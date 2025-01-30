В США успешно испытали первый гражданский сверхзвуковой авиалайнер
Прототип сверхзвукового гражданского авиалайнера — XB-1 — во время демонстрационного полета впервые преодолел звуковой барьер, сообщила компания-производитель Boom Supersonic. В сообщении отмечается, что XB-1 — первый в мире гражданский сверхзвуковой реактивный самолет, созданный частной компанией.
Самолет взлетел из воздушно-космического порта Мохаве в Калифорнии, набрал высоту в 10,76 м и достиг скорости 1,1 Маха (около 1 358 км/ч). В ходе 34-минутного испытательного полета он достигал этой рекордной скорости трижды, поддерживая ее несколько минут.
Это 13-й испытательный полет XB-1: первый состоялся в марте прошлого года, затем провели серию из 11 полетов «во все более сложных условиях для оценки систем и аэродинамики». Во всех случаях самолетом управлял пилот, во время этой демонстрации тестировалось в том числе управление «без рук».
XB-1 выполнен из композитных материалов из углеродного волокна. Он имеет изогнутую форму и загибающийся вниз нос, чтобы уменьшить волновое сопротивление и воздушный поток, тем самым сохранив устойчивость и предотвратив повреждения. Из-за длинной носовой части самолет оснащен системой визуального контроля в режиме дополненной реальности, чтобы обеспечить видимость взлетно-посадочной полосы.
Читайте РБК в Telegram.
Бывший сотрудник OpenAI назвал темпы развития ИИ «ужасающими»
Мошенники придумали схему обмана с «дубайским шоколадом»
РБК запускает винный салон. Расписание
В России начали производить автомобили Voyah
Названы города России, где снизились цены на новостройки
Генпрокуратура подала иск к владельцу аэропорта Домодедово
Евросоюз хочет запретить поставки в Россию игровых приставок. Комментарий эксперта
Россиян стали на треть чаще приглашать работать в другие страны
Когда могут изъять неосвоенный участок
Как физическая активность влияет на пожилых людей
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов