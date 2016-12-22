GetContact согласилось перенести данные россиян на территорию страны

По итогам взаимодействия с Роскомнадзором GetContact решило хранить данные российских пользователей на территории страны. Приложение, набравшее популярность в феврале, уже столкнулось с запретами в ряде стран из-за сбора данных

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Приложение GetContact перенесет базы данных россиян на территорию страны. Об этом его представители сообщили в официальном письме заместителю руководителя Роскомнадзора Александру Панкову, рассказали РБК в ведомстве.

Таким образом будут исполнены требования закона «О персональных данных», по которым данные россиян с 1 сентября 2015 года должны храниться и обрабатываться на территории страны. Кроме того, GetContact локализует пользовательское соглашение и политику конфиденциальности для российских пользователей, сообщил представитель регулятора. Кроме того, будет реализована техническая возможность уведомления лиц, не являющихся пользователями приложения, об использовании их персональных данных. Уведомления будут рассылаться через доступные мессенджеры либо по СМС.

Приложение GetContact начало набирать популярность в России в конце февраля. 26 февраля в магазине приложений App Store в России GetContact занимало первую строчку рейтинга по количеству скачиваний, обогнав Telegram и «Сбербанк Онлайн». Только за февраль, как рассказывал РБК представитель аналитической компании App Annie, россияне скачали это приложение около 200 тыс. раз (учитывались данные как Google Play, так и App Store).

Программа позволяет узнать, кому принадлежит номер звонящего, даже если его нет в записной книжке пользователя. Пользователи, загрузившие приложение, давали согласие на доступ к данным своих записных книжек в телефоне, таким образом собралась база контактов. На сегодняшний день в ней находится уже больше 4,7 млрд телефонных номеров, говорится на официальном сайте.

Как ранее писал РБК, права на приложение GetContact принадлежат компании GetContact LLP, зарегистрированной в Лондоне в ноябре 2017 года двумя гражданами Турции — Бураком Сагликом и Мустафой Севинком. В портфеле продуктов GetContact указан и турецкий разработчик мобильных приложений Tekyason Yazılım (по собственным данным, его продуктами пользуются 42,6 млн человек ​в 155 странах), где оба обозначены как сооснователи и действующие топ-менеджеры.

Вскоре после всплеска популярности приложения пользователи обратили внимание на то, как оно собирает и использует персональную информацию. В частности, в пользовательском соглашении было указано, что GetContact может делиться персональной или корпоративной информацией с любой третьей стороной, а также собирать данные с помощью разного рода инструментов и методов для статистических целей. В ряде стран, например в Казахстане и Азербайджане, GetContact было заблокировано.

Роскомнадзор объявил о проверке приложения на предмет соблюдения законодательства о персональных данных вскоре после его попадания в топ по скачиванию. «В случае выявления нарушений будут приняты меры реагирования, вплоть до направления искового заявления в суд об ограничении доступа к данному приложению на территории Российской Федерации», — рассказывал тогда представитель ведомства.