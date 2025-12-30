Какие фильмы чаще всего смотрели в 2025 году в кино
«Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» стал самым кассовым фильмом 2025 года. Это следует из данных Единой автоматизированной информационной системы (ЕАИС) Фонда кино по состоянию на 29 декабря, с которыми ознакомился РБК. Фильм при бюджете 978 млн руб., из которых 630 млн были выделены Фондом кино на безвозвратной основе, заработал 3,3 млрд руб. в прокате.
Второе место занял приквел франшизы «Последний богатырь» под названием «Финист. Первый богатырь». Его производство обошлось в 1,2 млрд руб., из которых 500 млн руб. составили безвозвратные субсидии Фонда кино. В прокате на большом экране лента заработала 2,7 млрд руб.
В тройку лидеров также впервые с 2021 года попала иностранная картина — третья часть «Иллюзии обмана». При производственном бюджете в размере $90 млн только в России лента заработала 1,8 млрд руб., или $22,9 млн по среднему курсу за ноябрь, когда состоялась премьера. В мировом прокате сборы составили около $215 млн. Кроме того, в топ-10 самых кассовых проектов в России также попала еще одна иностранная лента — «Дракула» Люка Бессона.
Всего по итогам года девять картин в российском прокате смогли преодолеть планку в 1 млрд руб. кассовых сборов. Для сравнения: год назад этот показатель превысили семь лент, а в 2023-м — только четыре, одна из них — короткометражка «Три добрых дела», в паре с которой кинотеатры показывали новинки ушедших из России голливудских киностудий.
В целом за период с 1 января по 29 декабря 2025 года российский кинопрокат собрал больше 50 млрд руб. Киносеансы посетили 117,9 млн зрителей. Общая касса по сравнению с сопоставимым периодом 2024 года выросла на 9,6%. При этом количество зрителей сократилось на 6,7%. Средняя стоимость билета в кино выросла на 17,5%: с 363,8 до 427,5 руб.
