Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 555-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
У России нет желания «угробить» доллар, США сами перестают обеспечивать его роль, которая для всех была приемлема, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на встрече со студентами МГИМО.
«Безусловно, мы выстраиваем свою линию не против США, не против Запада. Не мы хотим угробить доллар. Соединенные Штаты перестают обеспечивать роль доллара, которая всем была приемлема. Вот в чем проблема», — сказал он.
Украина внесла PepsiCo и Mars в список «международных спонсоров войны».
«Несмотря на заявления о сокращении своего бизнеса, прекращении рекламной деятельности и производства своей продукции в России, они продолжают работать в этой стране, уплачивая значительные налоги в ее бюджет, тем самым поддерживая ее экономику», — говорится в сообщении Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Украины.
Украина получит первые 10 танков Abrams от США в середине сентября, сообщила Politico. Всего Вашингтон передаст Киеву 31 танк.
Российские власти неоднократно осуждали военную помощь Украине со стороны западных стран и подчеркивали, что она не помешает России достичь целей военной операции.
Главное за ночь:
- Средства ПВО сбили рядом с подмосковными Люберцами беспилотник, который летел к Москве. По предварительным данным, никто не пострадал, разрушений нет. Из-за дрона больше десятка рейсов ушли на запасные аэродромы.
- Беспилотник атаковал город Курчатов в Курской области, где находится Курская АЭС. Дрон незначительно повредил фасад одного из нежилых зданий, сообщил губернатор Роман Старовойт. Еще один беспилотник сбили в Белгородской области. Там, по предварительным данным, пострадавших и повреждений нет.
- Возле международного аэропорта Пскова в небе нейтрализовали «неопознанный объект», сообщил губернатор области Михаил Ведерников. Это произошло в районе Кресты. По словам Ведерникова, «на земле никаких последствий нет».
Минобороны России сообщило, что средства ПВО около 20:00 мск сбили украинский беспилотник самолетного типа над Брянской областью.
СБУ утверждает, что с февраля 2022 года разоблачила более 300 агентов российских спецслужб.
«Служба разоблачила более 2 тыс. предателей и свыше 300 кадровых агентов российских спецслужб. И важно то, что СБУ задерживает коллаборантов топ-уровня: Медведчук, директор «Мотор-Сичи» Богуслаев и другие», — сказал спикер СБУ Артем Дехтяренко, слова которого приводит «Укринформ».
Возобновление зерновой сделки стало главной темой переговоров глав МИД Турции и России, сообщил турецкий министр Хакан Фидан.
«Мы сделали акцент на определяющей роли инициативы с точки зрения глобальной продовольственной безопасности и стабильности в Черноморском регионе», — сказал Фидан.
Минобороны России обвинило Украину в провокации во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Как утверждают в ведомстве, на пути миссии МАГАТЭ применили средства, которые имитировали взрывы боеприпасов.
Со стороны Украины обстреляли поселок Теткино в Курской области, сообщил губернатор Роман Старовойт.
Было пять прилетов. Осколки повредили крышу, окно и фасады в четырех домовладениях. Пострадавших нет. Старовойт обещал, что жителям окажут необходимую помощь с ремонтом.
Власти Киева до конца года дополнительно выделят почти 133 млн гривен ($3,6 млн) на строительство и капитальный ремонт бомбоубежищ. За эти изменения, как передает Укринформ, проголосовали депутаты Киевского городского совета.
- 91 млн гривен ($2,5 млн) пойдет на создание убежищ в десяти районах города.
- 41,6 млн гривен ($1,1 млн) направят на капитальный ремонты уже существующих укрытий, расположенных в школах, детских садах, общежитиях и заведениях профессионально-технического образования.
Калининский районный суд Петербурга приговорил к трем годам колонии общего режима бывшего иеромонаха Иоанна Курмоярова по делу о фейках об армии. Также ему в течение двух лет запрещено размещать публикации в интернете.
Прокуратура просила лишить его свободы на семь лет.
Курмоярова задержали в Петербурге 7 июня 2022 года, а потом арестовали. По данным телеграм-канала Baza, дело против бывшего монаха возбудили за опубликованное в марте видео «Кто будет в аду, а кто в раю?», в котором говорилось о военной операции на Украине.
