Стыковка первого частного пилотируемого корабля с МКС. Прямая трансляция

Корабль Crew Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал в США накануне, 30 мая. Он должен доставить на Международную космическую станцию (МСК) двух астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли

Это первый в истории частный пилотируемый полет, который проводит американская компания Space X, основанная Илоном Маском.