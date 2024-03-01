Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 737-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий.
Верховная рада Украины сможет рассмотреть во втором чтении законопроект об ужесточении мобилизации до конца марта, прогнозирует член оборонного комитета Федор Вениславский, слова которого приводит «Страна.ua».
К документу после первого чтения было подано более 4 тыс. поправок. По оценке Вениславского, по оптимистичному сценарию комитет закончит их рассматривать до 10-15 марта, по пессимистичному — до 20 марта.
Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника военной операции сняли с рейса в Москве.
Мужчину, который после лечения из-за полученного ранения возвращался домой, заподозрили в курении на борту самолета, однако, отмечает СК, датчики дыма не срабатывали и других фактов, подтверждающих претензии к пассажиру, установлено не было.
Стюардесса этого рейса заявила «360», что почувствовала запах сигарет в туалете именно после того, как там побывал этот пассажир. Сам мужчина опроверг телеканалу курение на борту, сказав, что покурил до посадки. Он также пояснил, что много курит и его одежда пропахла сигаретами.
ФСБ заявила, что в Крыму задержаны мужчина и женщина, которые были завербованы украинскими спецслужбами и готовили теракты на полуострове.
У мужчины изъяли радиоуправлемое взрывное устройство, электродетонаторы и пластичное взрывчатое вещество, а в его телефоне была обнаружена переписка, подтверждающая планы совершить теракт на ж/д-путях в Симферопольском районе Крыма, заявили в ведомстве.
Женщина, по версии ФСБ, планировала теракт в отношении военнослужащего Черноморского флота.
Что произошло за ночь и утро:
- В Нижегородской области перехватили три беспилотника, сообщили в Минобороны. Позже мэр Дзержинска Иван Носков уточнил, что атака трех беспилотников была подавлена на территории промзоны этого города. По его словам, жертв и разрушений нет.
- ПВО ночью уничтожили дрон в Белгородской области.
- Над Курской областью в четверг поздно вечером сбили беспилотник, сообщило Минобороны. Утром курский губернатор Роман Старовойт написал, что из-за украинского БПЛА три села остались без света.
- Поздно вечером администрация Воронежа сообщила, что было зафиксировано «движение беспилотных летательных аппаратов в количестве около 5 единиц» в направлении города. Позднее власти области сообщили, что «границы региона эти БПЛА так и не пересекли».
- В России создана автономная некоммерческая организация (АНО) «Центр беспилотных систем и технологий». Центр объединяет более 100 представителей малого и среднего бизнеса, которые занимаются производством беспилотников, систем связи и радиоэлектронной борьбы и разведки.
- Украина обратилась к России по вопросу о выдаче тел погибших при крушении Ил-76, сообщила омбудсмен Татьяна Москалькова. Самолет был сбит в Белгородской области в январе. На борту находились 74 человека, из них 65 – пленные украинские военнослужащие, все они погибли. Владимир Путин заявлял, что Ил-76 был сбит ракетой американской системы ПВО Patriot.
- Олаф Шольц заявил, что Германия не будет поставлять Украине Taurus, поскольку, если такую ракету «неверно применить, то она может поразить цель где-нибудь в Москве». Дальность крылатых ракет Taurus составляет 500 км.
Главного редактора «Новой газеты» Сергея Соколова оштрафовали на 30 тыс. руб. по административной статье о дискредитации армии. Поводом стала публикация в телеграм-канале издания, в которой суд увидел «признаки дискредитации специальной военной операции».
Спикер российского МИДа Мария Захарова прокомментировала слова главы Пентагона о том, что поражение Украины будет грозить прямым военным столкновением России и НАТО.
«Это прямая угроза России или попытка придумать отговорку для Зеленского?
И то, и другое безумно. Зато теперь все видят, кто агрессор — это Вашингтон», — написала Захарова в своем телеграм-канале.
Если Украина потерпит поражение в конфликте, НАТО придется воевать с Россией, заявил глава Пентагона Ллойд Остин, выступая перед комитетом Палаты представителей по вооруженным силам.
