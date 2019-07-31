Samsung представил новый флагманский планшет

В России новый планшет Samsung Galaxy Tab S6 должен поступить в продажу 7 сентября, его стоимость составит от 52,99 тыс. руб. В ближайшие недели Samsung также должна представить новые смартфоны Galaxy

Samsung Galaxy Tab S6 (Фото: news.samsung.com)

В среду, 31 июля, Samsung представил флагманский планшет Galaxy Tab S6. Планшет обладает двойной камерой 13 и 5 Мп с ультрашироким объективом с углом обзора 123 градуса для пейзажных фотографий, а также фронтальной камерой 8 Мп. Камера также автоматически производит последующую интеллектуальную обработку фотографий.

Оперативная память устройства составляет 6 Гб, а встроенная — 128 Гб с возможностью установки внешней до 512 Гб. Мощность батареи в новом планшете 7,04 мАч.

Дисплей планшета составляет 10,5 дюймов. Толщина корпуса — 5,7 мм, а вес — 420 г. Новинка будет доступна в трех цветах — сером, голубом и золотом.

В экран Galaxy Tab S6 встроен сканер отпечатков пальцев — впервые в планшетах этого производителя. Его можно использовать в режиме многозадачности, то есть просматривать сразу несколько приложений. Его также можно перевести в режим персонального компьютера, присоединив клавиатуру.

Устройство также оснащено специальным стилусом S Pen, который помогает пользователю управлять планшетом, когда он не находится в руках у пользователя. Например, с помощью S Pen и определенных жестов можно делать фотографии или просматривать тот или иной контент.