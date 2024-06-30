Китайский аналог Falcon 9 разбился в ходе испытаний

Первая ступень ракеты отошла от стартовой платформы из-за поломки в конструкции и упала в горах в центральном Китае. Tianlong-3 работает на керосине и жидком кислороде. Ее планируют сделать многоразовой ракетой, как Falcon 9

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Китайская компания Tianbing Technology (входит в Space Pioneer) провела первый запуск ракеты-носителя Tianlong-3 («Тяньлун-3»), однако он завершился неудачей, передает Reuters.

Первая ступень ракеты упала в холмистой местности города Гуньи в центральном Китае. После первоначального расследования сообщений о жертвах не поступало, сообщили в компании.

Tianlong-3 — двухступенчатая ракета длиной 71 м и диаметром 3,8 м, работает на керосине и жидком кислороде. Первую ступень питают девять двигателей Tianhuo-12. Всего произведен 41 такой двигатель, первые девять прошли финальные испытания в марте.

В будущем Tianlong-3 планируют сделать многоразовой и проводить до 20 запусков в год. По грузоподъемности ракета приближается к разработанной американской SpaceX Falcon 9: предполагается, что она будет способна вывести на низкую околоземную орбиту 17 т полезной нагрузки (Falcon 9 выводит 22,8 т) и 14 т — на солнечно-синхронную.

На сегодняшний день это крупнейшая коммерческая ракета-носитель, разработанная в Китае. Ожидается, что она увеличит возможности Пекина для запуска, включая партии спутников.

Неделю назад, 23 июня, возле деревни в провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая упала одна из ступеней ракеты «Чанчжэн-2С», запущенной с космодрома Сичан.