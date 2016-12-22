Ripple стала второй криптовалютой по капитализации

Капитализация Ripple превысила $80 млрд, обогнав по этому показателю другую криптовалюту — эфир, которая стоит значительно дороже

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Криптовалюта Ripple, выпущенная в 2013 году, обогнала эфир (Ethereum) и стала второй по капитализации после биткоина. Об этом свидетельствуют данные сайта Coinmarketcap. В пятницу, 29 декабря, капитализация Ripple поднялась до $76 млрд (рост составил 33% с четверга), после чего к 2:00 30 декабря поднялась до $83,899 млрд — примерно треть от капитализации биткоина.

Эфир теперь располагается на третьем месте, капитализация этой криптовалюты составляет $72,3 млрд. Выросла и стоимость Ripple — на 50%, за одну монету к 2:00 дают $2,17.

Как отмечает Bloomberg, эфир, вместо того чтобы догнать биткоин, продолжает отставать. На прошлой неделе другая криптовалюта, биткоин кэш, могла обогнать эфир. «Но угроза рассеялась, после того как биткоин кэш обвалился, а его место занял Ripple», — пишет агентство.

«Нет сомнений, что 2017 год был, среди прочего, годом крипты», — говорил в эфире Bloomberg TV СЕО Ripple Брэд Гарлингхаус. «И за это время Ripple превзошел все другие цифровые активы», — считает он.

За год рост капитализации Ripple составил 20 000%, эфира — около 9000%, биткоина — 1400%.​