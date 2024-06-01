 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 829-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Сначала новые
Сначала новые
От старых к новым
10:12

Во Львовской области поражены три объекта энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.

09:37

Силы ПВО сбили два украинских дрона в Белгородской области, сообщило Минобороны.

09:22

В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КАМАЗ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В результате взрыва никто не пострадал, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Повреждена кабина транспортного средства», — говорится в сообщении.

08:58

В ночь на 1 июля атаке подверглись энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано — Франковской и Запорожской областях (по итогам референдума осенью 2022 года регион был включен в состав России), сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает «Суспильне».

00:32

Госагентства сообщили о взрывах над Белгородом. «РИА Новости» сообщило о семи, ТАСС — о двадцати.

Вчера 20:56

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за сегодняшний день в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей – две женщины и мужчина в Кировском районе Донецка, две женщины в селе Луганском Петровского района и Александровке. Три человека были ранены.

Вчера 20:04

Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры о создании коалиции по подготовке войск на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, Макрон может объявить о создании коалиции на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня. Военных будут готовить к разминированию и обслуживанию вооружений. По данным агентства, сначала на Украину планируется направить ограниченное количество персонала, прежде чем там развернут большее число военных, рассказал один из источников.

Вчера 18:56

США позволят Украине наносить удары артиллерией и ракетами малой дальности из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским командным пунктам, складам оружия и другим объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом Киев по-прежнему не сможет применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории, говорят собеседники издания.

Вчера 18:00

Украинский дрон-камикадзе атаковал село Петровка в Белгородской области, в результате взрыва сгорел легковой автомобиль. Водитель не пострадал — в последний момент он успел выскочить из машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера 17:40

Три украинских беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области, в результате падения и последующего взрыва одного из них пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. 

Мужчина получил осколочное ранение ног, ему оказывают помощь. 

Два беспилотника упали в частном секторе. Там повреждены линии газо- и электроснабжения. 

Вчера 17:00

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.

Вчера 16:56

Минобороны сообщило, что около 16:00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Белгородской областью шесть украинских беспилотников.

Вчера 16:14

Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотников. Один из них врезался в многоквартирный дом и взорвался. В результате в пяти квартирах квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. На территории детского сада осколками повреждены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал.

Вчера 16:12

Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю в общей сложности в плен сдались 45 украинских военнослужащих.

Вчера 15:55

Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал политическими игрищами шум вокруг украинских детей, которые оказались в России. При этом он заявил, что дети из России и Украины обязательно должны воссоединиться со своими родителями.

Вчера 15:09

Третье за день оборонное соглашение Владимир Зеленский подписал с Норвегией. Осло пообещал Киеву военный пакет на 1,2 млрд евро, в том числе ПВО NASAMS и самолеты F 16.

Вчера 14:41

Кадры сегодняшнего обмена военнопленными.

Video

Вчера 14:41

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали грузовой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было.

Вчера 14:27

Второе за день соглашение о безопасности Владимир Зеленский подписал с Исландией. В нем речь идет в том числе о готовности Рейкьявика транспортировать военные грузы от стран НАТО.

Вчера 13:35

Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что ее страна не против, если переданные Украине самолеты F 16 будут использоваться над территорией России.

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 97,79 (+0,66) Инвестиции, 31 мая, 16:33 Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 90,19 (+0,4) Инвестиции, 31 мая, 16:33
«Ростех» объявил о создании способного преодолевать «зубы дракона» робота Политика, 10:21
Побьет ли Махачев в бою с Порье рекорды Хабиба и UFC Спорт, 10:00
В Белгородской области сбили два украинских дрона Политика, 09:53
В МЧС сообщили о планах в два раза увеличить выплаты пострадавшим при ЧС Общество, 09:52
Партия Саакашвили сообщила о нападении на ее офис в Тбилиси Политика, 09:42
Перевозчики задумались об использовании Севморпути из-за хуситов Политика, 09:38
Большой дивидендный сезон в России: кто, сколько и когда заплатит Инвестиции, 09:35
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 09:06
Академик Арбатов назвал альтернативу переговорам по Украине Политика, 09:00
Щербакова рассказала, какую зарубежную фигуристку она уважает Спорт, 09:00
Академик Арбатов — РБК: «Идет угроза на угрозу, острие против острия» Политика, 09:00
Курс доллара в июне 2024-го: сможет ли рубль выйти из диапазона ₽88-94 Инвестиции, 09:00
На Украине заявили о серьезном повреждении двух ТЭС Политика, 08:55
Минобороны показало видео возвращения освобожденных из плена военных Политика, 08:43