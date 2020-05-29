СМИ узнали о риске утечки данных Сил самообороны Японии из-за хакеров

Источники Kyodo сообщили, что из-за кибератаки на телекоммуникационную компанию NTT Communications в открытом доступе могли оказаться данные Сил самообороны Японии, в частности о коммуникационном оборудовании

Фото: Charly Triballeau / Reuters

В результате взлома серверов крупнейшей японской телекоммуникационной компании Nippon Telegraph and Telecom (NTT) Communications третьи лица могли получить доступ к информации, связанной с Силами самообороны Японии. Об этом сообщает агентство Kyodo со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Украденные данные могут содержат сведения о коммуникационном оборудовании, расположении военно-морских сил в порте Йокосука в 70 км к югу от Токио, а также о линиях связи в десяти локациях Сил самообороны Японии. Собеседник агентства отмечает, что доступ без авторизации открылся к более чем 100 файлам.

Расследованием инцидента занялись аффилированная с NTT Communications компания и Министерство обороны. В последнем считают, что утечка данных может угрожать работе основной информационной системы Сил самообороны Японии. Эти данные, вероятно, не были под грифом секретности, но, как указывает Kyodo, случившееся может подорвать обмен информацией между министерством и Силами самообороны Японии.

В четверг, 28 мая, NTT Communications сообщила об утечке информации, касающейся 621 компании, из-за несанкционированного доступа к ее сети. Тогда названия этих компаний не сообщались.