Шебекино Белгородской области за ночь трижды обстреляли из «Града», пять человек пострадали, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. Трое из них госпитализированы.

Снаряды попали в частный жилой дом и крышу одного из административных зданий.

«Сейчас в сети распространяется фейк — информация о точках сбора для срочной эвакуации жителей Шебекинского округа. На данный момент массово собирать людей в какой-то конкретной точке невозможно и небезопасно», — добавил он.