцениваются как теракты и наказываются лишением свободы до 15 лет, заявили в Генштабе.

«Эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сказано в сообщении.

Вчера 20:20
Генштаб ВС РФ подтвердил, что призывников к военной операции привлекать не будут.
Вчера 20:17
Отслуживших срочников, которые начнут увольняться в запас с 1 октября, будут направлять к местам проживания, заверил Генштаб.
Вчера 20:02

Владимир Путин перенес начало осеннего призыва в армию на месяц — он начнется не 1 октября, как предполагалось, а 1 ноября и продлится до 31 декабря.

Призвать планируется 120 тыс. новобранцев.

При этом с 1 октября начнут увольнять в запас военных, набранных в прошлый осенний призыв.

Вчера 19:25

Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении новых членов НАТО принимает на основе консенсуса всех 30 стран альянса, передает Reuters.

Так он прокомментировал намерение Украины подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

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