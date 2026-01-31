Эмма Стоун в слезах и ставки Кендалл Дженнер: что покажут на Super Bowl

Ставка на бывших Кендалл Дженнер, выбор между Cola-Cola и Pepsi, препараты для похудения Серены Уильямс — эти ролики покажут мировые бренды на Super Bowl 2026. Какую рекламу подготовили для самой популярной телетрансляции США

Эмма Стоун (Фото: AdCut / YouTube)

Главный футбольный турнир США и самый дорогой для рекламодателей телеэфир — финал чемпионата Национальной футбольной лиги (НФЛ) Super Bowl 2026 — состоится 8 февраля на стадионе Levi's Stadium в Санта-Кларе, штат Калифорния. В этом году эстафету трансляции у телеканала Fox принял вещатель NBC. В Сети показывать турнир будут стриминги Peacock и NFL+.

Super Bowl во всем мире известен не столько благодаря самому футбольному турниру, сколько из-за масштабного шоу, которое его сопровождает. С 2023 года спонсором этого шоу является Apple Music, сменивший в этой роли PepsiCo. Компания не только продвигает трансляцию на своих ресурсах, но и отвечает за выступления артистов.

В этом году самое ожидаемое выступление арены даст рок-группа Green Day, а хедлайнером Super Bowl станет рэпер Bad Bunny. Кроме того, перед матчем американский гимн исполнит Чарли Пут, известный по хитам «Attention» и «We don't talk anymore». На сцену также выйдут многократная обладательница статуэтки «Грэмми» Брэнди Карлайл и R&B-артистка Коко Джонс. Ожидалось, что на мероприятии выступят Тейлор Свифт или Адель. Но первая не сошлась с организаторами по финансовым условиям, а вторая отказалась выступать из-за «чрезмерного акцента шоу на зрелищности, а не на музыке».

Трансляция Super Bowl каждый год устанавливает рекорды по вниманию аудитории. За прошлогодним турниром в прямом эфире следили 127,7 млн зрителей в США, что сделало его самой популярной телетрансляцией в истории. В этом году организаторы ожидают преодолеть планку в 130 млн.

Благодаря столь высокой популярности Super Bowl выступает площадкой для самой дорогой и престижной рекламы крупнейших мировых брендов. Стоимость 30-секундного ролика в рамках телетрансляции турнира составляет $8 млн. NBCUniversal сообщал, что весь рекламный инвентарь на предстоящий Super Bowl был продан еще в сентябре 2025 года. А некоторые финальные слоты были реализованы по цене $10 млн.

Какие бренды представят свою рекламу на Super Bowl, кто появится в роликах крупнейших мировых корпораций и почему некоторые компании отказываются от промо — в обзоре РБК.

Белые медведи выбирают Pepsi

Рекламные ролик компании PepsiCo под названием «Выбор» специально для Super Bowl снял оскароносный режиссер нескольких частей кинокомикса «Тор» и трагикомедии «Кролик Джоджо» Тайка Вайтити. Главный герой — белый медведь — оказывается перед классическим выбором между Coca-Cola и Pepsi. Участвуя в слепой дегустации, он выбирает Pepsi Zero Sugar вместо Coke Zero Sugar.

Мэттью Макконахи рассуждает о теории заговора

Сервис доставки еды Uber Eats продолжит историю, стартовавшую в рекламном ролике прошлогоднего Super Bowl. Главную роль в промо, как и тогда, исполнит играющий самого себя актер Мэттью Макконахи. Одержимый теориями заговора, он преследует Брэдли Купера во время его пробежек и рассуждает о том, что футбол — это мировой заговор, цель которого продажа еды.

Lay's тизерит тайного героя

В шестисекундном тизере минутного рекламного ролика компании Lay's показана сцена, в которой в поле поднимается рука, держащая картофелину. Сама компания держит в тайне актера, принявшего участие в промо, и предлагает зрителям угадать, чья же рука в итоге показана в кадре. Полная версия рекламы впервые будет показана только в рамках Super Bowl: бренд купил слот прямо перед началом турнира.

«Любит, не любит» на чипсах

Бренд чипсов Pringles — постоянный участник Super Bowl — в этом году пригласил для съемок в рекламе американскую актрису и певицу Сабрину Карпентер. По сюжету она играет в игру «Любит, не любит» с букетом из чипсов Pringles, напоминающим цветок. Полную версию ролика бренд пока держит в секрете.

Леди Гага в черно-белой «американской мечте»

Входящие в один холдинг финтехкомпания из сферы недвижимости Rocket и брокер Redfin решили переосмыслить культовую песню Фреда Роджерса «Won't You Be My Neighbor?». В черно-белом проморолике принадлежащей компаниям платформы для приобретения жилья ее исполнит Леди Гага. Основной нарратив брендов — показать, что образ хорошего соседа, принадлежащего дружескому сообществу своего района, — основа «американской мечты».

