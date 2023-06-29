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РСПП увидел риски в законопроекте против пропаганды наркотиков

РСПП: в законопроекте против пропаганды наркотиков есть риски для онлайн-кинотеатров
РСПП просит поменять формулировки в пакете поправок против пропаганды наркотиков. По версии экспертов союза, если их примут в текущем виде, любое такое упоминание в фильмах или сериалах повлечет уголовную ответственность
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Комиссия по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) увидела «риски необоснованного привлечения к ответственности» аудиовизуальных сервисов и иных «добросовестных распространителей информации» в законопроектах о запрете пропаганды незаконного оборота наркотиков. Об этом говорится в отзыве комиссии за подписью президента РСПП Александра Шохина, направленном в четверг, 29 июня, председателю Госдумы Вячеславу Володину и заместителю председателя правительства Дмитрию Григоренко.

В чем суть поправок

Речь идет о подготовленных правительством поправках в законы «О наркотических средствах и психотропных веществах», «О СМИ», «Об информации, информационных технологиях и защите информации», Кодекс об административных нарушениях, а также Уголовный кодекс. Проект уточняет понятие «пропаганда незаконного оборота наркотиков» и вводит полный запрет (в отличие от существующего запрета некоторых из ее элементов) на публичное распространение информации о способах разработки, культивирования, изготовления, производства и использования наркотиков, психотропных веществ и их аналогов, местах их незаконного приобретения, а также информации о допустимости либо привлекательности их незаконного потребления, оправдания или представления этих действий как общепринятых норм поведения.

Запрет будет распространяться на обнародованные до 1 января 2024 года произведения науки, литературы и искусства, содержащие информацию о допустимости либо привлекательности незаконного потребления наркотиков. После указанной даты распространение таких произведений в СМИ или интернете будет допускаться только при одновременном сообщении, что за незаконный оборот наркотиков предусмотрена ответственность, в том числе пожизненное лишение свободы, и что употребление наркотиков вызывает зависимость и угрожает жизни и здоровью человека.

За пропаганду наркотиков предлагается ввести штрафы для граждан в размере 4–5 тыс. руб., для должностных лиц и предпринимателей — 40–50 тыс. руб., для юрлиц — 0,8–1 млн руб. За аналогичные действия в интернете, если они не содержат признаков уголовно наказуемых, — 5–30 тыс. руб. — для граждан, 50–100 тыс. руб. — для должностных лиц и предпринимателей, 1–1,5 млн руб. — для юрлиц. При этом для юрлиц возможна приостановка их деятельности на срок до 90 суток.

За пропаганду незаконного оборота наркотиков лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость за подобные действия, предлагается ввести штраф в размере до 50 тыс. руб., обязательные, исправительные или принудительные работы либо ограничение свободы на срок до двух лет.

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Какие риски увидели в РСПП

Госдума приняла пакет в первом чтении в конце мая. Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2024 года. Комиссия РСПП просит внести изменения в формулировки законопроекта ко второму чтению:

  • уточнить в определении «пропаганда наркотиков» как распространение информации, формирующей привлекательность их незаконного потребления «во избежание двусмысленного толкования» и субъективной оценки;
  • добавить исключение, что нарушением не будет являться распространение информации о незаконном потреблении и распространении наркотиков при условии формирования негативного отношения к этим действиям, а также, если это оправдано художественным замыслом произведения. Аналогичные исключения сейчас действуют для пропаганды и публичной демонстрации нацистской символики и атрибутики экстремистских организаций. В проекте о запрете пропаганды наркотиков сейчас в качестве исключений указано освещение результатов деятельности госорганов, а также учебная, научная и экспертная деятельность;
  • предложила устанавливать уголовную ответственности после двух и более случаев совершения подобного административного правонарушения, а также перенести вступление этой нормы в силу до 1 января 2025 года, поскольку придется проанализировать «значительное количество результатов интеллектуальной деятельности», отсутствие правоприменительной практики и серьезность вводимого наказания.

Глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин отметил, что фактически пакет поправок в текущем виде приравнивает к пропаганде любую демонстрацию наркотиков. «Произведения, созданные до 2024 года, можно будет распространять с дисклеймером, но после этой даты их создание и распространение будет запрещено, — указал Бырдин. — Творцы должны работать в рамках, но это явление [наркотики] никуда не делось — странно делать вид, что его не существует». Он отметил, что есть масса фильмов, особенно в жанре детективов и боевиков, где главный герой борется с наркоторговцами. «Невозможно сформировать негативный образ у зрителей, если не будем рассказывать об этом явлении», — отметил глава ассоциации.

Представитель аппарата правительства сообщил РБК, что письмо РСПП к ним еще не поступило. «Когда поступит, будет рассмотрено в установленном порядке», — отметил он.

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Анна Балашова Анна Балашова
РСПП законопроект
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