Генпродюсер «Матч ТВ» заявил о росте интереса телезрителей к бильярду

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин в интервью РБК рассказал о растущем спросе на необычные виды спорта. В частности, у аудитории канала приобрели популярность бильярд и падел. При этом в лидерах остаются футбол и хоккей

Фото: Игорь Рубан / Shutterstock

Трансляции турниров по бильярду стали «хорошо заходить» у аудитории телеканала «Матч ТВ». Об этом в интервью РБК рассказал генпродюсер вещателя Александр Тащин.

Ключевые виды спорта с точки зрения аудиторных показателей за десятилетия не изменились, отметил Тащин. Наибольшее внимание у зрителей, как и прежде, вызывают футбол и хоккей, а также биатлон и смешанные единоборства. «В свое время мы очень много экспериментировали с различными видами спорта, — говорит генпродюсер «Матч ТВ». — В какой-то момент попробовали бильярд в вечернее время показывать, когда был перерыв между футбольными чемпионатами. И неожиданно для всех он выстрелил».

Отвечая на вопрос о том, как на это реагируют рекламодатели, Тащин заявил, что «есть в том числе и букмекерские компании, которые являются титульными спонсорами бильярда». Популярность бильярда генпродюсер «Матч ТВ» объяснил спросом «на более интеллектуальные виды спорта». Кроме того, сказывается «фактор моды». «Сейчас, например, очень большой спрос на падел, открывается много падел-центров по всей стране, — отметил Тащин. — Мы тоже пробуем: показали турнир по паделу в Москве, который прошел в конце октября».

По данным исследовательской компании Mediascope, аудитория показанного в эфире «Матч ТВ» 17 июля Кубка чемпионов по бильярду в дисциплине «свободная пирамида» (одна из разновидностей русского бильярда) составила 423,2 тыс. человек по всем городам России среди жителей старше четырех лет. Лига чемпионов в той же дисциплине, показанная 18 марта, собрала 368,1 тыс. зрителей. Доля аудитории обеих трансляций составила 1,4%, что на 0,1 процентных пункта выше средней доли вещателя за первые три квартала 2025 года.