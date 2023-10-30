В «ИКС Холдинге» определили схему управления после смерти Черепенникова

Гендиректором «ИКС Холдинга» стал Алексей Белов — ранее заместитель основателя и главы группы Антона Черепенникова, скончавшегося в середине 2023-го. В холдинге также появились доверительный управляющий и специальный совет

Антон Черепенников (Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС)

О том, что новым главой «ИКС Холдинга» назначен Алексей Белов, РБК сообщил представитель компании.

Белов работает в компаниях Антона Черепенникова с июля 2016 года, он занимал должность гендиректора российского интегратора «Талмер», который входил в «ИКС Холдинг» до 2022 года. В прошлом году был назначен первым заместителем гендиректора «ИКС Холдинга».

На посту главы компании он сменил основателя и единственного акционера холдинга Антона Черепенникова, который на 41-м году жизни летом скончался от остановки сердца. Среди задач, поставленных перед новым гендиректором, — «обеспечение корпоративного управления и развитие стратегических проектов группы», сказал представитель «ИКС Холдинга».

Он пояснил, что гендиректора назначил доверительный управляющий, который, в свою очередь, был назначен нотариусом, ведущим наследственное дело. По словам представителя холдинга, назначение доверительного управляющего является стандартной процедурой, применяемой в случае смерти единственного акционера и директора холдинга, так как нормальное функционирование компании предполагает совершение определенных корпоративных процедур, например избрание гендиректора. «В соответствии с позицией наследников и их представителей нотариус назначил доверительным управляющем Алексея Шелобкова. Выбор был обусловлен желанием наследников, чтобы дело Антона [Черепенникова] продолжалось и компанией управлял менеджмент», — рассказал представитель.

Алексей Шелобков является сооснователем и гендиректором двух компаний, входящих в «ИКС Холдинг»: производителя серверов и систем хранения данных под брендом Yadro — «КНС Групп» и «Бюро 1440», которая к 2035 году планирует создать группировку низкоорбитальных отечественных спутников.

В «ИКС Холдинге» также был создан единый управляющий совет, куда вошли управляющие партнеры и главы ключевых бизнес-направлений группы.

По словам представителя холдинга, задача управляющего совета — «синхронизация решений, принимаемых управляющими партнерами и директорами компаний, со стратегией группы, а также утверждение ключевых решений на уровне холдинга»; гендиректор будет отвечать за обеспечение выполнения принятых решений; доверительный управляющий действует в соответствии с компетенцией, предусмотренной законодательством России.

Заведующий бюро адвокатов «Де-юре» Никита Филиппов поясняет, что при смерти единственного участника или акционера по общему правилу полномочия доверительного управляющего ограничены лишь теми действиями, которые мог бы совершить сам наследодатель. «Основная идея доверительного управления заключается в том, что он, прежде всего, должен постараться сохранить, а если это возможно, то и преумножить переданные ему в управление активы. При этом, если доверительное управление совершается без должной заботливости, наследники могут взыскать с доверительного управляющего убытки, и в судебном споре ему придется подробно объяснять, почему он совершил или не совершил то или иное действие, которое привело к убыткам», — объясняет Филиппов. Поэтому, по его словам, в законе нет требования о том, что доверительный управляющий не вправе увольнять гендиректора и назначать нового, одобрять или запрещать совершение крупных сделок, иным образом распоряжаться своими корпоративными правами, но в договоре доверительного управления нотариусом могут быть предусмотрены подобные ограничения.

Что такое «ИКС Холдинг»

Черепенников занимался бизнесом с 2003 года. Он основал киберспортивную компанию Virtus.pro, которая в 2015 году вместе с другими активами вошла в киберспортивный холдинг ESforce. В том же году миллиардер Алишер Усманов проинвестировал в Virtus Pro $100 млн.

Среди первых активов «ИКС Холдинга» — производитель систем оперативно-разыскных мероприятий (СОРМ; устанавливаются на сетях операторов связи для того, что спецслужбы могли отслеживать подозрительные разговоры и переписку). Сейчас в холдинг входит около 30 технологичных компаний, в том числе «КНС Групп», «Бюро 1440» и разработчик решений в области информационной безопасности «Гарда Технологии». В 2020–2021 годах владельцем «ИКС Холдинга» была «ЮэСэМ Телеком», 80% которой, в свою очередь, принадлежало USM Group Алишера Усманова. В начале 2022 года USM продала «ИКС Холдинг» обратно Антону Черепенникову. Сумма сделки не раскрывалась.

Консолидированная выручка «ИКС Холдинга» в 2022 году, по собственным данным, составила 93,4 млрд руб., EBITDA — 34,1 млрд руб., чистая прибыль — 20,4 млрд руб. 60% выручки принесла продажа систем хранения данных. По данным Rusprofile, владельцами «ИКС Холдинга» являются «ХК Икс» (98%) и «ИКС Менеджмент» (2%), владельцами обеих до ноября 2022 года являлся Антон Черепенников (после — информация скрыта).

До смерти Черепенникова стало известно, что «ИКС Холдинг» планирует в 2024 году разместить облигации и не исключает возможность проведения IPO. Аналитики «Технологии доверия» (бывшее российское подразделение PwC) оценили инвестиционную стоимость «ИКС Холдинга» примерно в 300 млрд руб.

Что известно про реорганизацию «ИКС Холдинга»

По словам источника РБК на IT-рынке, среди вариантов реорганизации холдинга после смерти его основателя рассматривалась передача управления консорциуму, в который войдут топ-менеджеры группы и входящих в нее компаний, а также внешние инвесторы. Причем последние — из числа российских госкомпаний, утверждает собеседник РБК, не уточняя детали. Об обсуждении подобной схемы — «менеджемент и инвесторы» — также слышал и другой источник, близкий к холдингу. Ранее несколько собеседников РБК, близких к госкомпаниям, говорили, что интерес к «ИКС Холдингу», и в первую очередь к «КНС Групп», как одному из наиболее перспективных активов группы, проявляли Сбербанк, «Ростелеком» и «Росатом» (РБК направил запросы в эти структуры).

Еще один собеседник РБК настаивает, что обсуждения велись, но в итоге от идеи создания подобного консорциума отказались, «поскольку не пришли к консенсусу по его составу».

Представитель «ИКС Холдинга» сообщил, что сформированная модель с управляющим советом, в который вошли партнеры компаний группы, «абсолютно соответствует» стоящим перед ней задачам. «Какие-либо другие формы управления «ИКС Холдинга» не рассматриваются и не обсуждаются», — указал он.