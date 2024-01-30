 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Технологии и медиа ,  
0 

Минцифры сообщило о решении проблемы, вызвавшей сбои в Рунете

Проблема с глобальной инфраструктурой DNSSEC, из-за которой возник масштабный сбой в работе Рунета, устранена. В Минцифры предупредили, что проблемы с доступом могут наблюдаться еще какое-то время
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»
Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Проблема, вызвавшая сбои в работе сайтов в российской доменной зоне, устранена, сообщили в Минцифры и Координационном центре доменов .ru и .рф.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена», — сообщили в последнем.

В Минцифры предупредили, что проблемы с работой DNS могут быть еще какое-то время, «пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен».

Что такое DNSSEC, из-за которого произошел масштабный сбой в Рунете
Технологии и медиа
Фото:Пелагия Тихонова / АГН «Москва»

Вечером 30 января пользователи и операторы начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета. Большинство неполадок были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкирии и Костромской области. Проблемы наблюдались и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа.

В Координационном центре доменов .ru и .рф и в Минцифры объяснили сбой проблемами с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Он позволяет исключить вероятность подмены IP-адреса в результате атак. Собеседники РБК рассказывали, что для решения проблемы операторы начали отключать DNSSEC.

Фото: Яндекс.Карты

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Президентские акции: какие бумаги держит Владимир Путин

В 2024 году российские компании могут выплатить рекордную сумму дивидендов

Financial Times назвал возможных преемников Залужного

Американцев предупредили о риске «смертельной спирали» в экономике. Что это значит

Боррель сообщил о «соблазнах примирения» с Россией

Новый российский автомобильный бренд: раскрыто название и другие подробности

Эксклюзив: Доходы российских букмекеров резко выросли в 2023 году

Оплату воды без счетчиков в Москве подняли в разы. Как не переплачивать

Илон Маск заявил о вживлении первому человеку нейрочипа в мозг

Как Клинтон поможет Украине попасть в НАТО

Глава ЦРУ признал потерю неоспоримого превосходства
Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
Минцифры домен DNS Интернет Рунет
Материалы по теме
Что такое DNSSEC, из-за которого произошел масштабный сбой в Рунете
Технологии и медиа
Где в России больше всего жалоб на сбои мобильного интернета
Технологии и медиа
Маркетплейсы пообещали продлить срок хранения товаров из-за сбоя в Рунете
Технологии и медиа
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 96,79 (-0,19) Инвестиции, 17:53 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 89,29 (-0,32) Инвестиции, 17:53
Театр Сатиры в Москве после пожара отменил два спектакля Общество, 23:44
В Раду внесли новый законопроект о мобилизации с «мерами влияния» Политика, 23:26
«Мосэнерго» объяснило громкий звук рядом с крупной ТЭЦ в Москве Общество, 23:18
Politico узнало, когда США передадут Украине реактивные снаряды GLSDB Политика, 22:45
В Полтаве прозвучали взрывы Политика, 22:38
Минцифры сообщило о решении проблемы, вызвавшей сбои в Рунете Технологии и медиа, 22:29
Что такое DNSSEC, из-за которого произошел масштабный сбой в Рунете Технологии и медиа, 22:21
Киберпонедельник настал
Скидки до 76% на подписку РБК Pro и образовательные опции
Купить со скидкой
ЦБ разработал проект расширенного сбора информации с бирж Инвестиции, 22:16
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 22:13
Лева из «Би-2» вылетел в Израиль Общество, 22:10
Власти ужесточили меры против кормов Hill's, в которых нашли ДНК гороха Бизнес, 22:04
QIWI завершила сделку по продаже российских активов Инвестиции, 21:46
QIWI закрыла сделку по продаже российских активов Бизнес, 21:44
Где в России больше всего жалоб на сбои мобильного интернета Технологии и медиа, 21:28