Владимир Зеленский сообщил об успешном испытании украинского дальнобойного оружия. Как он написал в своем телеграм-канале, цель была поражена с расстояния в 700 км.
О каком оружии идет речь и по какой цели оно наносило удар, украинский президент не уточнил.
На Украине начинает работу британский производитель оружия BAE Systems, написал украинский президент Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.
«Встретился с генеральным директором компании Чарльзом Вудберном. Очень продуктивно: офис компании в Украине, локализация производства в Украине», — рассказал Зеленский.
Он отметил, что украинские военные уже применяют оружие BAE Systems. В частности, речь идет о гаубицах L119 и M777, а также боевой машине пехоты CV90.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал сентябрь важным месяцем для будущего зерновой сделки, которая подразумевает вывоз украинской сельхозпродукции из черноморских портов.
В начале сентября должна пройти встреча президентов Турции и России Реджепа Тайипа Эрдогана и Владимира Путина, напомнил он. «И это, по сути, будет почти последней возможностью выяснить, вернется ли Россия в Черноморскую зерновую инициативу», — сказал министр на неформальном заседании глав МИДов стран Евросоюза в Толедо.
Потоки дизеля, керосина и других видов топлива, сделанных из российской нефти, хлынули в Европу, и Киев призывает к ужесточению санкций против России, пишет Politico.
В интервью изданию советник президента Украины Олег Устенко призвал ЕС, Великобританию и США закрыть «лазейку», которая позволяет третьим странам, таким как Индия, Китай и Турция, перерабатывать сырую российскую нефть и в дальнейшем продавать сделанное из нее топливо без ограничений.
Командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина, по позывному которого получила название группа, похоронили на территории военного мемориала «Пантеон защитников Отечества» в подмосковных Мытищах.
На церемонии присутствовали родные, близкие и коллеги, передает ТАСС. Уткина похоронили с воинскими почестями.
Евгений Пригожин при полетах за границу и внутри России использовал частные самолеты, оснащенные средствами обнаружения слежки и стеклами с электронной тонировкой, рассказали собеседники The Wall Street Journal.
Джеты Пригожина, вылетающие в Сирию или Ливию, регулярно отключали транспондеры и исчезали с радаров, пишет газета. Члены экипажей, у которых были поддельные паспорта, проверяли списки пассажиров непосредственно перед взлетом, а в середине полета внезапно мог измениться пункт назначения. По данным WSJ, Пригожин часто мог проводить встречи замаскированным либо на ВПП — на случай, если ему грозит задержание и нужно быстро покинуть страну.
Такие меры были продиктованы не только соображениями безопасности, но и стремлением избежать санкций, отмечает издание. Ограничения против Пригожина и ЧВК «Вагнер» ввели США и еще около 30 стран.
Александр Лукашенко назвал «необоснованными и глупыми» требования вывести военных ЧВК «Вагнер» из Белоруссии. Ранее с заявлением об этом выступили Польша, Латвия, Литва и Эстония.
Лукашенко заявил, что потребовавшие вывести военных страны Балтии и Польша «сами стягивают к нашим границам крупные воинские формирования». В этих странах не должно быть иностранных военнослужащих, считает он.
Зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев полагает, что численность населения Украины на сегодняшний день составляет 19,7 млн человек. К такому выводу он пришел, вычтя из 37,6 млн «сегодняшнее население неподконтрольных Киеву регионов, эмигрантов и пр.». За пределами страны, по утверждению Медведева, живут 17,9 млн украинцев.
37,6 млн — это оценка численности населения Украины до начала военных действий в феврале 2022 года, которую приводил Украинский институт будущего. По состоянию на май 2023-го, по данным института, она составляло 29 млн человек.
Институт демографии и социальных исследований Национальной академии наук Украины оценивал численность населения страны, по состоянию на 1 января 2023 года, в 28–34 млн человек. «Львиная доля этой вариации связана с тем, что мы не понимаем, что происходит с миграцией», — отмечала директор Элла Либанова.