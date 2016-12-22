Запущенный с космодрома Плесецк военный спутник вышел на орбиту

Новый спутник Минобороны вышел на расчетную орбиту, сообщили в военном ведомстве. Он был запущен с космодрома Плесецк на легкой ракете-носителе «Союз-2.1в»

РН «Союз-2.1в» (Фото: Миноброны России)

Минобороны запустило с космодрома Плесецк легкую ракету-носитель «Союз-2.1в» с военным спутником на борту, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Все предстартовые операции и старт РН «Союз-2.1в» прошли в штатном режиме», — отметили в Минобороны. Контроль за полетом осуществляли средства наземного автоматизированного комплекса управления. О типе спутника не сообщается. Выведение спутника на расчетную орбиту прошло успешно.

Пуск ракеты выполнил боевой расчет под руководством замглавы Воздушно-космических сил Александра Головко.

РН «Союз-2.1в» представляет собой облегченную версию «Союз-2» без четырех боковых блоков и с другим двигателем. Легкую ракету используют для выведения на орбиту небольших космических аппаратов, она способна доставить на низкую околоземную орбиту 2,8 т полезной нагрузки.

Это четвертый пуск «Союз-2.1в», первый б​ыл успешно проведен в 2013 году. Ракеты семейства «Союз-2» эксплуатируются с 2004 года.