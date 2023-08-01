Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 523-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Украинские беспилотники вновь атаковали Москву и Подмосковье. По данным Минобороны, два БПЛА уничтожили средства ПВО на территории Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один дрон врезался в правительственную высотку в «Москва-Сити». Мэр Сергей Собянин сообщил, что дрон долетел до той же башни, что и в ночь на 30 июля, в результате поврежден фасад на уровне 21 этажа.
Украина договорилась использовать для вывоза зерна хорватские порты.
«Сейчас мы будем работать над тем, чтобы проложить как можно более эффективные маршруты в эти порты и максимально воспользоваться этой возможностью», — сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Три человека погибли, около были 15 ранены при обстреле села Басань в Запорожской области со стороны ВСУ, сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.
«Попали в продуктовый магазин, где было много людей. <...> Ребенок 12 лет все еще находится под завалом. На месте работают спасатели», — написал он в Telegram.
Великобритания ввела санкции в связи с приговором Владимиру Кара-Мурзе (Минюст включил его в реестр иноагентов).
Под ограничительные меры попали шесть человек. Это судьи Виталий Белицкий, Екатерина Дорохина и Наталья Дударь, прокуроры Борис Локтионов и Анна Потычко. В список также включили выступавшего свидетелем-экспертом по делу Кара-Мурзы Данилу Михеева.
Ранее 31 июля первый апелляционный суд оставил без изменений приговор Кара-Мурзе. В апреле оппозиционер получил 25 лет по обвинению в госизмене, участии в деятельности нежелательной организации и фейках про армию.
Российские власти считают западные санкции незаконными.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле села Сушаны Климовского района. «Пострадавших нет. В результате обстрела повреждено одно домовладение и хозяйственные постройки», - написал он в Telegram.
В России арестовали активы украинского миллиардера Рината Ахметова по ходатайству Следственного комитета в рамках уголовного дела о финансировании его структурами украинских военных, сообщает «Коммерсантъ». По версии следствия, с апреля 2022 года неустановленные лица из числа руководителей и бенефициаров компании SCM Holdings Limited (в нее входит в том числе горно-металлургическая группа «Метинвест»), зарегистрированной на Британских Виргинских островах, финансировали украинскую армию, а также батальон «Азов» (признан в России террористической организацией и запрещен), в том числе за счет средств, поступавших из России.
Начальник пресс-центра российской группировки «Днепр» Роман Кодрян сообщил об ударах по позициям ВСУ в районе населенных пунктов Антоновка, Кизомыс и Зеленовка. «Уничтожены гаубицы 2С1 «Гвоздика» и Д-30 с боевыми расчетами, а также склад хранения артиллерийских боеприпасов», - сообщил он.
Хорватия будет готова предоставить свои порты для вывоза украинского зерна. О договоренности между Киевом и Загребом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. Из соседних с Украиной стран общая граница с Хорватией есть лишь у Венгрии.
Рамзан Кадыров сообщил, что подразделения МВД Чечни совместно с военнослужащими «Запад-АХМАТ» нанесли упреждающий удар по украинским позициям в районе населенного пункта Сотницкий Казачок Харьковской области. «Проанализировав действия противника, наши воины пришли к единому мнению - врага лучше бить на его собственной территории… Также можно застать врага врасплох. Поэтому нельзя упускать такую возможность», - написал он в Telegram.
Глава Днепропетровской обладминистрации Сергей Лысак заявил, что число погибших в результате взрывов в Кривом Роге достигло пяти. Ранения получили 64 человека.
Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении до 30 тыс. руб. штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины. Если призывник переехал на новое место жительства, но не сообщил об этом в военкомат, то его могут оштрафовать на сумму от 10 тыс. до 20 тыс. руб. Если он не сообщил об изменении своих учетных данных (место работы, семейное положение), то штраф составит от 1 тыс. до 5 тыс. руб.
В результате попадания ракеты в многоэтажный дом в Кривом Роге погибли четыре человека, сообщило ГСЧС Украины. 53 человека, по данным мэра города Александра Вилкула, получили ранения.
Спецслужбы пресекли в Карелии 10 преступлений террористической направленности, задуманных западными и украинскими спецслужбами, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
В ДНР российские военные сбили украинский самолет Су-25, сообщили в Минобороны России. За минувшие сутки также перехвачено 12 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS, уничтожено 23 украинских беспилотника в Запорожской области, ЛНР и ДНР.
Кроме того, российские военные нанесли удар по цеху, где собирали беспилотники для ВСУ, сообщили в ведомстве. Цех находился в районе населенного пункта Великий Бурлук Харьковской области.
На донецком направлении российские военные отразили 11 атак ВСУ, продолжает Минобороны России. Атаки были отбиты в районах населенных пунктов Белогоровка, Берестовое, Спорное, Северное, Марьинка, Водяное и Майорск ДНР.
Российские военные отразили две атаки ВСУ на краснолиманском направлении в районах населенных пунктов Кременная и Кузьмино ЛНР, сообщило Минобороны России.
По информации ведомства, также было нанесено «комплексное огневое поражение» подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад украинских войск в районах населенных пунктов Ямполовка, Торское ДНР, Кузьмино и Кармазиновка ЛНР.
«За сутки уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — сообщили в Минобороны.
Встреча по мирному урегулированию конфликта Украине в Саудовской Аравии будет небесполезна, если поможет Западу понять «тупиковость плана Зеленского», заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, сейчас предлагается большое число разных инициатив, и Москва находится в контактах с партнерами.
О том, что Саудовская Аравия в начале августа проведет переговоры по урегулированию на Украине, со ссылкой на источники сообщила WSJ. По информации издания, Россию приглашать на эти переговоры не собираются.
В Кремле заявили, что будут следить за встречей и что «любые попытки, которые способствуют мирному урегулированию, достойны положительной оценки». В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что никаких предпосылок для мирных переговоров с Киевом пока нет.
Почти 7 тыс. человек зачислены в российские вузы в приоритетную волну по льготе для участников специальной военной операции и их детей, сообщил замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев. Всего было подано более 9 тыс. заявлений.
Президент Владимир Путин подписал закон о повышении штрафа за неявку в военкомат без уважительной причины до 30 тыс. руб. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 октября.
Атаки на Крымский мост подтверждают, что США и их союзники, помогающие киевскому режиму, фактически являются спонсорами терроризма, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.
Ранее американский журналист Сеймур Херш со ссылкой на высокопоставленного чиновника в администрации президента США сообщил, что Украина использовала в атаке на Крымский мост «американские технологии».
«Это еще раз подтверждает, что США и их союзники, оказывая киевскому режиму финансовую помощь и продолжая поставки вооружения, фактически являются спонсорами терроризма. Подобные действия Запада подчеркивают важность задач по обеспечению безопасности наших граждан, которые решаются в ходе специальной военной операции», — заявил секретарь Совета безопасности России.