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Благодаря пандемии объем российского рынка видеоигр вырос на 35%

Игровой рынок в России в прошлом году вырос на 35% и составил 163,4 млрд руб. Однако большинство игроков по-прежнему предпочитают не платить за игры и основную долю доходов российские разработчики получают за рубежом

Объем российского рынка видеоигр в 2020 году составил 163,4 млрд руб., что на 35% больше, чем по итогам предыдущего года, говорится в поступившем в РБК исследовании MY.GAMES, игрового подразделения Mail.ru Group.

Самой востребованной платформой для российских пользователей остаются персональные компьютеры — на нее приходилось 50,1% в общем объеме рынка. Выручка этого сегмента составила 81,9 млрд руб., что на 34% больше, чем в 2019 году. Однако самыми быстро растущими были мобильные игры — за год его выручка увеличилась на 39%, до 67,1 млрд руб. По итогам года на этот сегмент приходился 41,1% в общем объеме рынка, что более чем на 10 процентных пунктов больше, чем в 2019-м.

Рынок консольных игр вырос на 20%, до 14,4 млрд руб., таким образом эта платформа остается наименее популярной в России.

Выручка Mail.ru Group увеличилась в 2020 году на фоне пандемии
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Фото:Владислав Шатило / РБК

Пользователи из России чаще всего выбирали экшен-игры, шутеры, головоломки, ролевые игры и симуляторы (включая игры в жанре «фермы»). Единственным жанром, выручка в котором снизилась по сравнению с предыдущим годом, оказались стратегии. При этом игры free-to-play (без обязательного внесения денежных средств или платы) по-прежнему остаются самым доминирующим в России, составляя 83,3% от всего рынка, что незначительно отличается от показателя 2019 года (83,1%).

Как развивался мировой рынок

Объем мирового игрового рынка в 2020 году вырос на 19,7%, до $174,9 млрд, оценивала компания NewZoo. При этом распределение долей по сегментам отличается от российского: на мобильные устройства приходилось 49% в общем объеме рынка, на консоли 29%, на ПК — 22%. «Поскольку население поощряли оставаться дома и ограничивать социальное взаимодействие, люди в массовом порядке начали играть. Для многих пользователей игры стали средством развлечения, бегства от реальности, общения и взаимодействия с друзьями/семьей, что привело к беспрецедентному росту этого рынка», — говорилось в исследовании NewZoo.

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По словам директора образовательных программ по игровой индустрии Центра развития компетенций в бизнес-информатике Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ Вячеслава Уточкина, несмотря на увеличение числа игроков, в целом российский рынок по своим объемам значительно уступает зарубежным. «Доля доходов разработчиков игр от российских игроков составляет всего около 2% от всего мирового рынка (около $7,5 млрд). Поэтому разработчики игр при создании игровых миров ориентируются в первую очередь на иностранных пользователей», — отметил он.

Автор
Дарья Чебакова, Арина Садовникова
игры Mail.ru Group пандемия самоизоляция
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