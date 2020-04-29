Тимур Бекмамбетов запустил игру про коронавирус

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 30 апреля
USD ЦБ: 73,69 (-0,88) Quote, 14:00
Курс евро на 30 апреля
EUR ЦБ: 80,05 (-0,73) Quote, 14:00
Почти треть россиян из-за коронавируса заявили об отсутствии сбережений Общество, 18:38 «Ак Барс» продлил контракт с двумя хоккеистами Спорт, 18:36 Путин обсудил ситуацию с коронавирусом в регионах с членами Совбеза Политика, 18:24 НОВАТЭК получил убыток впервые за пять лет Бизнес, 18:18 МИД подтвердил участие Лаврова в переговорах в «нормандском формате» Политика, 18:17 «Газпром» перестал быть крупнейшей компанией России по объему выручки Quote, 18:12 В Совфеде предложили штрафовать не вставших на консульский учет россиян Общество, 18:10 В Московской области раскрыли подпольное производство шоколада «Аленка» Общество, 18:08 Что делать на карантине: культурная онлайн-афиша Стиль, 18:04 Министр спорта Италии допустил досрочное завершение футбольного сезона Спорт, 18:03 Власти Москвы назвали приоритетные по снятию ограничений отрасли Общество, 18:02 Участников хоровода в Нижнем Новгороде привлекли к ответственности Общество, 17:54 В России без адекватной помощи государства допустили уход 70% ресторанов Бизнес, 17:46 Глава Подмосковья заявил о выходе региона на плато по числу заражений Общество, 17:43
Технологии и медиа ,  
0 

Тимур Бекмамбетов запустил игру про коронавирус

Технологический стартап Тимура Бекмамбетова Screenlife Limited запустил игру, в которой пользователи могут «сдержать пандемию коронавируса». Проект поможет рассказать о возможностях платформы, считают разработчики
Тимур Бекмамбетов
Тимур Бекмамбетов (Фото: Максим Стулов / Ведомости / ТАСС)

Компания Screenlife Limited режиссера Тимура Бекмамбетова разработала онлайн-игру «Иммунитет», в которой пользователям предлагается «сдержать пандемию коронавируса», об этом Бекмамбетов рассказал в прямом эфире проекта РБК «Бизнес на карантине» в Instagram. С помощью проекта разработчики пытаются «в игровой форме помочь людям изучить правила выживания во время эпидемии коронавируса», объяснил Бекмамбетов. Кроме того, проект демонстрирует возможности Screenlife-платформы.

Проект был малобюджетным, уточняет представитель компании, но точные цифры не называет. По его словам, компания не планирует уходить в игровую индустрию, а основной целью создания игры было привлечение внимания к возможностям формата Screenlife.

Тимур Бекмамбетов — РБК: «Деньги сами ищут, куда вложиться»
Технологии и медиа
Российский продюсер Тимур Бекмамбетов

На игровом рынке компании Бекмамбетова уже сотрудничают с разработчиком игр Gaijin Entertainment, которая создала многопользовательский онлайн-симулятор воздушного боя War Thunder, напомнил представитель компании. По его словам, эту игру Тимур Бекмамбетов использует для съемок одной из сцен фильма «ФАУ. Побег из ада» о советском летчике Михаиле Девятаеве.

Разработчики Screenlife Limited планируют в скором времени запустить еще несколько проектов, демонстрирующих технологические возможности платформы, отметил Тимур Бекмамбетов. Один из них — технология «кликабельных фильмов», благодаря которой зритель Screenlife-фильма сможет перейти на сайт того бренда, который интегрирован в сюжет.

Изучение новых форматов необходимо, потому что после окончания пандемии люди «поймут, что мир изменился и что месяцы, проведенные в виртуальном мире, — это будущее, хотим мы этого или нет», констатировал Тимур Бекмамбетов.

Бекмамбетов и Зыгарь запустили исторический сериал для смартфонов
Технологии и медиа

Технологический стартап Screenlife («экранная жизнь») был запущен кинокомпанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова в 2016 году. Компания занимается разработкой продуктов экранной реальности, например, технологии создания фильмов, сюжет которых разворачивается на экранах смартфонов или декстопов героев. Кинокомпания «Базелевс» Тимура Бекмамбетова уже сняла семь фильмов с использованием этой технологии, среди которых «Убрать из друзей», заработавший в мировом прокате $64 млн при бюджете в $1 млн и «Поиск», собравший при том же бюджете $70 млн.

Авторы: Елизавета Ефимович, Элина Тихонова
Теги: Тимур Бекмамбетов, коронавирус
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter