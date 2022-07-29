В России упростят работу с бизнесом для создания «умных» городов и сел

В Госдуму внесут законопроект, разрешающий муниципально-частное партнерство в ИТ-проектах, — это должно привлечь частных инвесторов в цифровизацию городов и сел. Но механизм будет успешным, если появятся способы возврата вложений

Фото: Андрей Любимов / РБК

В ближайшие дни сенаторы Андрей Турчак, Ирина Рукавишникова, Константин Долгов и группа депутатов, включая Максима Топилина и Александра Хинштейна, внесут в Госдуму поправки в законы «О концессионных соглашениях» и «О государственно-частном партнерстве», позволяющие на муниципальном уровне заключать соглашения о государственно-частном партнерстве и концессионные соглашения в отношении объектов ИТ. Об этом РБК рассказал источник в аппарате Совета по развитию цифровой экономики при Совфеде.

Как говорится в пояснительной записке к документу (есть у РБК), существующее законодательство запрещает заключение соглашений о муниципально-частном партнерстве в отношении объектов ИТ — для создания компьютерных программ, баз данных, информационных систем, сайтов в интернете, — хотя такие соглашения разрешены на уровне Федерации или региона. Это среди прочего мешает органам местного самоуправления привлекать внебюджетные средства на цифровизацию городского хозяйства, создание «умных» городов и внедрение искусственного интеллекта.

Муниципальные концессии в сфере ИТ формально разрешены, но из-за неоднозначности законодательства местные власти их опасаются, рассказал собеседник РБК в Совете по развитию цифровой экономики. В частности, законопроект предлагает следующее.

Разрешить использовать имеющиеся разработки и при создании новых объектов ИТ. Сейчас концессионеру разрешается использовать существующие результаты интеллектуальной деятельности только при переработке или модификации компьютерных программ и баз данных.

Разрешить концессионеру использовать в своей деятельности любой объект ИТ и технические средства, обеспечивающие его функционирование (программы, базы данных, компьютеры и серверы). Сейчас такое право есть только в отношении информационных систем.

Устраняется требование для предпринимателя — участника концессии ставить на баланс объекты интеллектуальной собственности, переданные в концессию от государства. Это создавало коллизию, поскольку по законодательству о бухучете и Налоговому кодексу права на объект интеллектуальной собственности должны сохраняться за государством.

«Примеров реализации ИТ-проектов на муниципальном уровне много — начиная от установки Wi-Fi и информационных интерактивных стендов в общественных местах, заканчивая внедрением высокоинформатизированных call-центров для решения коммунальных вопросов, информационных систем для муниципальных услуг и программно-аппаратных комплексов для безопасности во дворах и на дорогах. Практически все проекты в рамках «Умного города» Минстроя — это муниципальные проекты, которые теперь можно будет реализовывать активнее с привлечением бизнес-ресурсов», — пояснила РБК соавтор законопроекта, заместитель директора АНО «Открытый код» Надежда Кострюкова.

Минстрой утвердил Концепцию проекта цифровизации городского хозяйства «Умный город» в конце 2020 года. Она предполагает внедрение датчиков и «умных» устройств для оптимизации подачи энергоресурсов и контроля систем основных городских коммуникаций; внедрение комплексных городских систем видеонаблюдения, цифровых систем транспортной и экологической безопасности и др.

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Какие изменения нужны для развития ИТ в городах

По словам Сергея Кучина, директора по работе с регионами «Русатом Инфраструктурные решения» (РИР, входит в «Росатом»), ИТ-концессия как инструмент привлечения инвестиций и реализации ИТ-проектов будет интересна бизнесу, если будет понятно, как эти вложения можно вернуть. «Государственно-частное партнерство в сфере ИТ существует — например, создание систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения, где инвестор имеет источники для возврата вложений — долю от собираемых штрафов. Есть легко тиражируемые кейсы, такие как внедрение платных парковок», — рассуждает он. Кучин считает, что муниципалитетам необходимо дать инструменты привлечения финансов, вовлечения бизнеса и стимулирования инвестиций в цифровые проекты. «Проекты «умных» городов, цифровизации жилищно-коммунальных услуг, транспорта, туристических сервисов или решения для взаимодействия с гражданами — все это требует стартового финансирования, но на муниципальном уровне всегда не хватает денег. Если появятся механизмы, которые создадут четкое правовое поле для муниципалитетов по запуску таких проектов и гарантируют инвесторам понятные, прозрачные правила участия и потоки возврата инвестиций, ИТ-проектов будет больше», — считает представитель РИР. Он напомнил, что «Умный город» сейчас не является госпрограммой с подтвержденным финансированием. На отдельные проекты можно попытаться получить финансы через гранты и участие в конкурсах — например, РИР реализует несколько проектов цифровизации ЖКХ при финансовой поддержке РФРИТ, отметил Кучин.

По словам гендиректора «Росводоканала» Антона Михалькова, «цифровые концессии» окажут существенное влияние на экономическое развитие городов. В то же время он отметил, что проекты муниципалитетов необходимо интегрировать в общую систему цифровизации ЖКХ. «Крайне важно, чтобы решения, которые будут реализовывать в концессии, были увязаны в архитектуру государственных информационных систем. Иначе появится риск получить продукт, который на уровне федеральных ведомств (Минстроя) не будет встраиваться в общую систему, а это приведет к дополнительному усложнению процессов», — рассуждает Михальков.

Старший управляющий директор Национального центра ГЧП Максим Ткаченко отметил, что сейчас есть проблема неоднозначной трактовки процедур принятия решения о запуске проекта по модели государственно-частного партнерства в сфере ИТ на муниципальном уровне. Хотя это чисто технический нюанс, представители муниципалитетов периодически высказывают опасения о том, что у них нет правовых оснований для реализации таких проектов, объясняет собеседник РБК. В то же время для успешной реализации ИТ-проектов на муниципальном уровне, по мнению представителя Национального центра ГЧП, нужно решить другие, более глобальные проблемы. По его словам, у многих госслужащих на муниципальном уровне нет необходимых компетенций для написания технического задания на создание ИТ-продукта, на поиск источников монетизации. Среди других проблем Ткаченко назвал отсутствие специальных механизмов поддержки таких проектов из федерального бюджета.

По данным платформы «Росинфра», на июль этого года в России в рамках государственно-частного партнерства реализуются 30 проектов в сфере ИТ. Общий объем инвестиций в них — 273,8 млрд руб., из них 268,5 млрд руб. — средства инвесторов. На муниципальном уровне (включая межмуниципальный с региональным участием) реализуются шесть подобных проектов на сумму 6,8 млрд руб. Среди них, например, концессия на создание информационной системы по учету и анализу земельных участков для эффективного налогообложения в Красногорске или концессия для сбора, хранения, обработки и передачи информации в цифровой форме в различных сферах социально-экономической деятельности Приморского края.