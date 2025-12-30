 Перейти к основному контенту
Какие фильмы чаще всего смотрели в 2025 году в кино

Стали известны самые кассовые фильмы российского кинопроката в 2025 году
«Волшебник Изумрудного города», «Финист. Первый богатырь» и «Иллюзия обмана 3» стали самыми кассовыми фильмами в кинопрокате 2025 года. Впервые девять картин преодолели планку в 1 млрд руб. При этом цены на билеты выросли на 17,5%
Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», режиссер Рубен Фляйшер
Фото: Кадр из фильма «Иллюзия обмана 3», режиссер Рубен Фляйшер

«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» стал самым кассовым фильмом 2025 года. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по состоянию на 29 декабря, с которыми ознакомился РБК. Фильм при бюджете 978 млн руб., из которых 630 млн были выделены Фондом кино на безвозвратной основе, заработал 3,3 млрд руб. в прокате.

Второе место занял приквел франшизы «Последний богатырь» под названием «Финист. Первый богатырь». Его производство обошлось в 1,2 млрд руб., из которых 500 млн руб. составили безвозвратные субсидии Фонда кино. В прокате на большом экране лента заработала 2,7 млрд руб.

В тройку лидеров также впервые с 2021 года попала иностранная картина — третья часть «Иллюзии обмана». При производственном бюджете в размере $90 млн только в России лента заработала 1,8 млрд руб., или $22,9 млн по среднему курсу за ноябрь, когда состоялась премьера. В мировом прокате сборы составили около $215 млн. Кроме того, в топ-10 самых кассовых проектов в России также попала еще одна иностранная лента — «Дракула» Люка Бессона.

Новогоднее кино экономиста: не советская классика, а российские сериалы
Радио
Фото:Кадр из фильма «Обнальщик», режиссер Борис Акопов

Всего по итогам года девять картин в российском прокате смогли преодолеть планку в 1 млрд руб. кассовых сборов. Для сравнения: год назад этот показатель превысили семь лент, а в 2023-м — только четыре, одна из них — короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой кинотеатры показывали новинки ушедших из России голливудских киностудий.

В целом за период с 1 января по 29 декабря 2025 года российский кинопрокат собрал больше 50 млрд руб. Киносеансы посетили 117,9 млн зрителей. Общая касса по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года выросла на 9,6%. При этом количество зрителей сократилось на 6,7%. Средняя стоимость билета в кино выросла на 17,5%: с 363,8 до 427,5 руб.

Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова
кинотеатры фильмы Фонд кино
