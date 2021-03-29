Благодаря пандемии объем российского рынка видеоигр вырос на 35%

Игровой рынок в России в прошлом году вырос на 35% и составил 163,4 млрд руб. Однако большинство игроков по-прежнему предпочитают не платить за игры и основную долю доходов российские разработчики получают за рубежом

Объем российского рынка видеоигр в 2020 году составил 163,4 млрд руб., что на 35% больше, чем по итогам предыдущего года, говорится в поступившем в РБК исследовании MY.GAMES, игрового подразделения Mail.ru Group.

Самой востребованной платформой для российских пользователей остаются персональные компьютеры — на нее приходилось 50,1% в общем объеме рынка. Выручка этого сегмента составила 81,9 млрд руб., что на 34% больше, чем в 2019 году. Однако самыми быстро растущими были мобильные игры — за год его выручка увеличилась на 39%, до 67,1 млрд руб. По итогам года на этот сегмент приходился 41,1% в общем объеме рынка, что более чем на 10 процентных пунктов больше, чем в 2019-м.

Рынок консольных игр вырос на 20%, до 14,4 млрд руб., таким образом эта платформа остается наименее популярной в России.

Пользователи из России чаще всего выбирали экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы (включая игры в жанре «фермы»). Единственным жанром, выручка в котором снизилась по сравнению с предыдущим годом, оказались стратегии. При этом игры free-to-play (без обязательного внесения денежных средств или платы) по-прежнему остаются самым доминирующим в России, составляя 83,3% от всего рынка, что незначительно отличается от показателя 2019 года (83,1%).