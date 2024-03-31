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Технологии и медиа ,  
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Третий по величине оператор США признал утечку данных 73 млн клиентов

Оператор связи США AT&T сообщил об утечке данных 73 млн пользователей
В результате утечки в даркнет попали данные миллионов человек — как нынешних абонентов, так и прошлых клиентов. В феврале в работе AT&T произошел масштабный сбой

Американский оператор связи AT&T сообщил, что около двух недель назад в даркнет утекли персональные данные из аккаунтов 73 млн пользователей — 7,6 млн нынешних абонентов и 65,4 млн бывших клиентов, передает Bloomberg

Информация включает в себя имена, домашние адреса, номера телефонов, даты рождения и номера социального страхования клиентов; по предварительным данным, это сведения, актуальные по состоянию на 2019 год.

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Фото:Сергей Булкин / news.ru / Global Look Press

«На сегодняшний день этот инцидент не оказал существенного влияния на деятельность AT&T», — сообщила компания. Оператор начал проверку; где произошла утечка — у самой AT&T или через дилерскую сеть, пока не установлено.

AT&T — третий по величине сотовый оператор США после Verizon Communications Inc. и T-Mobile US Inc. В феврале у компании произошел масштабный сбой; тысячи человек остались без связи на несколько часов. Причиной, по предварительным данным, стали системные проблемы, а не кибератака.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
утечка данных оператор связи сотовый оператор
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