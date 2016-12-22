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BuzzFeed узнал о меморандуме Facebook «увеличивать аудиторию любой ценой»
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BuzzFeed узнал о меморандуме Facebook «увеличивать аудиторию любой ценой»
Технологии и медиа, 03:07
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BuzzFeed узнал о меморандуме Facebook «увеличивать аудиторию любой ценой»
BuzzFeed обнародовал текст письма, которое топ-менеджер Facebook разослал сотрудникам компании. В нем говорилось о том, что все действия, направленные на увеличение аудитории соцсети, оправданы, даже они если могут нанести вред
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В июне 2016 года всем сотрудникам Facebook было разослано внутреннее письмо под названием «Уродливое», узнал BuzzFeed. В нем, по данным издания, занимавший на тот момент должность топ-менеджера компании Эндрю Босуорт ​оценивал различные способы, которыми сотрудники организации могли бы воспользоваться для роста компании.

«Мы соединяем людей. Точка. Вот почему вся работа, которую мы делаем для роста компании, оправдана», — заявлял он в письме, замечая, что этот труд «позволяет обеспечить общение». Так, по мнению Босуорта, для увеличения аудитории социальной сети сотрудникам Facebook можно было применять «все сомнительные практики импорта контактов», а также продолжать пользоваться «хитрым языком, который помогает людям оставаться легко находимыми их друзьями». «Вероятно, однажды мы даже будем делать эту работу в Китае», — писал Босуорт, подчеркивая, что рост аудитории соцсети должен быть обеспечен любой ценой.

«Мы соединяем вместе больше людей», — утверждал он в другом разделе меморандума, отмечая однако, что это может иметь и негативные последствия. «Кому-то это может стоить жизни после того, как его обнаружат хулиганы, а кто-то, возможно, погибнет при теракте, организованном с помощью наших инструментов», — замечал Босуорт.​

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Такое письмо работники Facebook, как напоминает BuzzFeed, получили на следующий день после того, как преступник, ведя прямую трансляцию в социальной сети, убил в Чикаго мужчину.

Facebook оперативно предоставить комментарий по поводу этого меморандума не смог. Однако ситуацию на своей странице в Twitter, как отмечает издание, уже прокомментировал Эндрю Босуорт. «Я не согласен с этими утверждениями сегодня, и я даже был не согласен с ними тогда, когда писал их», — заявил он, подчеркнув, что целью этого послания было указать на «проблемы, которые, по его мнению, заслуживали большего обсуждения». «Спорить на подобные жесткие темы — важная часть нашего [рабочего] процесса. И чтобы сделать это эффективно, мы должны быть готовы принимать даже плохие идеи, но только в случае, если устранять их», — отметил он.

Босуорт, как отмечает BuzzFeed, входил в узкий круг сотрудников, близких к основателю социальной сети Марку Цукербергу. В Facebook он работал с января 2006 года и был глубоко вовлечен во все процессы, в частности работал над формированием новостных лент и групп, а также участвовал в разработке систем борьбы со злоупотреблениями в соцсети, а также систем дополненной реальности. В компании, как рассказали изданию два бывших сотрудника Facebook, Босуорт был известен своей особой грубостью и откровенностью.

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Ранее, в марте, The New York Times опубликовала материал о том, что Cambridge Analytica — компания, занимающаяся политической рекламой, через приложение Facebook собирала персональные данные пользователей социальной сети и составляла психологические портреты избирателей США. Речь, как уточняло издание, тогда шла о данных более 50 млн пользователей платформы. Причем все они, как подчеркивала газета, не давали своего согласия на сбор информации.​ Кроме того, Cambridge Analytica, по данным The New York Times, сотрудничала со штабом победившего на президентских выборах 2016 года Дональда Трампа.

Спустя несколько дней ошибку соцсети, которая предоставила занимающейся политической рекламой компании доступ к данным пользователей, признал Марк Цукерберг. 27 марта телеканал CNN узнал о возможном выступлении основателя Facebook в связи со случившимся в конгрессе США.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Facebook
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