Как Netflix потратил на ностальгию $480 млн и заработал. Эфир Радио РБК

Фото: Claudia Greco / Reuters

В ночь на 27 ноября прошла премьера финального сезона сериала «Очень странные дела». На восемь серий создатели совокупно потратили около $480 млн. Зато квартальная выручка Netflix выросла на 9%, а отток подписчиков из-за повышения цен на подписку удалось минимизировать.

Что помогло так заработать?

ставка на ностальгию по 1980-м годам;

выстраивание полноценной экосистемы;

баночки той самой Coca-Cola 1985 года и другие коллаборации с брендами;

выпуск серий по частям с релизами отдельных проектов;

Все об экономике одного из самых финансово успешных сериалов — на Радио РБК в программе «Экономика впечатлений».