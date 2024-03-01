Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как участника военной операции сняли с рейса в Москве.

Мужчину, который после лечения из-за полученного ранения возвращался домой, заподозрили в курении на борту самолета, однако, отмечает СК, датчики дыма не срабатывали и других фактов, подтверждающих претензии к пассажиру, установлено не было.

Стюардесса этого рейса заявила «360», что почувствовала запах сигарет в туалете именно после того, как там побывал этот пассажир. Сам мужчина опроверг телеканалу курение на борту, сказав, что покурил до посадки. Он также пояснил, что много курит и его одежда пропахла сигаретами.