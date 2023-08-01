Три человека погибли, около были 15 ранены при обстреле села Басань в Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«Попали в продуктовый магазин, где было много людей. <...> Ребенок 12 лет все еще находится под завалом. На месте работают спасатели», — написал он в Telegram.