Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 463-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Белгородский губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что число раненых из-за «непрекращающегося обстрела» Шебекинского округа достигло восьми, никто не погиб.
Он добавил, что «противника на территории Белгородской области не было и нет», на месте находятся военные, пограничники, Росгвардия. «Но идет массированный обстрел», — заявил Гладков.
Информация о прорыве войск ВСУ в направлении Шебекино не соответствуют действительности, сообщил оперштаб Белгородской области.
«Обстановка в Шебекинском городском округе на данный момент сложная, идут обстрелы, слышны звуки боя. Работают Вооруженные силы Российской Федерации, но никакого прорыва ВСУ нет», — заявили в оперштабе.
Baza ранее писала, что на границе России и Украины в районе пункта пропуска «Шебекино» идет бой, диверсантов сдерживают пограничники и силы Минобороны. Позднее телеграм-канал написал, что «активная атака» была отбита, слышны одиночные выстрелы.
Шебекино Белгородской области за ночь трижды обстреляли из «Града», пять человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трое из них госпитализированы.
Снаряды попали в частный жилой дом и крышу одного из административных зданий.
«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — добавил он.
США демонстрируют безразличие к атакам беспилотников в Москве и Московской области, когда говорят о планах направить Украине очередной пакет военной помощи, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Минобороны США заключило контракт с американской компанией Global Military Products на закупку и поставку систем противовоздушной обороны Gepard для Украины, следует из отчета по контрактам на сайте Пентагона.
Над Белгородским районом сработала система ПВО, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В Киеве и Киевской области прогремели взрывы, передают УНИАН и Суспiльне. В столичном регионе работают системы ПВО, сообщили украинские власти.
В Днепровском районе Киева, по предварительным данным, в результате падения обломков на проезжую часть загорелся автомобиль, а в Деснянском повреждены здания поликлиники и многоэтажного дома, сообщили в администрации. Три человека погибли, еще 14 получили ранения, сообщил Кличко.
Украинские военные на протяжении часа обстреливали Шебекино, есть двое пострадавших, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Президент Хорватии Зоран Миланович раскритиковал лозунг «Слава Украине» и выступил против того, чтобы это приветствие звучало в его стране.
Миланович сравнил его с приветствием хорватского движения усташей (название хорватской фашистской партии, которая в 1941–1945 годах организовала геноцид сербов, евреев и цыган) «За дом — готовы!» (Za dom spremni!). «Это крик самых радикальных шовинистов Западной Украины, которые сотрудничали с нацистами и убивали тысячи евреев, поляков», — сказал он.
По словам Милановича, лидерам некоторых стран, которые «подсели» на украинский лозунг, нужно начать использовать другое приветствие.
Администрация президента США Джо Байдена выделила Украине новый пакет военной помощи стоимостью $300 млн, сообщается на сайте Пентагона.
В него вошли дополнительные боеприпасы для комплексов Patriot и для реактивных систем залпового огня HIMARS, ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger, ракеты «воздух-воздух» с радиолокационным наведением AIM-7 Sparrow для противовоздушной обороны.
В свое время удары будут нанесены по всем объектам, которые будут представлять угрозу для Украины, когда это произойдет — решат военные. Так секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов прокомментировал вероятность удара ракетами Storm Shadow по Крымскому мосту.
Белый дом объявил, что США передадут Украине новый пакет вооружений, включающий боеприпасы для систем Patriot и HIMARS, а также ПЗРК Stinger и системы ПВО Avenger.
Западные страны должны будут пересмотреть и, возможно, изменить военную помощь Украине, если конфликт затянется, заявил Эмманюэль Макрон на форуме по безопасности Globsec в Братиславе.
«Может быть, <...> военные действия продолжатся. В этот случае нам придется пересмотреть ситуацию, чтобы понять, как откалибровать нашу поддержку», — сказал Макрон.
Он добавил, что если Запад сократит поддержку и примет заморозку конфликта, то «время будет на российской стороне». «Нам, европейцам, надо четко дать понять, что наша поддержка останется мощной и продолжится», — подчеркнул французский президент.
Комитет Госдумы по обороне не одобрил законопроект об освобождении от мобилизации кандидатов и докторов наук.
В комитете отметили, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях, а нужные специалисты могут получить бронь на местах.
Белгородский Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что доложил Владимиру Путину об обстановке в регионе.
«Сегодня на полчаса задержал прямой эфир. Докладывал президенту РФ Владимиру Путину по текущей обстановке», — сказал он в ходе прямого эфира (цитата по ТАСС).
Ранее сегодня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль обеспокоен постоянными обстрелами гражданских объектов в Белгородской области. «Здесь, кстати, ни одного слова осуждения ни от одной страны, которая относится к коллективному Западу, мы не услышали до сих пор. Ситуация там достаточно тревожная. Принимаются меры», — сказал Песков журналистам.
Двукратная призерка олимпиад Анастасия Войнова и бронзовая медалистка Игр в Токио Мария Новолодская не получили разрешения выступать на соревнованиях по велоспорту на треке под эгидой Международного союза велосипедистов из-за несоответствия критериям МОК.
«Анастасия Войнова, Мария Новолодская получили отказы в нейтральном статусе, потому что не соответствуют рекомендациям (МОК). У Анастасии это Росгвардия, Мария Новолодская выступает за ЦСКА. У нас были и другие отказы, но пока по оставшимся случаям ведутся консультации», — сообщил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов.
Европе придется ответить за поставки оружия Украине, считает Дмитрий Песков.
«Рано или поздно европейским государствам и тем, кто активно уже влез по уши в этот конфликт, придется задуматься и придется отвечать перед своим народом, зачем они это делают. Потому что избежать негативных последствий у них не получится», — сказал пресс-секретарь президента.
Владимир Путин, начав военную операцию на Украине, «разбудил» НАТО «ударом электротока», заявил Эмманюэль Макрон на форуме по безопасности в Братиславе.
«Сегодня нам нужно всеми силами помочь Украине провести эффективное контрнаступление», — сказал он, добавив, что на карту в ближайшие месяцы поставлена сама возможность существования прочного мира.
В Госдуме создадут рабочую группу по законопроектам о регулировании применения беспилотников, «включая выработку мер противодействия их противозаконному использованию», сообщил председатель комитета по информационной политике Александр Хинштейн.
Он пообещал, что пакет законопроектов будет подготовлен в кратчайшие сроки.
Саммит мира по Украине, который лидерам G7 предложил провести Владимир Зеленский, может состояться до начала саммита НАТО в Литве 11 июля, пишет The Wall Street Journal.
По словам источников издания, президент Франции Эмманюэль Макрон предложил провести встречу в Париже. О готовности принять у себя конференцию заявили Дания и Швеция.
Четкого списка участников саммита нет, пишет газета, но европейские официальные лица стремятся привлечь к участию Бразилию, Индию и Китай.