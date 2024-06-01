Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 829-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Во Львовской области поражены три объекта энергетической инфраструктуры, сообщил глава областной администрации Максим Козицкий.
Силы ПВО сбили два украинских дрона в Белгородской области, сообщило Минобороны.
В Белгородской области украинский дрон-камикадзе атаковал работавший в поле КАМАЗ, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В результате взрыва никто не пострадал, сотрудники сельхозпредприятия успели покинуть место атаки. Повреждена кабина транспортного средства», — говорится в сообщении.
В ночь на 1 июля атаке подверглись энергообъекты в Днепропетровской, Донецкой, Кировоградской, Ивано — Франковской и Запорожской областях (по итогам референдума осенью 2022 года регион был включен в состав России), сообщил министр энергетики Украины Герман Галущенко, передает «Суспильне».
Госагентства сообщили о взрывах над Белгородом. «РИА Новости» сообщило о семи, ТАСС — о двадцати.
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что за сегодняшний день в результате обстрелов со стороны ВСУ погибли пять мирных жителей – две женщины и мужчина в Кировском районе Донецка, две женщины в селе Луганском Петровского района и Александровке. Три человека были ранены.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ведет переговоры о создании коалиции по подготовке войск на Украине, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По словам собеседников, Макрон может объявить о создании коалиции на праздновании 80-летия высадки войск союзников в Нормандии 6 июня. Военных будут готовить к разминированию и обслуживанию вооружений. По данным агентства, сначала на Украину планируется направить ограниченное количество персонала, прежде чем там развернут большее число военных, рассказал один из источников.
США позволят Украине наносить удары артиллерией и ракетами малой дальности из реактивных систем залпового огня HIMARS по российским командным пунктам, складам оружия и другим объектам, которые используются для наступления в Харьковской области, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники. При этом Киев по-прежнему не сможет применять дальнобойные ракеты ATACMS для ударов по российской территории, говорят собеседники издания.
Украинский дрон-камикадзе атаковал село Петровка в Белгородской области, в результате взрыва сгорел легковой автомобиль. Водитель не пострадал — в последний момент он успел выскочить из машины, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Три украинских беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области, в результате падения и последующего взрыва одного из них пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Мужчина получил осколочное ранение ног, ему оказывают помощь.
Два беспилотника упали в частном секторе. Там повреждены линии газо- и электроснабжения.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге в городе.
Минобороны сообщило, что около 16:00 дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили над Белгородской областью шесть украинских беспилотников.
Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью беспилотников. Один из них врезался в многоквартирный дом и взорвался. В результате в пяти квартирах квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон. На территории детского сада осколками повреждены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал.
Минобороны сообщило, что за прошедшую неделю в общей сложности в плен сдались 45 украинских военнослужащих.
Владимир Путин на встрече с уполномоченным по правам ребенка Марией Львовой-Беловой назвал политическими игрищами шум вокруг украинских детей, которые оказались в России. При этом он заявил, что дети из России и Украины обязательно должны воссоединиться со своими родителями.
Третье за день оборонное соглашение Владимир Зеленский подписал с Норвегией. Осло пообещал Киеву военный пакет на 1,2 млрд евро, в том числе ПВО NASAMS и самолеты F 16.
Кадры сегодняшнего обмена военнопленными.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что с помощью дрона-камикадзе ВСУ атаковали грузовой автомобиль в поселке Красное Шебекинского городского округа. Пострадавших нет, водителя в момент атаки внутри не было.
Второе за день соглашение о безопасности Владимир Зеленский подписал с Исландией. В нем речь идет в том числе о готовности Рейкьявика транспортировать военные грузы от стран НАТО.
Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявила, что ее страна не против, если переданные Украине самолеты F 16 будут использоваться над территорией России.