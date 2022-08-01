Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Pro
Инвестиции
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 августа
EUR ЦБ: 63,25 (+0,68) Инвестиции, 16:16
Курс доллара на 2 августа
USD ЦБ: 62,05 (+0,74) Инвестиции, 16:16
«Финам» не исключил ввод комиссии за хранение валюты на брокерских счетах Инвестиции, 18:44
Терраса, камин и пентхаус: как выглядит новый формат гибридного жилья РБК Стиль и Донстрой, 18:42
Путин заявил, что ядерная война не должна быть развязана Политика, 18:39
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 18:36
За 60 лет площадь лесов на душу населения сократилась в три раза Life, 18:36
Умерла главный балетмейстер «Березки» Мира Кольцова Общество, 18:27
Китайцы отправили фигуристке Щербаковой 230 кг подарков Спорт, 18:26
Спасение застревающих: как сделать российские лифты безопаснее Партнерский проект, 18:19
Новости, которые вас точно касаются
Самое актуальное о ценах, штрафах и кредитах — в одном письме каждый будний день.
Подписаться за 99 ₽ в месяц
Военная операция на Украине. Главное Политика, 18:18
Киносеть отменила акцию с показом голливудских фильмов в день ее начала Бизнес, 18:08
Disney+ представил первый трейлер сериала — приквела «Звездных войн» Life, 18:07
В России появился экостандарт для многоразовых сумок Зеленая экономика, 18:02
Емельяненко назвал «дебилами» авторов сообщений о его завершении карьеры Спорт, 17:59
Как отучить молодежь от покупки сигарет Партнерский проект, 17:58
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 159-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
18:45

Чай Lipton и Brooke Bond исчезнут из России. Решение об уходе из страны приняла международная чайная компания Ekaterra, владеющая этими брендами. Уход в компании объяснили тем, что текущая ситуация «не позволяет компании стабильно развивать свой бизнес».

«Это означает, что чайные бренды Lipton, Saito и Brooke Bond перестанут производиться на российском рынке к концу 2022 года, и вскоре после этого компания Ekaterra прекратит их продажу и дистрибуцию», — уточнили в пресс-службе.

18:29

Антоновский мост в Херсоне, который пострадал от ракетных обстрелов со стороны украинский войск, будет восстановлен, уверен глава Военно-гражданской администрации Херсонской области (находится под контролем России) Владимир Сальдо.

«Мы нашли инженеров, которые строили это уникальное гидротехническое сооружение. Расчеты производятся, и мост будет полностью восстановлен», — сказал Сальдо в эфире Первого канала.

О сроках окончания ремонта он говорит отказался. В одном из его пролетов ракеты повредили стальные несущие элементы, залитые эпоксидной смолой, отметил Сальдо. «Для того чтобы их восстановить, нужно время. Та же смола должна в течение длительного периода застыть и набраться прочности», — сказал он.

При этом глава ВГА не исключил новых ракетных ударов по мосту. «Может прилететь», — признал Сальдо.

Такие повреждения мост получил при последнем ударе на прошлой неделе: 

Video

18:05

Президент Владимир Путин в обращении к гостям конференции Движения по нераспространению ядерного оружия заявил, что победителей в ядерной войне быть не может. «Она никогда не должна быть развязана», - сказал он.

17:50

Глава ДНР Денис Пушилин пообещал, что спустя три года после реконструкции Мариуполь «будет лучше, чем он был до войны». В эфире телеканала «Россия 24» он заявил, что уже приняты решения о реконструкции исторической части города, а также крупных градообразующих предприятий - завода имени Ильича и «Азовстали».

17:10

Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Эмманюэлем Макроном. Как отмечает сайт украинского президента, переговоры продолжались полтора часа.

Президенты обсудили, в частности, ход боевых действий на Украине, поставки Киеву вооружений, а также предоставление финансовой помощи.

16:58

Россия внесла в черный список 39 политиков, бизнесменов и журналистов Великобритании, сообщил российский МИД.

Под санкциями — экс-премьер Дэвид Кэмерон, ряд британских депутатов, в том числе муниципальных, журналисты «Би-би-си», Sky News, Daily Telegraph и так далее.

16:49

Вести обучение в ЛНР, ДНР и занятых Россией территориях Украины можно будет на украинском языке, но по российским образовательным стандартам, сообщил российский замминистра просвещения Денис Грибов.

«Многие дети, проживающие сегодня на дальних освобожденных территориях, на русском языке не говорят. Сегодня наши коллеги, кто за это отвечает, готовят соответствующие программы образовательные, по которым будет предусмотрена возможность преподавания на украинском языке, но по российским стандартам, по нашей программе, с углубленным изучением русского языка, либо адаптивные переходные курсы», — сказал чиновник.

