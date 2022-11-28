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В Янцзы нашли затонувший китайский фарфор. Видео
В реке Янцзы нашли затонувшее судно XIX века, на борту которого было 600 предметов фарфора — чашки, тарелки, вазы. Как выглядят находки — в видео РБК
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