Антоновский мост в Херсоне, который пострадал от ракетных обстрелов со стороны украинский войск, будет восстановлен, уверен глава Военно-гражданской администрации Херсонской области (находится под контролем России) Владимир Сальдо.

«Мы нашли инженеров, которые строили это уникальное гидротехническое сооружение. Расчеты производятся, и мост будет полностью восстановлен», — сказал Сальдо в эфире Первого канала.

О сроках окончания ремонта он говорит отказался. В одном из его пролетов ракеты повредили стальные несущие элементы, залитые эпоксидной смолой, отметил Сальдо. «Для того чтобы их восстановить, нужно время. Та же смола должна в течение длительного периода застыть и набраться прочности», — сказал он.

При этом глава ВГА не исключил новых ракетных ударов по мосту. «Может прилететь», — признал Сальдо.

Такие повреждения мост получил при последнем ударе на прошлой неделе:

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