Тимур Бекмамбетов запустил игру про коронавирус

Технологический стартап Тимура Бекмамбетова Screenlife Limited запустил игру, в которой пользователи могут «сдержать пандемию коронавируса». Проект поможет рассказать о возможностях платформы, считают разработчики

Тимур Бекмамбетов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Компания Screenlife Limited режиссера Тимура Бекмамбетова разработала онлайн-игру «Иммунитет», в которой пользователям предлагается «сдержать пандемию коронавируса», об этом Бекмамбетов рассказал в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram. С помощью проекта разработчики пытаются «в игровой форме помочь людям изучить правила выживания во время эпидемии коронавируса», объяснил Бекмамбетов. Кроме того, проект демонстрирует возможности Screenlife-платформы.

Проект был малобюджетным, уточняет представитель компании, но точные цифры не называет. По его словам, компания не планирует уходить в игровую индустрию, а основной целью создания игры было привлечение внимания к возможностям формата Screenlife.

На игровом рынке компании Бекмамбетова уже сотрудничают с разработчиком игр Gaijin Entertainment, которая создала многопользовательский онлайн-симулятор воздушного боя War Thunder, напомнил представитель компании. По его словам, эту игру Тимур Бекмамбетов использует для съемок одной из сцен фильма «ФАУ. Побег из ада» о советском летчике Михаиле Девятаеве.

Разработчики Screenlife Limited планируют в скором времени запустить еще несколько проектов, демонстрирующих технологические возможности платформы, отметил Тимур Бекмамбетов. Один из них — технология «кликабельных фильмов», благодаря которой зритель Screenlife-фильма сможет перейти на сайт того бренда, который интегрирован в сюжет.