Шадаев анонсировал налоговые изменения для IT-компаний

Шадаев отметил, что многие годы власти расширяли объемы поддержки IT-отрасли — пока была такая возможность. Но в условиях «существующих бюджетных ограничений» решено повысить тарифы на страховые взносы для IT-компаний до 15%

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министр цифрового развития Максут Шадаев подтвердил планы по увеличению тарифов на страховые взносы для IT-компаний с 7,6 до 15%, а также отмену льготы по НДС на покупку программного обеспечения из отечественного реестра. Такие меры он связал с «существующими бюджетными ограничениями».

«Многие годы правительство последовательно расширяло объемы поддержки IT-отрасли — пока была такая возможность. И вы хорошо развивались, показывая фантастические темпы роста. Но сейчас общая ситуация действительно непростая», — говорится в комментарии Шадаева, опубликованном в телеграм-канале Минцифры.

Шадаев напомнил, что планируется общее увеличение НДС и отмена целого ряда льгот для малого бизнеса. Однако даже в этих условиях правительство продолжит курс на поддержку IT-отрасли, заверил министр. Он отметил, что тарифы на страховые взносы для IT-компаний будут в два раза ниже, чем для предприятий в других отраслях экономики. Кроме того, будут сохранены льготы по налогу на прибыль, льготная ипотека в регионах и отсрочка от военной службы.

«Понимаю, что решение по уменьшению объема льгот стало для многих неожиданным. Вам придется оперативно пересматривать и корректировать свои продуктовые планы <...> Уверен, что накопленный за эти годы запас прочности позволит нам всем сохранить амбиции и необходимый драйв», — добавил он.

Налоговые льготы для IT-компаний были введены в 2020 году: тогда налог на прибыль снизился с 20 до 3%, страховые взносы — с 14 до 7,6%. В 2022 году в ответ на введение санкций для поддержки IT-отрасли власти обнулили налог на прибыль, а также освободили разработчиков софта от НДС. Нулевая ставка по налогу на прибыль действовала до конца 2024 года. В текущем году IT-компании платят налог на прибыль по ставке 5%. Уплата страховых взносов в IT-секторе также претерпела ряд изменений. Так, до 2025 года ставка тарифов 7,6% применялась только к предельной базе, которая составляет 2,76 млн руб. в год. Взносы сверх этого порога не уплачивались. В 2025 году IT-компании стали платить страховые взносы по тарифу 7,6% с выплат как в пределах лимита предельной базы, так и свыше него.