16:29

Российская военная операция на Украине продолжается уже 159-й день. О каких продвижениях сообщают в Минобороны — в инфографике РБК.

16:12

Энергетическое машиностроение России, как и многие отрасли экономики, столкнулось с «критическим сбоем» импортных поставок после начала спецоперации на Украине 24 февраля и введения западных санкций. Об этом говорится в отчете Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) Высшей школы экономики.

Снятие санкционных ограничений в ближайшие годы является маловероятным, поэтому России наряду с запуском программ импортозамещения предстоит на первых порах найти замену импортных поставщиков, отмечают авторы отчета. По их мнению, в первую очередь могут быть интересны компетенции Китая в производстве компонентов для газовых турбин, хотя эта категория поставщиков будет действовать осторожно с учетом риска вторичных санкций.

«У российских производителей имеются все необходимые компетенции [для производства газовых турбин]. Продукция азиатских стран будет рассматриваться в крайнем случае», — настаивают в пресс-службе Минпромторга.

15:54

В Госдуму внесли законопроект, который запрещает усыновление детей гражданами «недружественных» стран. Необходимость нового «закона Димы Яковлева» депутаты объясняют «сохранением и развитием традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

По их мнению, усыновление российских сирот гражданами «недружественных» государств «не отвечает национальным интересам нашей страны».

15:37

Фото:oleksiireznikov / Twitter
Фото: oleksiireznikov / Twitter

Еще четыре передвижных пусковых установки HIMARS доставлены на Украину, сообщил министр обороны страны Алексей Резников.

15:21

79% украинцев считают, что границы между Украиной и Россией должны быть закрытыми — с визовым режимом и таможенным контролем. Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС), передает УНН.

До начала боевых действий, в феврале 2022-го, такого мнения придерживались 44% только респондентов.

«Только 11% считают, что Украина и Россия должны быть независимыми, но дружественными государствами с открытыми границами без виз и таможен (в феврале было 48%). Также только 1% респондентов выступают за объединение в одно государство (в феврале было 5%)», — говорится в сообщении.

14:44

Великобритания готовится передать Украине два боевых корабля, сейчас проводится их дооснащение, заявил украинский посол в Лондоне Вадим Пристайко, которого цитирует «Униан».

«Два — это начальная цифра, с которой мы сейчас работаем. Это боевые корабли, которые сейчас находятся на вооружении ВМС ее величества. Они будут переделаны, будет добавлено специальное оборудование, которое нужно нам. Но у них больше кораблей того же класса, и на действующих кораблях сейчас проходят обучение наши офицеры», — сказал Пристайко.

Он добавил, что Турция с началом войны закрыла проливы Босфор и Дарданеллы для всех военных кораблей, что наверняка скажется на сроках поставки судов.

14:34
Американская компания Baker Hughes намерена продать нефтесервисный бизнес в России местному руководству, сделку планируется закрыть до конца года.
14:09

Украинская армия получила немецкие РСЗО MARS II, сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Сколько именно установок Берлин передал Киеву, не уточняется. Но ранее сообщалось, что всего их должно быть три.

Фото:Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press
Фото: Sebastian Gollnow / dpa / Global Look Press

13:51
Папа Римский Франциск 13–15 сентября посетит Казахстан. Там он рассчитывает встретиться с главой РПЦ патриархом Кириллом.
13:47

В январе—июле «Газпром» поставил в Китай по трубопроводу «Сила Сибири» на 60,9% больше газа по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«В частности, в июле поставки регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта», — отметили в «Газпроме».

При этом экспорт в страны дальнего зарубежья в целом за этот период сократился. Он составил 75,3 млрд куб. м — на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. 
 

13:30

ЕС направил Украине первый транш из нового пакета макрофинансовой помощи (его объем общий — €1 млрд), €500 млн уже поступили на счет Нацбанка, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Первый транш в €500 млн уже зачислен на счет НБУ. Поступления второго транша ожидаем завтра», — отметил политик.

13:16

Средняя цена российской нефти Urals в июле снизилась на 10,1% по отношению к июню — до $78,41 за баррель, следует из сообщения Минфина России.

По сравнению с июлем 2021-го Urals подорожала на 8,6%.

Мировые цены на нефть после начала боевой операции на Украине резко выросли. Но российское сырье торгуется с существенным дисконтом.

12:59

Владимир Путин на совещании по развитию металлургического комплекса заявил, что западные санкции против российских металлургов призваны «сдержать Россию» и «переделить рынки в свою пользу».

Он выразил уверенность, что санкции не отражают реалии мировой экономики, а снижение качества жизни европейцев из-за этих ограничений западных политиков не интересует.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс спецоперация
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter