Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 220-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Турция не будет признавать вхождение ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России, как не признала в 2014 году и присоединение Крыма, говорится в заявлении турецкого МИДа.
«Решение [о признании], которое является грубым нарушением устоявшихся принципов международного права, не может быть принято нами», — сказано в сообщении.
Обращения Владимира Путина о проверке конституционности международных договоров по принятию в состав России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей уже поступили в Конституционный суд.
Его председатель Валерий Зорькин обещает, что процедура проверки не будет долгой.
Военкоматы перегружены в связи с частичной мобилизацией, чтобы не усугублять ситуацию было решено перенести призыв с 1 октября на 1 ноября, сообщил «РИА Новости» Дмитрий Песков.
По его словам, такое решение позволит развести потоки мобилизованных и срочников.
Заявление Владимира Зеленского, что Украина будет добиваться ускоренного вступления в НАТО, стало неожиданностью для администрации президента США Джо Байдена, сообщает издание Politico со ссылкой на двух американских чиновников.
В конгрессе мнения о заявке Киева разделились. Как отмечает издание, Запад опасается, что немедленное вступление Украины в НАТО, для чего требуется согласие всех стран-членов, может привести к войне между США и Россией.
Постпред России при ООН Василий Небензя назвал провокацией внесение США и Албании резолюции о непринятии итогов референдумов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.
«Мы не знаем примеров, чтобы Совет Безопасности когда-либо принимал резолюции, прямо осуждающие одного из членов Совета», — отметил Небензя.
«Мы пообщались, обсудили, как это будет, будет создаваться новый федеральный округ, его название и все остальные моменты сейчас еще обсуждаются», — сказал Балицкий журналистам.
Президент Владимир Путин провел телефонные переговоры с королем Бахрейна Хамадом ибн Исой Аль Халифой, стороны обсуждали двусторонние отношения и Украину.
В разговоре Путин проинформировал монарха о референдумах и отметил, что
российская сторона «в случае заинтересованности киевских властей готова к возобновлению с ними переговорного процесса».
Джо Байден заявил, что США намерены придерживаться «нынешнего курса» в отношении Украины, поставляя оружие, чтобы она могла защищать себя. Он вновь указал, что Вашингтон вместе с партнерами «намерен защищать каждый дюйм территории НАТО».
Говоря о взрывах на «Северных потоках», Байден назвал их преднамеренным саботажем, США с партнерами выясняют, что случилось.
Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что у России нет данных, что взрывы на «Северных потоках» организованы с помощью западных спецслужб, но «есть информация, что раньше они это делали».
«Подрывы трубопроводов. Я сейчас не буду называть, но они этим занимались», — сказал Патрушев.
Канада поддержит заявку Украины на вступление в НАТО, заявила глава МИД Мелани Жоли.
Оттава считает, что Украина должна быть частью альянса, таковой была позиция Канады в течение «более десяти лет», отметила министр.
Министры энергетики стран Евросоюза опасаются, что следующие несколько зим будут сложными для Европы из-за энергетического кризиса. Об этом на пресс-конференции заявила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон.
«За столом [переговоров] министры выразили обеспокоенность, так же как и я, что зима будет непростой, а следующая — еще тяжелее», — сказала она, добавив, что это необходимо иметь в виду, когда ЕК будет предпринимать дальнейшие шаги в отношении российского газа.
О трудной зиме предупредил и заместитель председателя ЕК Франс Тиммерманс, отметив, что высокие цены на энергоносители наносят ущерб европейской экономике: «На данном этапе цены остаются высокими, и быстрого решения этой проблемы нет. Следующие зимы будут трудными. Не только эта».
Дмитрий Медведев прокомментировал заявление Владимира Зеленского о планах ускоренного вступления Украины в НАТО:
«У нас праздник. У них: тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея. Просто умоляет Североатлантический альянс ускорить начало третьей мировой войны», — написал он в телеграме.
Замглавы Совбеза также обратил внимание, что Джо Байден «вспомнил про нас», заявив о непризнании факта присоединения новых территорий. «Однако обидно. Могли бы найти хорошее место для открытия американского консульства в новых субъектах», — отметил Медведев.
Чиновник также ответил на слова генсека НАТО о том, что если Украина прекратит воевать, то исчезнет как государство. По словам Медведева, «если не прекратит, то исчезнет значительная часть украинцев»
Поджоги военкоматов расцениваются как теракты и наказываются лишением свободы до 15 лет, заявили в Генштабе.
«Эти действия расцениваются как террористические акты или как публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с привлечением к уголовной ответственности и наказанием в виде лишения свободы на срок до 15 лет», — сказано в сообщении.
Владимир Путин перенес начало осеннего призыва в армию на месяц — он начнется не 1 октября, как предполагалось, а 1 ноября и продлится до 31 декабря.
Призвать планируется 120 тыс. новобранцев.
При этом с 1 октября начнут увольнять в запас военных, набранных в прошлый осенний призыв.
Йенс Столтенберг заявил, что решение о вступлении новых членов НАТО принимает на основе консенсуса всех 30 стран альянса, передает Reuters.
Так он прокомментировал намерение Украины подать заявку на вступление в НАТО в ускоренном порядке.