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Технологии и медиа ,  
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Эксклюзив

Женщины в России стали чаще посещать казино

Главы игорного бизнеса в интервью РБК рассказали о росте числа женщин и молодежи среди посетителей казино. Благодаря развитию туристических комплексов в рамках игорных зон повысился и процент приезжающих с семьей
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости
Фото: Артур Лебедев / РИА Новости

Доля женщин среди посетителей российских казино за последние годы увеличилась, сообщили в интервью РБК представители игорных зон. Повысился и процент молодежи, особенно в «Красной Поляне».

Интервью с представители российских игорных зон «Красная Поляна», «Приморье» и «Сибирская монета» читайте на сайте РБК в 8:00 мск.

Так, процент женщин в числе гостей игорной зоны «Красная Поляна» год к году увеличивается в среднем на 16%, утверждает ее гендиректор Наталия Волдаева. «Если еще пять лет назад соотношение мужской и женской аудитории было 70 на 30%, то сейчас — 55 на 45%, — обращает внимание она. — Возрастная аудитория также изменилась. На момент открытия игорной зоны «Красная Поляна» костяк был представлен посетителями 45+. Сейчас наше ядро — 26–35, также растет количество посетителей в возрасте от 18 до 25 лет».

Среднестатистический гость непосредственно казино Tigre de Cristal («Приморье»), по словам его исполнительного директора Стелиоса Тсифетакиса, — это все еще мужчина от 30 до 50 лет. С 2019 по 2023 год на них приходилось 70–72% посетителей. Однако в 2024 году и эта игорная зона наблюдает заметное увеличение доли женщин — до 36%. «Если же говорить о других составляющих игорной зоны — об отеле и ресторанах, то к нам приезжает много семейных пар с детьми», — отмечает Тсифетакис.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

В Altai Palace («Сибирская монета») в последние три года появилось большое количество семейных пар и молодежи от 20 лет, отмечает гендиректор этого центра Дмитрий Белянин. «Активно приезжают компаниями, туристическими группами, — описывает он среднестатистический портрет гостей. — Доход посетителя — от среднего до очень высокого. Доля постоянных посетителей — около 80%».

Трансформации как среднестатистического портрета посетителя казино, так и отношению к ним в целом способствовал процесс интеграции игорных зон в туристическую индустрию России, объясняет исполнительный директор Ассоциации операторов индустрии развлечений и событийного туризма (АИРИС, объединяет все игорные зоны) Дмитрий Анфиногенов. «Игра стала лишь одним из сценариев отдыха, — объясняет он. — К ней добавились концерты, спортивные шоу, гастрономические ужины, театральные постановки, оздоровительные процедуры и многое другое».

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Фото:Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Как изменился поток иностранцев в казино

Игорная зона «Красная Поляна» с 2021 года принимает 50–60 тыс. иностранных гостей в год. Рекорд был в 2019 году — тогда в игорной зоне побывали 130 тыс. посетителей из других стран. Сокращение потока связано с пандемией и антироссийскими санкциями. Сейчас российские казино популярны у граждан Израиля, Армении, Белоруссии, Казахстана, Индии, Китая и Ирана.

Из-за сокращения прямого авиасообщения поток иностранцев снизился и в «Приморье». Сейчас 87% гостей местного казино Tigre de Cristal — это жители России, 9% — из стран Азии, 5% — Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Индия.

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Евгения Стогова Евгения Стогова
казино Красная Поляна туризм игорный бизнес
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