Аналитики оценили готовность россиян доверить выбор покупок ИИ

Согласно опросу НАФИ, 51% россиян сталкивались с рекомендациями ИИ при выборе товаров и услуг. Чаще всего они готовы доверить ему при подборе развлечений или одежды, реже — продуктов питания и в сфере медицины

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Доверить выбор покупок ИИ готовы 43% россиян, показал опрос Национального агентства финансовых исследований (НАФИ), поступивший в РБК.

Наибольшее доверие искусственный интеллект вызывает в сфере развлечений (21%), свидетельствуют результаты исследования. Кроме этой сферы, россияне доверяют ИИ при подборе непродовольственных товаров, таких как одежда или электроника (14%). Меньше россияне доверяют ИИ в туризме (12%) и выборе продуктов питания (7%). В областях образования, финансов и медицины на технологию полагаются не более 7% опрошенных.

При этом 22% респондентов в принципе не готовы полагаться на ИИ при выборе товаров, и чаще такую позицию занимают люди с хорошим материальным положением (30%).

Согласно результатам опроса, 49% россиян положительно воспринимают рекомендации, сформированные ИИ, свидетельствует исследование. Основные причины — удобство, экономия времени и ощущение персонализированного подхода. Наиболее благожелательно к алгоритмам относятся молодые люди 25-34 лет (37%) и респонденты с высшим образованием (43%). Скорее отрицательно технологию оценивают 17% опрошенных, в основном из-за боязни навязчивой рекламы и недоверия к точности рекомендаций. Скептиков больше всего среди россиян старше 55 лет (29%).

Почти каждый второй опрошенный — 49% — положительно воспринимает рекомендации ИИ.

Рекомендации и советы, которые предлагает искусственный интеллект (ИИ) при выборе товаров и услуг в интернете, встречал каждый второй (51%) опрошенный россиянин. При этом 13% респондентов видят их почти ежедневно, 16% — несколько раз в неделю, а 22% — редко.

Часть респондентов либо не знакома с технологией, либо не придает ей значения: 7% заявили, что никогда с ней не сталкивались, а 27% не обращают внимания на то, что рекомендации формируются ИИ.