Три украинских беспилотника атаковали город Грайворон в Белгородской области, в результате падения и последующего взрыва одного из них пострадал один мирный житель, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчина получил осколочное ранение ног, ему оказывают помощь.

Два беспилотника упали в частном секторе. Там повреждены линии газо- и электроснабжения.