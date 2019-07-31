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McDonald's $250 (+17%) прогноз Goldman Sachs к 29.07.20
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Samsung представил новый флагманский планшет
В России новый планшет Samsung Galaxy Tab S6 должен поступить в продажу 7 сентября, его стоимость составит от 52,99 тыс. руб. В ближайшие недели Samsung также должна представить новые смартфоны Galaxy
Samsung Galaxy Tab S6 (Фото: news.samsung.com)

В среду, 31 июля, Samsung представил флагманский планшет Galaxy Tab S6. Планшет обладает двойной камерой 13 и 5 Мп с ультрашироким объективом с углом обзора 123 градуса для пейзажных фотографий, а также фронтальной камерой 8 Мп. Камера также автоматически производит последующую интеллектуальную обработку фотографий.

Оперативная память устройства составляет 6 Гб, а встроенная — 128 Гб с возможностью установки внешней до 512 Гб. Мощность батареи в новом планшете 7,04 мАч.

Дисплей планшета составляет 10,5 дюймов. Толщина корпуса — 5,7 мм, а вес — 420 г. Новинка будет доступна в трех цветах — сером, голубом и золотом.

В экран Galaxy Tab S6 встроен сканер отпечатков пальцев — впервые в планшетах этого производителя. Его можно использовать в режиме многозадачности, то есть просматривать сразу несколько приложений. Его также можно перевести в режим персонального компьютера, присоединив клавиатуру.

Устройство также оснащено специальным стилусом S Pen, который помогает пользователю управлять планшетом, когда он не находится в руках у пользователя. Например, с помощью S Pen и определенных жестов можно делать фотографии или просматривать тот или иной контент.

В России Galaxy Tab S6 поступит в продажу 7 сентября этого года. Его стоимость составит от 52,99 тыс. руб. за версию с доступом к интернету только через Wi-Fi и 59,99 тыс. руб. за LTE-версию. Предзаказ стартует 23 августа. Samsung также объявил, что 5 августа представит еще одно новое устройство (какое — компания не раскрывает), а 7 августа в Нью-Йорке состоится презентация новых смартфонов Galaxy.

По данным группы «М.Видео-Эльдорадо», за первое полугодие 2019 года россияне купили 236 тыс. планшетов на сумму порядка 4 млрд, по сравнению с первой половиной 2018 года продажи в натуральном выражении снизились на 15% и выросли на 5% в денежном. Рынок планшетов в денежном выражении растет за счет роста интереса к устройствам в высоких ценовых сегментах. Доля устройств дороже 23 тыс. в общих продажах выросла до 25% с 16% годом ранее. Наиболее востребованы устройства с большими экранами — 9-10 дюймов, на них приходится больше 60% продаж в штуках. В топ-5 самых популярных производителей планшетов на рынке выходят Huawei, Lenovo, Apple, Samsung, Irbis. Лидерство делят Huawei и Apple.

Автор: Евгения Баленко
Теги: Samsung, Samsung Galaxy, планшет, планшетный компьютер
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