Минцифры сообщило о решении проблемы, вызвавшей сбои в Рунете
Проблема, вызвавшая сбои в работе сайтов в российской доменной зоне, устранена, сообщили в Минцифры и Координационном центре доменов .ru и .рф.
«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена», — сообщили в последнем.
В Минцифры предупредили, что проблемы с работой DNS могут быть еще какое-то время, «пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен».
Вечером 30 января пользователи и операторы начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета. Большинство неполадок были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкирии и Костромской области. Проблемы наблюдались и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа.
В Координационном центре доменов .ru и .рф и в Минцифры объяснили сбой проблемами с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Он позволяет исключить вероятность подмены IP-адреса в результате атак. Собеседники РБК рассказывали, что для решения проблемы операторы начали отключать DNSSEC.
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