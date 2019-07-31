Samsung представил новый флагманский планшет

В среду, 31 июля, Samsung представил флагманский планшет Galaxy Tab S6. Планшет обладает двойной камерой 13 и 5 Мп с ультрашироким объективом с углом обзора 123 градуса для пейзажных фотографий, а также фронтальной камерой 8 Мп. Камера также автоматически производит последующую интеллектуальную обработку фотографий.
Оперативная память устройства составляет 6 Гб, а встроенная — 128 Гб с возможностью установки внешней до 512 Гб. Мощность батареи в новом планшете 7,04 мАч.
Дисплей планшета составляет 10,5 дюймов. Толщина корпуса — 5,7 мм, а вес — 420 г. Новинка будет доступна в трех цветах — сером, голубом и золотом.
В экран Galaxy Tab S6 встроен сканер отпечатков пальцев — впервые в планшетах этого производителя. Его можно использовать в режиме многозадачности, то есть просматривать сразу несколько приложений. Его также можно перевести в режим персонального компьютера, присоединив клавиатуру.
Устройство также оснащено специальным стилусом S Pen, который помогает пользователю управлять планшетом, когда он не находится в руках у пользователя. Например, с помощью S Pen и определенных жестов можно делать фотографии или просматривать тот или иной контент.