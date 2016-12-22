Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,94 57,34 EUR Нал. 71,44 70,77 USD Бирж. 57,56 -0,17 EUR Бирж. 71,00 -0,02 USD ЦБ. 57,76 +0,20 EUR ЦБ. 71,09 -0,24 EUR/USD 1,23 +0,00 BTC/USD Бирж. 7450,00 -576,20 MOEX 2261,29 +0,54% RTS 1237,52 +0,87% Brent 68,34 -2,11% DJIA 23848,42 -0,04% Nasdaq 6949,23 -0,85% FTSE 7066,91 +0,31%
GetContact согласилось перенести данные россиян на территорию страны
Лента новостей
Штаб Путина израсходовал на выборы почти все 400 млн руб. жертвователей 14:38, Политика «Никто не успокоится»: жители деревни Ядрово о свалке и местной власти 14:32, Фотогалерея  Шакро Молодой получил 9 лет и 10 месяцев по делу о вымогательстве 14:32, Общество Навыки презентации: как продать свою идею за миллион 14:20, Спецпроект РБК Суд взыскал 3 млрд руб. с «ВИМ-Авиа» 14:18, Общество Самолет «России» наехал на ногу сотруднику аэропорта в Лондоне 14:14, Общество Президенту клуба ПАОК Саввиди на три года запретили посещать матчи 14:13, Общество В посольстве России в Румынии прокомментировали отключение реактора АЭС 14:10, Общество Глава Alibaba в России покинет компанию 14:09, Технологии и медиа В Кемеровской области загорелся автобус с детьми 14:04, Общество АЛРОСА получила гарантию в 8,5 млрд руб. от ВТБ для получения субсидии 14:00, Финансы В Кемерово нашли живыми трех человек из списка пропавших после пожара 13:56, Общество «Смотрю назад, там люди бегают»: как спасали посетителей «Зимней вишни» 13:56, Фотогалерея  Почему заведения с кофе навынос выигрывают у традиционных кофеен 13:53, Партнерский материал Грузия вышлет работающего в Тбилиси российского дипломата 13:49, Политика Минфин ответил на возможный запрет продажи евробондов России в Лондоне 13:45, Экономика Альткоин под давлением: стоимость криптовалюты Ethereum снизилась до $415 13:42, Крипто Посольство США посетовало на невозможность выполнить запросы МИД России 13:41, Политика ФАС и Schlumberger согласовали условия покупки акций Eurasia Drilling 13:35, Бизнес В Совфеде не увидели необходимости регулировать ЧВК из-за их отсутствия 13:34, Общество Тест: какие технологии в медиа будут работать в 2018 году 13:29, РБК и Билайн Дочь Олега Анофриева рассказала о месте похорон артиста 13:29, Общество В Подмосковье возбудили дело после падения лифта с рабочими в шахту 13:22, Общество Сборная России по хоккею объявила состав на матчи с Германией 13:14, Спорт GetContact согласилось перенести данные россиян на территорию страны 13:08, Технологии и медиа Что больше влияет на потребителей - комфорт или цена 12:59, РБК и Билайн
GetContact согласилось перенести данные россиян на территорию страны
Технологии и медиа, 13:08
0
GetContact согласилось перенести данные россиян на территорию страны
По итогам взаимодействия с Роскомнадзором GetContact решило хранить данные российских пользователей на территории страны. Приложение, набравшее популярность в феврале, уже столкнулось с запретами в ряде стран из-за сбора данных
Фото: Sefa Karacan / Anadolu Agency / Getty Images

Приложение GetContact перенесет базы данных россиян на территорию страны. Об этом его представители сообщили в официальном письме заместителю руководителя Роскомнадзора Александру Панкову, рассказали РБК в ведомстве.

Таким образом будут исполнены требования закона «О персональных данных», по которым данные россиян с 1 сентября 2015 года должны храниться и обрабатываться на территории страны. Кроме того, GetContact локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности для российских пользователей, сообщил представитель регулятора. Кроме того, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылаться через доступные мессенджеры либо по СМС.

Роскомнадзор проверит GetContact на соблюдение закона о данных
Технологии и медиа

Приложение GetContact начало набирать популярность в России в конце февраля. 26 февраля в магазине приложений App Store в России GetContact занимало первую строчку рейтинга по количеству скачиваний, обогнав Telegram и «Сбербанк Онлайн». Только за февраль, как рассказывал РБК представитель аналитической компании App Annie, россияне скачали это приложение около 200 тыс. раз (учитывались данные как Google Play, так и App Store).

Программа позволяет узнать, кому принадлежит номер звонящего, даже если его нет в записной книжке пользователя. Пользователи, загрузившие приложение, давали согласие на доступ к данным своих записных книжек в телефоне, таким образом собралась база контактов. На сегодняшний день в ней находится уже больше 4,7 млрд телефонных номеров, говорится на официальном сайте.

Тотальная слежка: как устроен рынок торговли пользовательскими данными
Технологии и медиа

Как ранее писал РБК, права на приложение GetContact принадлежат компании GetContact LLP, зарегистрированной в Лондоне в ноябре 2017 года двумя гражданами Турции — Бураком Сагликом и Мустафой Севинком. В портфеле продуктов GetContact указан и турецкий разработчик мобильных приложений Tekyason Yazılım (по собственным данным, его продуктами пользуются 42,6 млн человек ​в 155 странах), где оба обозначены как сооснователи и действующие топ-менеджеры.

Вскоре после всплеска популярности приложения пользователи обратили внимание на то, как оно собирает и использует персональную информацию. В частности, в пользовательском соглашении было указано, что GetContact может делиться персональной или корпоративной информацией с любой третьей стороной, а также собирать данные с помощью разного рода инструментов и методов для статистических целей. В ряде стран, например в Казахстане и Азербайджане, GetContact было заблокировано.

Роскомнадзор объявил о проверке приложения на предмет соблюдения законодательства о персональных данных вскоре после его попадания в топ по скачиванию. «В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории Российской Федерации», — рассказывал тогда представитель ведомства.

Автор: Ирина Ли.
Теги: мобильное приложение , Роскомнадзор
Материалы по теме
Роскомнадзор позвонит: почему ведомство заинтересовалось GetContact Технологии и медиа
Роскомнадзор заявил о непричастности к сбою в работе Telegram Технологии и медиа
Роскомнадзор дал Telegram 15 дней на передачу шифровальных ключей ФСБ Технологии и медиа
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.