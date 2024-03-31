Третий по величине оператор США признал утечку данных 73 млн клиентов
Американский оператор связи AT&T сообщил, что около двух недель назад в даркнет утекли персональные данные из аккаунтов 73 млн пользователей — 7,6 млн нынешних абонентов и 65,4 млн бывших клиентов, передает Bloomberg
Информация включает в себя имена, домашние адреса, номера телефонов, даты рождения и номера социального страхования клиентов; по предварительным данным, это сведения, актуальные по состоянию на 2019 год.
«На сегодняшний день этот инцидент не оказал существенного влияния на деятельность AT&T», — сообщила компания. Оператор начал проверку; где произошла утечка — у самой AT&T или через дилерскую сеть, пока не установлено.
AT&T — третий по величине сотовый оператор США после Verizon Communications Inc. и T-Mobile US Inc. В феврале у компании произошел масштабный сбой; тысячи человек остались без связи на несколько часов. Причиной, по предварительным данным, стали системные проблемы, а не кибератака.
Под Киевом установили 10 тыс. «зубов дракона». Фото из космоса
Дипломаты из США и ЕС приняли участие в памятной акции у «Крокуса»
Песков ответил на слова Зеленского о переговорах
Большинство банков Армении перестали работать с картами «Мир»
В здании Бауманки загорелась кровля. Видео
Что происходит в приграничном городах и селах Белгородской области. Репортаж
В какой банк положить деньги: топ-10 вкладов в апреле 2024 года