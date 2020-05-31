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Стыковка первого частного пилотируемого корабля с МКС. Прямая трансляция

Корабль Crew Dragon стартовал с помощью ракеты Falcon 9 с мыса Канаверал в США накануне, 30 мая. Он должен доставить на Международную космическую станцию (МСК) двух астронавтов — Боба Бенкена и Дага Херли

Это первый в истории частный пилотируемый полет, который проводит американская компания Space X, основанная Илоном Маском.

Теги: SpaceX, МКС
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