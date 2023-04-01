Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 402-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Главное к 9:00 мск:
- Конфликт на Украине может затянуться и продлиться от двух до четырех лет, предположил канцлер Германии Олаф Шольц. Он пообещал поддерживать Киев столько, сколько потребуется.
- Украина получила десятки танков от стран Запада, но их недостаточно, чтобы начать контрнаступление, сказал на конференции, организованной Frankfurter Allgemeine Zeitung замглавы МИД, бывший украинский посол в Германии Андрей Мельник.
- Украинские военные вряд ли смогут в 2023 году вытеснить российские войска и вернуть утраченные территории, сказал в интервью Defence One генерал Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов.
- Болгария, Венгрия, Польша, Румыния и Словакия обратились к властям Евросоюза с просьбой купить у них скопившееся украинское продовольствие, а также предоставить финансовую поддержку на ускорение развития транспортной инфраструктуры.
Направлявшемуся в Тирасполь россиянину отказали во въезде в Молдавию, поскольку его сочли участником военной операции на Украине, говорится в пресс-релизе пограничной полиции республики. «В ходе допроса он запутался в своих показаниях, пытаясь ввести в заблуждение инспекторов пограничной полиции. Лицо, о котором идет речь, не было допущено к пересечению государственной границы и было возвращено воздушным транспортом в страну отправления», — говорится в сообщении.
Всего за сутки во въезде было отказано 24 иностранцам. Россиянина удалось выявить в потоке пассажиров в Кишиневском международном аэропорту по полученной от спецслужб информации.
Минюст добавил в реестр иноагентов:
- Максима Покровского, фронтмена группы «Ногу свело!»,
- Сергея Бойко, сооснователя «Общества защиты интернета»,
- Георгия Чентемирова, главу Союза журналистов Карелии (покинул Россию в конце 2022 года),
- проект «Теплица социальных технологий»,
- объединение «Альянс гетеросексуалов и ЛГБТ за равноправие»,
- объединение «Настоящая Россия», основанное писателем Борисом Акуниным, актером Михаилом Барышниковым и экономистом Сергеем Гуриевым (признан иноагентом).
Россия не согласна с тем, что Запад использует Инициативу по безопасности в борьбе с распространением оружия массового поражения (ИБОР-ОМУ) как «индульгенцию» на перехват судов, заявили РБК в департаменте информации и печати МИДа, комментируя отказ Москвы от участия в ней.
«ИБОР нужна Западу как «индульгенция» для осуществления перехватов любых не понравившихся судов на море и в воздухе без оглядки на международное право и решения СБ ООН. Мы с таким подходом не согласны, как и целый ряд других крупных государств, включая наших партнеров по БРИКС и ШОС, которые в ИБОР не участвуют», — отметили в МИДе.
В министерстве уточнили, что Москва вышла из ИБОР 23 декабря 2022 года, объяснив такой шаг неготовностью западных стран, участвующих в механизме, к равноправному и конструктивному сотрудничеству. «Последней каплей» в МИДе назвали «келейное» решение заблокировать участие России в рабочих мероприятиях ИБОР.
Норм закона, предполагающих, что удаление учетной записи на «Госуслугах» и приложения будет считаться уклонением от армии, нет, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. Так он прокомментировал слова зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрия Швыдкина.
«Я таких норм закона не знаю. Возможно, уважаемый коллега депутат Швыткин так и считает — но закона такого нет», — написал он. Сенатор подчеркнул, что порядок вручения повесток остается прежним.
Член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в разговоре с РБК также усомнился в том, что присланная через «Госуслуги» повестка будет считаться лично врученной. «Ну а если он [призывник] в отпуске, например?», — добавил он. При этом Заварзин заявил, что на «Госуслугах» все данные обновляются в режиме «онлайн», это позволит не призвать «мертвых душ».
В свою очередь, Минцифры объяснило пропажу возможности удалить профиль на сайте госуслуг онлайн «участившимися взломами личных кабинетов и последующим удалением учетной записи злоумышленниками»
Министерство подтвердило, что теперь удалить учетную запись возможно только при посещении МФЦ.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал решение Уимблдона разрешить российским и белорусским игрокам участвовать в турнире «аморальным». В своем твиттере он также призвал правительство Великобритании отказать игрокам из этих стран в визах.
Российский МИД сегодня объявил персоной нон грата дипломатического сотрудника посольства Эстонии. Это стало ответом на аналогичный шаг Таллина, о котором стало известно 24 марта.