Он сказал, что если Украина проиграет, то Россия «не остановится» и атакует соседние страны, в первую очередь страны Балтии. Владимир Путин ранее назвал заявления о возможном нападении России на Европу бредом.
«Если Украина проиграет, я действительно считаю, что НАТО будет воевать с Россией», — сказал Остин.
Чиновники на Украине опасаются, что к лету 2024 года продвижение российских войск может ускориться, если союзники Киева не увеличат поставки боеприпасов, сообщили источники Bloomberg.
Оценка ситуации на поле боя «становится все более мрачной» на фоне отсутствия в конгрессе США решения о дополнительной помощи Киеву и попыток ВСУ экономить снаряды, отметило агентство. По словам собеседника, отход украинских сил из Авдеевки и взятие под российский контроль нескольких близлежащих населенных пунктов «усиливает опасения, что оборона Киева может не выдержать».
Эмманюэль Макрон назвал взвешенными все свои слова, касающиеся ситуации на Украине. Ранее он не исключил отправку войск туда в будущем.
«Это достаточно серьезные вопросы. Каждое слово, которое я говорю по этому поводу, взвешено, обдумано и измерено», — сказал французский президент.
Министр обороны Франции Себастьян Лекорню позднее объяснил, что речь не идет об отправке военных «для ведения войны против России», участники на саммите в Париже лишь предлагали разные идеи насчет поддержки Украины.
Минобороны сообщило, что около 17:40 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Белгородской областью.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что под обстрел ВСУ попало село Новое Волоконовского района. «Пострадавших нет. В результате прилета артмины поврежден легковой автомобиль».
Дмитрий Песков заявил телеканалу RTVI, что Великобритания фактически напрямую вовлечена в конфликт на Украине. «Британцы действительно оказывают разные формы поддержки. И людьми на месте, и разведданными, и так далее и тому подобное. То есть они фактически напрямую вовлечены в этот конфликт», - сказал пресс-секретарь президента.
Минобороны сообщило, что около 15:45 дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над Крымом.
Вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала «Россия 24» заявил о начале подготовки плана по восстановлению Северодонецкой агломерации. По его словам, там уже строятся дороги, идет работа по подаче воды, электричества, газа.
Конституционный суд Украины не получал обращение офиса президента Украины, в котором содержался запрос о возможности сохранения Владимиром Зеленским должности после истечения его полномочий 20 мая. Об этом сообщил украинский «Пятый канал».
Минобороны сообщило, что около 12:50 над Белгородской областью дежурные средства уничтожили украинский беспилотник.
Владимир Путин назвал настоящей элитой России «труженников и воинов», которые своим делом доказали преданность стране. Им президент противопоставил тех, кто «набили карманы в 90-х».
Президент отметил, что «постоянно встречается с участниками специальной военной операции». «Все они с оружием в руках встали на защиту Родины. Сердце наполняется гордостью за наш народ и этих людей. Такие не отступят, не подведут и не предадут. Они и должны выходить на ведущие позиции», — заявил Путин.
Такие люди «не кичатся успехами, но в переломные моменты берут на себя ответственность», и таким «можно доверить Россию в будущем», продолжил он. «Слово элита себя дискредитировало. Особенно те, кто набили карманы за счет процессов. Они точно не элита. Подлинная элита это те кто служит России», — подчеркнул президент.
Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что с учетом имеющейся у него информации он настроен оптимистично по отношению к ходу военной операции.
«С учетом тех заявлений, которые приводит Министерство обороны, я настроен оптимистично о том, как идет процесс освобождения территорий республики», — заявил он.
На Украине запустят мобильное приложение «Повітряна тривога» (воздушная тревога), которое будет предупреждать о приближении ракет и дронов, сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
«То есть вы указываете в приложении свой регион, и у вас появляется дополнительная информация, когда входит в воздушное пространство определенный объект», — сказал Игнат (цитата по «Стране.ua»).