Эль Фаннинг рекламирует майонез Hellmann's

Unilever в этом году выкупила 30 секунд рекламного времени на Super Bowl для продвижения своего майонеза Hellmann's. Сюжет ролика разворачивается в оживленном гастрономическом отделе, где обычный обеденный час пик превращается в мини-концерт с участием звезды «Монстров на каникулах» Энди Сэмберга и номинантки на «Оскар» Эль Фаннинг. А главным хитом рекламы станет трек «Sweet Sandwich Time», пародирующий культовую песню Нила Даймонда «Sweet Caroline».

Лыжная драма с Куртом Расселом от Michelob

Пивоварня Anheuser-Busch для рекламы светлого пива Michelob ULTRA сняла целую короткометражную драму. Ее главный герой Грег в исполнении Льюиса Пуллмана (известен по фильмам «Топ Ган: Мэверик», «Громовержцы» и предстоящим «Мстителям: Доктор Дум») — один из самых медленных лыжников, который постоянно платит за выпивку своих друзей. Внезапно под песню Survivor «Eye of the Tiger» его берет под крыло тренер в лице Курта Рассела. Благодаря специфичной подготовке, включающей не только тренировки, но и перетаскивание ящиков с Michelob ULTRA по заснеженным лестницам, Грег становится одним из ведущих лыжников мира и привлекает внимание звезд олимпийской сборной США — сноубордистки Хлои Ким и хоккеиста Ти Джея Оши.

Кинематографичная драма с Эммой Стоун

Американская компания по созданию интернет-сайтов Squarespace сняла рекламу для Super Bowl с участием оскароносной Эммы Стоун. Историю поставил греческий режиссер Йоргос Лантимос, известный по фильмам «Фаворитка» и «Убийство священного оленя». Сюжет ролика, выполненного в стилистике черно-белого короткометражного кино и снятого на пленку в Лондоне, пока держится в тайне, но в тизере был показан драматичный кадр со Стоун в слезах.

Common: «Богатые люди живут дольше»

Цифровая платформа телемедицины Hims & Hers возвращается на Super Bowl с очередной провокационной рекламой. В прошлом году компания выпустила ролик, в котором раскритиковала высокую стоимость препаратов для похудения, вызвав тем самым бурную дискуссию в соцсетях. В этом году Hims & Hers пошли еще дальше и записали рекламу со слоганом «Богатые люди живут дольше», озвученную рэпером и актером Common. Цель промокампании — привлечение внимания к проблеме доступа к медицине у малообеспеченных слоев населения.

Кто отказался от рекламы на Super Bowl По разным причинам некоторые компании, традиционно размещающие рекламу в рамках Super Bowl, в этом году отказались покупать рекламный инвентарь турнира. В их числе — спортивный бренд Nike. Компания проводит масштабную реорганизацию бизнеса и пересмотр маркетинговой стратегии на фоне спада продаж. Тем не менее Nike сохранил статус эксклюзивного поставщика спортивной экипировки для всех команд турнира. Отказался от рекламы и концерн Stellantis, выпускающий в Штатах автомобили Chrysler, Dodge и Jeep. Его директор по маркетингу Оливье Франсуа связал это с тем, что «самое большое американское празднество этого года — 250-летие независимости США» и именно оно, «а не Super Bowl, станет главным событием в 2026 году».

Громкие дебюты

Серена Уильямс рекламирует препараты для похудения

Фармацевтическая компания Ro в этом году впервые купила рекламу в рамках Super Bowl. В ролике бренда снялась его амбассадор, теннисистка Серена Уильямс. Она будет продвигать препарат для снижения веса GLP-1 через рассказ о том, как благодаря ему похудела на 15,5 кг, что уменьшило нагрузку на колени и стабилизировало уровень сахара в крови. «Я подсела на Ro», — заявляет Уильямс в рекламном ролике и связывает улучшение здоровья и физических способностей именно с этим.

Кендалл Дженнер ставит на Fanatics

Спортивный холдинг Fanatics, объединяющий букмекерский бизнес и производство спортивной одежды, дебютирует на Super Bowl с рекламой ставок на спорт, которые будет продвигать Кендалл Дженнер. Популярная модель в предстоящем промо не лишена самоиронии: Fanatics напрямую обыгрывает давний интернет-мем о том, что у спортсменов, встречающихся с Дженнер, наблюдается спад результатов. Дженнер в юмористической форме признает, что ее любовь к роскошному образу жизни, частным самолетам и винтажным авто финансируется за счет выигрышных ставок против ее бывших партнеров через букмекерскую контору Fanatics Sportsbook. «Пока вы это обсуждаете, я на это ставлю, — признается Дженнер. — Как еще я могла бы позволить себе всю эту роскошь? Модельный бизнес? Ха!»

Звезда K-pop продвигает микс с электролитами

Впервые рекламу на Super Bowl покажет и компания — производитель смеси электролитов для питья Liquid IV. Для своего дебюта бренд пригласил корейскую звезду Ким Ынджэ, выступающую под псевдонимом Ejae и получившую всемирную известность благодаря анимационному мюзиклу Netflix «K-pop-охотницы на демонов». Фильм стал самым просматриваемым проектом Netflix за всю историю стриминга и обошел по популярности прежнего многолетнего лидера — «Игру в кальмара»: по состоянию на сентябрь 2025 года его посмотрели 266 млн пользователей.