С января 2022 года страны уже успели выслать более 600 российских дипломатов. Это больше, чем суммарно за предыдущие 20 лет. Как Россия и другие страны обменивались высылками в XXI веке — в инфографиках РБК.
Прекращение огня, которое предусматривает сохранение за Россией присоединенных территорий, недопустимо, заявил советник офиса президента Украины Михаил Подоляк.
«Это совершенно недопустимо. Украина имеет право перемещать войска и технику по своей территории так, как считает нужным. Странные «миротворцы» выглядят нелепо», — отметил он.
Ранее Лукашенко в ходе послания Национальному собранию предложил «объявить перемирие без права перемещения группировок войск и переброски оружия и техники». Он добавил, что «если Запад опять использует это время для обмана, то Россия будет обязана использовать всю мощь армии — и обедненный уран, и обогащенный уран».
Федерация фехтования Франции отказалась от проведения этапа Кубка мира среди шпажистов из-за возможного участия в нем российских и белорусских спортсменов. Турнир должен был пройти с 19 по 21 мая в Сен-Мор-де-Фоссе, пригороде Парижа.
Международная федерация фехтования (FIE) 10 марта разрешила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в турнирах в нейтральном статусе со второй половины апреля.
После этого в Германии отменили этап Кубка мира, в Польше пообещали потребовать от потенциальных участников осудить спецоперацию, в Финляндии решили не проводить традиционный турнир под эгидой FIE, так же поступили в Дании.
Повестки в военкомат надо вручать призывникам под роспись, электронный способ вызова в военкоматы в настоящее время не закреплен в российском законодательстве, сообщил ТАСС глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев.
По его словам, в настоящее время оповещения, которые военные комиссариаты рассылают россиянам в электронном виде, «не являются повестками».
Ранее представитель Генштаба Владимир Цимлянский заявил, что этой весной уведомления о необходимости явиться в военкомат будут приходить призывникам не только в бумажном, но и в электронном виде. Единую электронную базу данных военкоматы сформировали в ходе постановки на учет призывников в 2023-м году, отметил он.
По словам Цимлянского, ведомство учло опыт, полученный в ходе проведения частичной мобилизации в 2022 году, когда граждане самостоятельно, через портал госуслуг, записывались добровольцами.
Министерство торговли США продлило действие экспортных ограничений в отношении авиакомпании «Аэрофлот» на 180 дней. Постановление опубликовано в электронной базе Федерального реестра, его подписал помощник министра торговли Мэтью Акселрод. Документ вступит в силу 3 апреля.
Запрос на возобновление распоряжения о временном отказе в экспортных привилегиях поступил 7 марта от Бюро промышленности и безопасности (входит в структуру Минторга). «Письменный запрос был подан более чем за 20 дней до истечения срока действия распоряжения. Копия запроса на возобновление действия [рестрикций] была направлена в «Аэрофлот», — говорится в заявлении.
Минторг США ввел ограничения в отношении «Аэрофлота» 7 апреля прошлого года. Под них также попали авиакомпании Utair и Azur Air, позже аналогичные санкции были введены против компании «Россия». Свое решение ведомство объяснило «продолжающимися экспортными нарушениями, связанными с комплексным экспортным контролем в отношении России», введенным Министерством торговли США.
В отношении музыканта Семена Слепакова начали проверку по статье о дискредитации Вооруженных сил из-за его творчества, сообщили источники ТАСС и SHOT.
Ранее он записал несколько антивоенных песен. В прошлом году артист эмигрировал в Израиль.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предложил организаторам Уимблдона не пускать российских и белорусских спортсменов на теннисный турнир, отказав им в выдаче британских виз.
Настоятель монастыря УПЦ в Киево-Печерской лавре митрополит Павел заявил о готовящемся «штурме Лавры» в 17:00, сообщило «Страна ua». Пока ситуация в районе монастыря спокойная. Издание сообщает о том, что противником УПЦ там 10-15 человек.
Советник офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал «совершенно недопустимым» предложение Александра Лукашенко по немедленному прекращению огня.
Европейские миротворцы, если они появятся на Украине, станут «законной целью» для российских военных, заявил замглавы Совбеза Дмитрий Медведев.
«Такие «миротворцы» — наши прямые враги. Волки в овечьей шкуре. Они будут законной целью для наших Вооруженных сил, если разместятся на передовой без согласия России с оружием в руках и будут напрямую угрожать нам. И тогда эти «миротворцы» должны быть безжалостно уничтожены. Они солдаты врага», — написал Медведев в своем телеграм-канале.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что страны ЕС близки к обсуждению возможности отправки «войск миротворческого типа» на Украину.