У России нет желания «угробить» доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.

«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — сказал он.