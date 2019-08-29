Производитель проекторов-кубиков привлек инвестиции от фонда «Роснано»

Бизнес-идея базировалась на том, что в мире набирали популярность портативные проекты, а в России ежегодно продавалось 10 тыс. таких устройств. В 2014 году бизнесмен запустил собственную разработку и первые инвестиции привлекал с помощью краудфандинга. В том же году он получил права на использование картин «Союзмультфильма», а партнерами компании стали «МегаФон.ТВ», детский телеканал «Мульт» и онлайн-кинотеатр ivi.

В 2017 году компания привлекла уже профессиональных инвесторов: 150 млн руб. вложил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ) в обмен на примерно 28-процентную долю в компании. В декабре 2018-го «Мультикубик» получил суммарно еще 263 млн руб. от инвестфонда RBF Ventures, ФРИИ и бизнес-ангелов, среди которых были гендиректор производителя термосов «Арктика» Федор Захаров и бывший коммерческий директор «НТВ-Плюс» Павел Ройтберг. «Компания хорошо капитализирует полученные инвестиции, в частности продажи в США в 2019 году выросли в семь раз, а в России — в два раза», — сообщил РБК управляющий партнер RBF Ventures Михаил Федотов. В RBF отмечают, что «Мультикубик» — это «компания с международными амбициями»: ее сервисами пользуются «десятки тысяч семей» по всему миру, включая США и Канаду. «Команда проекта выстроила эффективную бизнес-модель, которая позволяет одновременно снижать издержки и развивать линейку перспективных сервисов и продуктов категории Kids Assistance, — отмечают в фонде. — Проект демонстрирует устойчивую финансовую динамику: за шесть месяцев 2019 года выручка «Мультикубика» выросла более чем в 2,5 раза по сравнению с аналогичными показателями прошлого года».

Cinemood работает по принципу диапроектора. В мини-проекторе установлена облачная платформа с предустановленным контентом, а также с доступом в популярные видеосервисы (ivi, Netflix, Amazon Prime Video, «Союзмультфильм», «МегаФон.ТВ») и онлайн-магазин. «Мультикубик» также предлагает своим клиентам приобрести «умные» аксессуары к кубику — разноцветные силиконовые чехлы, оснащенные NFC-меткой. Когда чехол соединяется с кубиком-проектором, он загружает в устройство дополнительный контент. Например, чехол «Смешарики» открывает доступ к дополнительным сериям мультсериала.

Основные потребители мини-проекторов — семьи с детьми от двух до десяти лет. Своими главными рынками компания называет Россию и США, где у «Мультикубика» есть офисы продаж, она также представлена на рынках СНГ и Канады. В 2018 году на США приходилось 20% проданных устройств, в первом полугодии 2019-го — 30% (по собственным данным компании).

Данные о доходах компания не раскрывает. В среднем проектор Cinemood стоит от 25 тыс. до 35 тыс. руб. В первом полугодии 2019-го, по собственным данным, компания уже продала 35 тыс. устройств по всему миру. По данным СПАРК, в 2017 году выручка ООО «Мультикубик» составила 188 млн руб.

Какие перспективы есть у проекта

«Привлечение фонда, фокусно работающего с Дальним Востоком, открывает новые возможности для компании в этом регионе и в Азии, где сейчас уже идет подготовительная работа по запуску продаж в 2020–2021 годах, — отмечает директор инвестиционного офиса «Мультикубика» Павел Журавлев. — В ближайшее время мы также начнем процесс привлечения нового инвестиционного раунда, чтобы поддержать быстрый рост, на который ориентированы компания и ее акционеры».

Как отмечают в компании, «Мультикубик» уже начал бизнес-девелопмент на рынках Индии и Китая: от китайских партнеров (их не называют) также есть предложение по открытию совместного предприятия.

Во Владивостоке компания планирует открыть офис и R&D-центр, который займется доработкой функционала контентной платформы, разработкой новых моделей проекторов и продолжит разработки в области технологий VR/AR. Локация на Дальнем Востоке также позволит получить льготы в рамках программ «Территория опережающего развития» (экономическая зона с льготными налоговыми условиями и упрощенными административными процедурами для ускоренного развития экономики) и «Свободный порт Владивосток» (территория с особыми режимами таможенного, налогового, инвестиционного и смежного регулирования). Получение льгот позволит снизить будущие затраты на релизы новых продуктов и на экспансию на азиатские рынки, рассчитывают в компании.