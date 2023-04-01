Россия не согласна с тем, что Запад использует Инициативу по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения (ИБОР-ОМУ) как «индульгенцию» на перехват судов, заявили РБК в департаменте информации и печати МИДа, комментируя отказ Москвы от участия в ней.

«ИБОР нужна Западу как «индульгенция» для осуществления перехватов любых не понравившихся судов на море и в воздухе без оглядки на международное право и решения СБ ООН. Мы с таким подходом не согласны, как и целый ряд других крупных государств, включая наших партнеров по БРИКС и ШОС, которые в ИБОР не участвуют», — отметили в МИДе.

В министерстве уточнили, что Москва вышла из ИБОР 23 декабря 2022 года, объяснив такой шаг неготовностью западных стран, участвующих в механизме, к равноправному и конструктивному сотрудничеству. «Последней каплей» в МИДе назвали «келейное» решение заблокировать участие России в рабочих мероприятиях ИБОР.