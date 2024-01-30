Минцифры сообщило о решении проблемы, вызвавшей сбои в Рунете

Проблема с глобальной инфраструктурой DNSSEC, из-за которой возник масштабный сбой в работе Рунета, устранена. В Минцифры предупредили, что проблемы с доступом могут наблюдаться еще какое-то время

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Проблема, вызвавшая сбои в работе сайтов в российской доменной зоне, устранена, сообщили в Минцифры и Координационном центре доменов .ru и .рф.

«Техническая проблема, связанная с глобальной инфраструктурой DNSSEC, вызвавшая недоступность сайтов в зоне .ru, устранена», — сообщили в последнем.

В Минцифры предупредили, что проблемы с работой DNS могут быть еще какое-то время, «пока обновленные данные не разойдутся по системе доменных имен».

Вечером 30 января пользователи и операторы начали сообщать о массовом сбое в работе мобильного интернета. Большинство неполадок были зафиксированы в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Башкирии и Костромской области. Проблемы наблюдались и при попытке воспользоваться российскими приложениями из-за рубежа.

В Координационном центре доменов .ru и .рф и в Минцифры объяснили сбой проблемами с глобальной инфраструктурой DNSSEC. Это набор расширений протокола DNS, призванного гарантировать достоверность и целостность данных. Он позволяет исключить вероятность подмены IP-адреса в результате атак. Собеседники РБК рассказывали, что для решения проблемы операторы начали отключать DNSSEC.