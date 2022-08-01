Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 159-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Чай Lipton и Brooke Bond исчезнут из России. Решение об уходе из страны приняла международная чайная компания Ekaterra, владеющая этими брендами. Уход в компании объяснили тем, что текущая ситуация «не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес».
«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — уточнили в пресс-службе.
Антоновский мост в Херсоне, который пострадал от ракетных обстрелов со стороны украинский войск, будет восстановлен, уверен глава Военно-гражданской администрации Херсонской области (находится под контролем России) Владимир Сальдо.
«Мы нашли инженеров, которые строили это уникальное гидротехническое сооружение. Расчеты производятся, и мост будет полностью восстановлен», — сказал Сальдо в эфире Первого канала.
О сроках окончания ремонта он говорит отказался. В одном из его пролетов ракеты повредили стальные несущие элементы, залитые эпоксидной смолой, отметил Сальдо. «Для того чтобы их восстановить, нужно время. Та же смола должна в течение длительного периода застыть и набраться прочности», — сказал он.
При этом глава ВГА не исключил новых ракетных ударов по мосту. «Может прилететь», — признал Сальдо.
Такие повреждения мост получил при последнем ударе на прошлой неделе:
Президент Владимир Путин в обращении к гостям конференции Движения по нераспространению ядерного оружия заявил, что победителей в ядерной войне быть не может. «Она никогда не должна быть развязана», - сказал он.
Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что спустя три года после реконструкции Мариуполь «будет лучше, чем он был до войны». В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что уже приняты решения о реконструкции исторической части города, а также крупных градообразующих предприятий - завода имени Ильича и «Азовстали».
Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Как отмечает сайт украинского президента, переговоры продолжались полтора часа.
Президенты обсудили, в частности, ход боевых действий на Украине, поставки Киеву вооружений, а также предоставление финансовой помощи.
Россия внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, сообщил российский МИД.
Под санкциями — экс-премьер Дэвид Кэмерон, ряд британских депутатов, в том числе муниципальных, журналисты «Би-би-си», Sky News, Daily Telegraph и так далее.
Вести обучение в ЛНР, ДНР и занятых Россией территориях Украины можно будет на украинском языке, но по российским образовательным стандартам, сообщил российский замминистра просвещения Денис Грибов.
«Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы», — сказал чиновник.
Российская военная операция на Украине продолжается уже 159-й день. О каких продвижениях сообщают в Минобороны — в инфографике РБК.
Энергетическое машиностроение России, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала спецоперации на Украине 24 февраля и введения западных санкций. Об этом говорится в отчете Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики.
Снятие санкционных ограничений в ближайшие годы является маловероятным, поэтому России наряду с запуском программ импортозамещения предстоит на первых порах найти замену импортных поставщиков, отмечают авторы отчета. По их мнению, в первую очередь могут быть интересны компетенции Китая в производстве компонентов для газовых турбин, хотя эта категория поставщиков будет действовать осторожно с учетом риска вторичных санкций.
«У российских производителей имеются все необходимые компетенции [для производства газовых турбин]. Продукция азиатских стран будет рассматриваться в крайнем случае», — настаивают в пресс-службе Минпромторга.
В Госдуму внесли законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами «недружественных» стран. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты объясняют «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей».
По их мнению, усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам нашей страны».
Еще четыре передвижных пусковых установки HIMARS доставлены на Украину, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.
79% украинцев считают, что границы между Украиной и Россией должны быть закрытыми — с визовым режимом и таможенным контролем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.
До начала боевых действий, в феврале 2022-го, такого мнения придерживались 44% только респондентов.
«Только 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен (в феврале было 48%). Также только 1% респондентов выступают за объединение в одно государство (в феврале было 5%)», — говорится в сообщении.
Великобритания готовится передать Украине два боевых корабля, сейчас проводится их дооснащение, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, которого цитирует «Униан».
«Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые сейчас находятся на вооружении ВМС ее величества. Они будут переделаны, будет добавлено специальное оборудование, которое нужно нам. Но у них больше кораблей того же класса, и на действующих кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры», — сказал Пристайко.
Он добавил, что Турция с началом войны закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей, что наверняка скажется на сроках поставки судов.
Украинская армия получила немецкие РСЗО MARS II, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.
Сколько именно установок Берлин передал Киеву, не уточняется. Но ранее сообщалось, что всего их должно быть три.
В январе—июле «Газпром» поставил в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60,9% больше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
«В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта», — отметили в «Газпроме».
При этом экспорт в страны дальнего зарубежья в целом за этот период сократился. Он составил 75,3 млрд куб. м — на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года.
ЕС направил Украине первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи (его объем общий — €1 млрд), €500 млн уже поступили на счет Нацбанка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра», — отметил политик.
Средняя цена российской нефти Urals в июле снизилась на 10,1% по отношению к июню — до $78,41 за баррель, следует из сообщения Минфина России.
По сравнению с июлем 2021-го Urals подорожала на 8,6%.
Мировые цены на нефть после начала боевой операции на Украине резко выросли. Но российское сырье торгуется с существенным дисконтом.
Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса заявил, что западные санкции против российских металлургов призваны «сдержать Россию» и «переделить рынки в свою пользу».
Он выразил уверенность, что санкции не отражают реалии мировой экономики, а снижение качества жизни европейцев из-за этих ограничений западных политиков не интересует.