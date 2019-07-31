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Facebook представила результаты работы над прибором для чтения мыслей
Технология позволяет декодировать мысли человека и переводить в текст. Для этого испытуемому устанавливают в мозг специальные электроды, но в будущем разработчики хотят отказаться от такого подхода и сделать процесс неинвазивным
Глава Facebook Марк Цукерберг (Фото: Ron Sachs / DPA / ТАСС)

Facebook провела первые испытания технологии, позволяющей трансформировать мысли в текст. Результаты своих исследований лаборатория Facebook Reality Labs опубликовала в журнале Nature. О результатах исследования также сообщается в официальном блоге компании.

Система смогла декодировать мысли человека и перевести их в текстовый формат с точностью более 60%. Исследование проводилось на трех страдающих эпилепсией испытуемых, которым имплантировали в мозг электроды.

Далее с помощью нейрокомпьютерного интерфейса им задавали различные вопросы. Один из них — «звучание какого музыкального инструмента вам приятнее слушать?» После этого им предлагали несколько вариантов ответа на выбор.

Разработанная Facebook система смогла зафиксировать мысленный ответ человека на поставленный вопрос. После этого алгоритм выводил на экран выбранный участниками эксперимента вариант. Эксперимент над тремя добровольцами длился на протяжении года.

Ранний прототип устройства для чтения мыслей (Фото: tech.fb.com)

В будущем компания планирует усовершенствовать технологию и сделать ее такой, чтобы для нее не нужно было проводить инвазивные процедуры. Результаты проводимых исследований могут помочь в разработке устройства для больных, которые потеряли возможность говорить в результате травм и инсульта.

«Сегодня мы делимся информацией о нашей работе над неинвазивным устройством, который позволит человеку печатать, просто представляя слова, которые он хочет сказать», — написал в своем Twitter ответственный за технологии AR/VR вице-президент Facebook Эндрю Босворт.

Автор: Анна Трунина
Теги: Facebook, искусственный интеллект, Исследование, ИТ-технологии
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