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Военная операция на Украине. Онлайн

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 463-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
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08:58

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненых из-за «непрекращающегося обстрела» Шебекинского округа достигло восьми, никто не погиб.

Он добавил, что «противника на территории Белгородской области не было и нет», на месте находятся военные, пограничники, Росгвардия. «Но идет массированный обстрел», — заявил Гладков.

08:45

Информация о прорыве войск ВСУ в направлении Шебекино не соответствуют действительности, сообщил оперштаб Белгородской области.

«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — заявили в оперштабе.

Baza ранее писала, что на границе России и Украины в районе пункта пропуска «Шебекино» идет бой, диверсантов сдерживают пограничники и силы Минобороны. Позднее телеграм-канал написал, что «активная атака» была отбита, слышны одиночные выстрелы.

07:26

Шебекино Белгородской области за ночь трижды обстреляли из «Града», пять человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трое из них госпитализированы.

Снаряды попали в частный жилой дом и крышу одного из административных зданий.

«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — добавил он.

06:03

США демонстрируют безразличие к атакам беспилотников в Москве и Московской области, когда говорят о планах направить Украине очередной пакет военной помощи, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.

05:04

Минобороны США заключило контракт с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard для Украины, следует из отчета по контрактам на сайте Пентагона.

04:04

Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

03:22

В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, передают УНИАН и Суспiльне. В столичном регионе работают системы ПВО, сообщили украинские власти.

В Днепровском районе Киева, по предварительным данным, в результате падения обломков на проезжую часть загорелся автомобиль, а в Деснянском повреждены здания поликлиники и многоэтажного дома, сообщили в администрации. Три человека погибли, еще 14 получили ранения, сообщил Кличко.

01:16

Украинские военные на протяжении часа обстреливали Шебекино, есть двое пострадавших, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

00:16

Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал лозунг «Слава Украине» и выступил против того, чтобы это приветствие звучало в его стране.

Миланович сравнил его с приветствием хорватского движения усташей (название хорватской фашистской партии, которая в 1941–1945 годах организовала геноцид сербов, евреев и цыган) «За дом — готовы!» (Za dom spremni!). «Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков», — сказал он.

По словам Милановича, лидерам некоторых стран, которые «подсели» на украинский лозунг, нужно начать использовать другое приветствие.
 

00:01

Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью $300 млн, сообщается на сайте Пентагона.

В него вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны.

Вчера 23:21

В свое время удары будут нанесены по всем объектам, которые будут представлять угрозу для Украины, когда это произойдет — решат военные. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал вероятность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту.

Вчера 20:57

Белый дом объявил, что США передадут Украине новый пакет вооружений, включающий боеприпасы для систем Patriot и HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.

Вчера 20:51

Западные страны должны будут пересмотреть и, возможно, изменить военную помощь Украине, если конфликт затянется, заявил Эмманюэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.

«Может быть, <...> военные действия продолжатся. В этот случае нам придется пересмотреть ситуацию, чтобы понять, как откалибровать нашу поддержку», — сказал Макрон.

Он добавил, что если Запад сократит поддержку и примет заморозку конфликта, то «время будет на российской стороне». «Нам, европейцам, надо четко дать понять, что наша поддержка останется мощной и продолжится», — подчеркнул французский президент.
 

Вчера 20:23

Комитет Госдумы по обороне не одобрил законопроект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук.

В комитете отметили, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях, а нужные специалисты могут получить бронь на местах.

Вчера 20:01

Белгородский Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что доложил Владимиру Путину об обстановке в регионе.

«Сегодня на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту РФ Владимиру Путину по текущей обстановке», — сказал он в ходе прямого эфира (цитата по ТАСС).

Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен постоянными обстрелами гражданских объектов в Белгородской области. «Здесь, кстати, ни одного слова осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная. Принимаются меры», — сказал Песков журналистам.

Вчера 19:42

Двукратная призерка олимпиад Анастасия Войнова и бронзовая медалистка Игр в Токио Мария Новолодская не получили разрешения выступать на соревнованиях по велоспорту на треке под эгидой Международного союза велосипедистов из-за несоответствия критериям МОК.

«Анастасия Войнова, Мария Новолодская получили отказы в нейтральном статусе, потому что не соответствуют рекомендациям (МОК). У Анастасии это Росгвардия, Мария Новолодская выступает за ЦСКА. У нас были и другие отказы, но пока по оставшимся случаям ведутся консультации», — сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.

Вчера 19:33

Европе придется ответить за поставки оружия Украине, считает Дмитрий Песков.

«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится», — сказал пресс-секретарь президента.

Вчера 19:16

Владимир Путин, начав военную операцию на Украине, «разбудил» НАТО «ударом электротока», заявил Эмманюэль Макрон на форуме по безопасности в Братиславе.

«Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление», — сказал он, добавив, что на карту в ближайшие месяцы поставлена сама возможность существования прочного мира.

Вчера 19:01

В Госдуме создадут рабочую группу по законопроектам о регулировании применения беспилотников, «включая выработку мер противодействия их противозаконному использованию», сообщил председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.

Он пообещал, что пакет законопроектов будет подготовлен в кратчайшие сроки.

Вчера 18:35

Саммит мира по Украине, который лидерам G7 предложил провести Владимир Зеленский, может состояться до начала саммита НАТО в Литве 11 июля, пишет The Wall Street Journal.

По словам источников издания, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести встречу в Париже. О готовности принять у себя конференцию заявили Дания и Швеция.

Четкого списка участников саммита нет, пишет газета, но европейские официальные лица стремятся привлечь к участию Бразилию, Индию и Китай.

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