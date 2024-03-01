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Военная операция на Украине ,  
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Военная операция на Украине. Онлайн

Сюжет
Военная операция на Украине

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 737-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
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11:00

Верховная рада Украины сможет рассмотреть во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации до конца марта, прогнозирует член оборонного комитета Федор Вениславский, слова которого приводит «Страна.ua».

К документу после первого чтения было подано более 4 тыс. поправок. По оценке Вениславского, по оптимистичному сценарию комитет закончит их рассматривать до 10-15 марта, по пессимистичному — до 20 марта.

10:31

Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника военной операции сняли с рейса в Москве.

Мужчину, который после лечения из-за полученного ранения возвращался домой, заподозрили в курении на борту самолета, однако, отмечает СК, датчики дыма не срабатывали и других фактов, подтверждающих претензии к пассажиру, установлено не было.

Стюардесса этого рейса заявила «360», что почувствовала запах сигарет в туалете именно после того, как там побывал этот пассажир. Сам мужчина опроверг телеканалу курение на борту, сказав, что покурил до посадки. Он также пояснил, что много курит и его одежда пропахла сигаретами.

10:08

ФСБ заявила, что в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты на полуострове.

У мужчины изъяли радиоуправлемое взрывное устройство, электродетонаторы и пластичное взрывчатое вещество, а в его телефоне была обнаружена переписка, подтверждающая планы совершить теракт на ж/д-путях в Симферопольском районе Крыма, заявили в ведомстве.

Женщина, по версии ФСБ, планировала теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота.

09:45

Что произошло за ночь и утро:

  • В Нижегородской области перехватили три беспилотника, сообщили в Минобороны. Позже мэр Дзержинска Иван Носков уточнил, что атака трех беспилотников была подавлена на территории промзоны этого города. По его словам, жертв и разрушений нет.
  • ПВО ночью уничтожили дрон в Белгородской области.
  • Над Курской областью в четверг поздно вечером сбили беспилотник, сообщило Минобороны. Утром курский губернатор Роман Старовойт написал, что из-за украинского БПЛА три села остались без света.
  • Поздно вечером администрация Воронежа сообщила, что было зафиксировано «движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц» в направлении города. Позднее власти области сообщили, что «границы региона эти БПЛА так и не пересекли».
  • В России создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр беспилотных систем и технологий». Центр объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством беспилотников, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.
  • Украина обратилась к России по вопросу о выдаче тел погибших при крушении Ил-76, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Самолет был сбит в Белгородской области в январе. На борту находились 74 человека, из них 65 – пленные украинские военнослужащие, все они погибли. Владимир Путин заявлял, что Ил-76 был сбит ракетой американской системы ПВО Patriot.
  • Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине Taurus, поскольку, если такую ракету «неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве». Дальность крылатых ракет Taurus составляет 500 км.
Вчера 21:04

Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова оштрафовали на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Поводом стала публикация в телеграм-канале издания, в которой суд увидел «признаки дискредитации специальной военной операции».

Вчера 20:44

Спикер российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова главы Пентагона о том, что поражение Украины будет грозить прямым военным столкновением России и НАТО.

«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского?
И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Вчера 20:31

Если Украина потерпит поражение в конфликте, НАТО придется воевать с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам.

Он сказал, что если Украина проиграет, то Россия «не остановится» и атакует соседние страны, в первую очередь страны Балтии. Владимир Путин ранее назвал заявления о возможном нападении России на Европу бредом.

«Если Украина проиграет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией», — сказал Остин.

Вчера 19:45

Чиновники на Украине опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться, если союзники Киева не увеличат поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.

Оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды, отметило агентство. По словам собеседника, отход украинских сил из Авдеевки и взятие под российский контроль нескольких близлежащих населенных пунктов «усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать».

Вчера 19:23

Эмманюэль Макрон назвал взвешенными все свои слова, касающиеся ситуации на Украине. Ранее он не исключил отправку войск туда в будущем.

«Это достаточно серьезные вопросы. Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено», — сказал французский президент.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позднее объяснил, что речь не идет об отправке военных «для ведения войны против России», участники на саммите в Париже лишь предлагали разные идеи насчет поддержки Украины.

Вчера 18:47

Минобороны сообщило, что около 17:40 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.

Вчера 18:02

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Новое Волоконовского района. «Пострадавших нет. В результате прилета артмины поврежден легковой автомобиль».

Вчера 17:48

Дмитрий Песков заявил телеканалу RTVI, что Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине. «Британцы действительно оказывают разные формы поддержки. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», - сказал пресс-секретарь президента.

Вчера 17:14

Минобороны сообщило, что около 15:45 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом.

Вчера 16:36

Вчера 15:45

Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о начале подготовки плана по восстановлению Северодонецкой агломерации. По его словам, там уже строятся дороги, идет работа по подаче воды, электричества, газа.

Вчера 15:43

Конституционный суд Украины не получал обращение офиса президента Украины, в котором содержался запрос о возможности сохранения Владимиром Зеленским должности после истечения его полномочий 20 мая. Об этом сообщил украинский «Пятый канал».

Вчера 14:44

Минобороны сообщило, что около 12:50 над Белгородской областью дежурные средства уничтожили украинский беспилотник.

Вчера 14:22

Владимир Путин назвал настоящей элитой России «труженников и воинов», которые своим делом доказали преданность стране. Им президент противопоставил тех, кто «набили карманы в 90-х». 

Президент отметил, что «постоянно встречается с участниками специальной военной операции». «Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Сердце наполняется гордостью за наш народ и этих людей. Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции», — заявил Путин.

Такие люди «не кичатся успехами, но в переломные моменты берут на себя ответственность», и таким «можно доверить Россию в будущем», продолжил он. «Слово элита себя дискредитировало. Особенно те, кто набили карманы за счет процессов. Они точно не элита. Подлинная элита это те кто служит России», — подчеркнул президент.
 

Вчера 13:45

Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что с учетом имеющейся у него информации он настроен оптимистично по отношению к ходу военной операции.

«С учетом тех заявлений, которые приводит Министерство обороны, я настроен оптимистично о том, как идет процесс освобождения территорий республики», — заявил он.

Вчера 13:08

На Украине запустят мобильное приложение «Повітряна тривога» (воздушная тревога), которое будет предупреждать о приближении ракет и дронов, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

«То есть вы указываете в приложении свой регион, и у вас появляется дополнительная информация, когда входит в воздушное пространство определенный объект», — сказал Игнат (цитата по «Стране.ua»).

Автор
Редакция РБК
Украина Россия Донбасс Военная операция на Украине
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