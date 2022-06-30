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Технологии и медиа ,  

Умер генеральный директор Xerox

Джон Висентин
Джон Висентин (Фото: Business Wire / AP)

Вице-председатель и главный исполнительный директор американской корпорации Xerox Holdings Джон Висентин умер 28 июня от последствий болезни, говорится в заявлении на сайте компании.

В компании назвали смерть гендиректора неожиданной. У Висентина остались жена и пять дочерей. По данным Reuters, ему было 59 лет. Обязанности главы корпорации будет временно исполнять президент и главный операционный директор Xerox Стив Бандровчак.

Xerox приостановила поставки в Россию
Бизнес
Фото:Karl F. Schöfmann / imagebroker.com / Global Look Press

Xerox была основана в 1906 году как производитель фотобумаги. Она специализируется на разработке технологий печати и производстве копировальных аппаратов. В 1947 году компания приобрела патент на технологию ксерокопирования, изобретенную Честером Карлсоном, усовершенствовала ее и представила на рынке. Xerox представлена в 160 странах, ее штаб-квартира находится в городе Норуолк (штат Коннектикут, США). Висентин стал генеральным директором компании в мае 2018 года.

В первом квартале 2022 года прибыль Xerox составила $1,7 млрд, что на 2,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. За весь 2021 год компания заработала чуть более $7 млрд, выплатив акционерам более $1 млрд дивидендов.

В марте Xerox приняла решение приостановить поставки своей продукции в Россию и заявила, что будет соблюдать «все соответствующие правительственные санкции». Она также оказала поддержку своим украинским сотрудникам и сделала дополнительные взносы гуманитарным организациям.

Теги
Xerox

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Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
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