Военная операция на Украине. Онлайн
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале спецоперации по «демилитаризации» и «денацификации» Украины. Что происходит на 343-й день операции, а также все самое важное о санкциях и других последствиях боевых действий
Запрет на межличностное общение на русском зыке следует распространить на все украинские вузы, заявил уполномоченный по защите государственного языка на Украине Тарас Кремень в эфире телеканала «Киев». Он поддержал установление такого запрета в Киевско-Могилянской академии, где его ввело руководство 27 января.
«Я поддерживаю это решение и считаю, что в каждом университете должны быть созданы самые лучшие возможности для воспитания действительно патриотических, волевых, образованных граждан Украины», — сказал Кремень.
В России с 1 февраля вступил в силу запрет на поставки нефти недружественным странам, которые установили на нее ценовой потолок. Поставки российской нефти и нефтепродуктов запрещаются иностранным гражданам и компаниям на всех этапах поставки, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».
Запрет на поставки нефти будет действовать с 1 февраля по 1 июля 2023 года. Но на основании специального решения президента могут быть сделаны исключения.
Ракеты большей дальности могут впервые войти в пакет помощи США Украине, передает Reuters. Агентство ссылается на источника, осведомленного о подготовке поставок. Возможная «стоимость» нового пакета — $2,2 млрд, пишет агентство.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил об ударе вооруженных сил Украины по территории Новозыбковского городского округа. «Пострадавших и разрушений гражданских объектов нет. Нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах. На месте работают оперативные и аварийные службы», — написал он в телеграм-канале.
Международный олимпийский комитет заявил, что вопрос с допуском спортсменов из России и Белоруссии на международные соревнованиях не подлежит обсуждению. Об этом говорится в Twitter МОК (соцсеть заблокирована в России). «Санкции против российского и белорусского государств и их правительств не подлежат обсуждению. Они были единогласно подтверждены на недавнем Олимпийском саммите 9 декабря 2022 года», — говорится в сообщении.
В частности в этих санкциях говорится, что никакие флаги, гимны, цвета или какие-либо другие опознавательные знаки двух стран нельзя демонстрировать ни на одном спортивном мероприятии.
В США не видят признаков того, что выделенные средства на помощь Украине используются не по назначению. Об этом сообщила официальный представитель Министерства финансов США Меган Аппер агентству Reuters. «У нас нет никаких признаков того, что финансовые средства США используются не по назначению на Украине», — сказала она.
Аппер добавила, что в Соединенных Штатах приветствуют предпринимаемые украинской стороной шаги по сотрудничеству, «чтобы помощь США достигала тех, кому она предназначена».
Количество иностранных граждан, получивших российское гражданство в 2022 году, снизилось на 6,4% по сравнению с 2021 годом, составив чуть более 691 тыс. человек, следует из миграционной статистики МВД России, которую изучил РБК. В 2021 году решение о предоставлении российского гражданства было принято в отношении более 735 тыс. человек.
Большинство ставших россиянами в 2022 году — граждане Украины. На них пришлось почти 43% от общего числа решений о приобретении гражданства — почти 297 тыс. В статистике МВД с января по декабрь 2022 года жители ДНР и ЛНР учитываются отдельно (Россия признала независимость республик 21 февраля 2022 года) — гражданство в течение прошлого года получили 4891 житель ДНР и 1991 житель ЛНР.
Во Франции нет запрета на поставки Украине военных самолетов, заявил глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню на пресс-конференции с украинским коллегой Алексеем Резниковым.
«Наша доктрина [по этому вопросу] очень простая, у нас нет никаких табу. <...> Авиация — часть того, что необходимо Украине», — сказал Лекорню.
Госдеп США считает, что Россия нарушила договор СНВ тем, что отказывалась разрешить инспекции и отклоняла просьбы Вашингтона о встрече для обсуждения вопросов соблюдения документа. Об этом пишет WSJ со ссылкой на доклад ведомства, направленный в конгресс.
Газета пишет, что это «первый случай, когда США обвиняют Россию в нарушении договора», заключенного в 2011 году. В Госдепе отметили, что отсутствие инспекций затрудняет проверку количества боеголовок, развернутых Россией.
Высокопоставленный собеседник издания из Госдепа указал, что американская сторона по-прежнему ценит соглашение и для российской стороны есть «четкий путь к его соблюдению». «Оба этих случая несоблюдения легко исправить», — сказал источник издания.
МИД России ранее заявлял, что Вашингтон нарушает договор СНВ.
Джо Байден заявил, что обсудит с Владимиром Зеленским последние запросы Киева о поставках современного вооружения.
25 января Байден сообщил, что США поставят Украине 31 танк Abrams. 30 января он отрицательно ответил на вопрос о намерении поставить истребители F-16.
Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система ПВО, сбито два снаряда, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«Последствия на земле уточняют оперативные службы. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет», — написал глава Белгородской области телеграм-канале.
Украина вышла еще из двух межправсоглашений с Россией, сообщил представитель правительства в Верховной раде Тарас Мельничук.
Прекращено действие следующих соглашений:
- о сотрудничестве в сфере воздушного транспорта от 12.01.1994;
- о принципах сотрудничества в области производства и поставок авиационной техники от 08.02.19.
Вашингтон ввел экспортные ограничения против семи иранских компаний за производство беспилотников, которые, как считают власти США, используются Россией на Украине.
Минторг США указал, что действия этих компаний Ирана противоречат интересам национальной безопасности и внешней политики США, а также служат «еще большему разжиганию конфликта на Украине».
Российская сторона ранее отрицала, что Иран поставлял России дроны.
Владимир Путин поручил правительству вместе с Общероссийским движением детей и молодежи организовать мероприятия с привлечением Героев России и участников военной операции.
«Разработать и реализовать программы наставничества, обеспечить проведение мероприятий с привлечением Героев Российской Федерации и участников специальной военной операции», — говорится в поручении президента.
Доклад главе государства они должны представить до 1 июня 2023 года, а затем отчитываться ежегодно.
На левой автомобильной части Крымского моста завершена установка последнего, четвертого пролета, сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«Сегодня строители успешно завершили надвижку четвертого пролета левой стороны автодорожной части Крымского моста. <...> Рассчитываем, что движение легкового транспорта и автобусов будет восстановлено в марте этого года», — сказал Хуснуллин.
Беспрецедентные западные санкции, которые включают запрет на поставки в Россию самолетов и комплектующих к ним, а также закрыли европейский рынок для российских авиакомпаний, направлены на уничтожение авиации в России, заявил в интервью РБК глава Росавиации Александр Нерадько.
В марте 2022 года с подобным заявлением выступил глава генерального директората по мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей, комментируя только введенные ограничения в ответ на начало военной спецоперации России на Украине.
«Да, было такое откровенное заявление высокопоставленного европейского чиновника, которое, видимо, он долго вынашивал. Не получилось, — комментирует Нерадько. — По одной простой причине — все, кто отвечает у нас за авиацию, приняли своевременные и правильные решения в ответ на действия тех, кто присоединился к санкциям».
Полную версию интервью руководителя Росавиации Александра Нерадько читайте 1 февраля в газете РБК и на сайте РБК в 07:00.
Украина получит от западных государств 120–140 танков в рамках первой волны поставок, речь идет о немецких Leopard 2, британских Challenger 2 и американских M1 Abrams, но Киев очень рассчитывает получить и французские Leclerc. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-брифинга.
«Международная танковая коалиция сейчас насчитывает 12 участников. Еще рано называть все страны коалиции и их практические вклады, потому что некоторые из них должны принять формальные решения в соответствии со своими внутренними процедурами», — добавил министр.