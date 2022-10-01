Турция не будет признавать вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, как не признала в 2014 году и присоединение Крыма, говорится в заявлении турецкого МИДа.

«Решение [о признании], которое является грубым нарушением устоявшихся принципов международного права, не может быть принято нами», — сказано в сообщении.

